Apr 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14RV7 ADITYA BIRLA FIN 56D 28-Apr-15 99.9775 8.2265 5 225 99.9777 8.1413 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 99.9780 8.0318 2 180 99.9780 8.0318 INE804I14JM9 ECL FIN 8D 28-Apr-15 99.9774 8.2509 2 100 99.9774 8.2509 INE476M14293 LT HOUSING FIN 18D 28-Apr-15 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE511C14MI5 MAGMA FINCORP 60D 28-Apr-15 99.9774 8.2509 1 50 99.9774 8.2509 INE879F14532 INFINA FIN PRIVATE 90D 28-Apr-15 99.9774 8.2509 1 35 99.9774 8.2509 INE850D14BP3 GODREJ AGROVET 60D 28-Apr-15 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE975F14EK8 KOTAK MAH INVEST 139D 28-Apr-15 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE289B14723 GIC HOUSING FIN 57D 28-Apr-15 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE532F14RU8 EDELWEISS FIN SERV 68D 29-Apr-15 99.9741 9.4540 10 1330 99.9740 9.4925 INE804I14JN7 ECL FIN 9D 29-Apr-15 99.9740 9.4894 10 1195 99.9740 9.4925 INE532F14RU8 EDELWEISS FIN SERV 68D 29-Apr-15 99.9481 9.4767 1 500 99.9481 9.4767 INE804I14JN7 ECL FIN 9D 29-Apr-15 99.9480 9.4949 1 400 99.9480 9.4949 INE657N14BG0 EDELWEISS 8D 29-Apr-15 99.9747 9.2368 1 50 99.9747 9.2368 INE140A14GE8 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 29-Apr-15 99.9556 8.1066 1 39 99.9556 8.1066 INE532F14ST8 EDELWEISS FIN SERV 24D 30-Apr-15 99.9335 8.1006 3 470 99.9324 8.2302 INE531F14BL3 EDELWEISS SECURITIES 24D30-Apr-15 99.9337 8.0662 3 463 99.9325 8.2180 INE657N14AL2 EDELWEISS 62D 30-Apr-15 99.9481 9.4767 3 450 99.9481 9.4767 INE891K14594 AXIS FIN 9D 30-Apr-15 99.9480 9.4949 1 450 99.9480 9.4949 INE804I14JL1 ECL FIN 24D 30-Apr-15 99.9341 8.0220 3 260 99.9368 7.6942 INE523E14LR9 L T FIN 357D 30-Apr-15 99.9318 8.3033 2 150 99.9318 8.3033 INE522D14DD0 MANAPPURAM FIN 24D 30-Apr-15 99.9368 7.6942 1 100 99.9368 7.6942 INE148I14HI3 INDIABULLS HOUSING 91D 30-Apr-15 99.9534 8.5085 1 25 99.9534 8.5085 INE202B14CQ7 DEWAN HOUSING FIN 83D 30-Apr-15 99.9336 8.0840 1 5 99.9336 8.0840 INE001A14KD6 HDFC 364D 4-May-15 99.8459 8.0476 1 50 99.8459 8.0476 INE557F14CZ6 NATIONAL HOUSING BK27D 5-May-15 99.8239 8.0487 2 150 99.8239 8.0487 INE532F14SV4 EDELWEISS FIN SERV 15D 6-May-15 99.7926 9.4820 3 750 99.7925 9.4869 INE851M14AT6 VOLKSWAGEN FIN 365D 7-May-15 99.7908 8.5000 1 50 99.7908 8.5000 INE001A14MM3 HDFC 59D 8-May-15 99.7758 8.2017 1 5 99.7758 8.2017 INE015A14286 RANBAXY LAB 61D 11-May-15 99.7088 8.1999 1 5 99.7088 8.1999 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 99.4849 8.9993 1 5 99.4849 8.9993 INE916D14SV4 KOTAK MAH PRIME 364D 21-May-15 99.3965 9.2340 8 2500 99.3965 9.2340 INE202B14CS3 DEWAN HOUSING FIN 88D 22-May-15 99.4507 8.4001 1 5 99.4507 8.4001 INE514E14HW6 EXPORT IMPORT BK OF 60D22-May-15 99.4702 8.1003 1 5 99.4702 8.1003 INE738C14AD0 BHARAT ALUMINIUM 84D 27-May-15 99.3527 8.2001 1 5 99.3527 8.2001 INE148I14HE2 INDIABULLS HOUSING 134D 29-May-15 99.2833 8.4995 1 5 99.2833 8.4995 INE069A14FT9 ADITYA BIRLA NUVO 60D 5-Jun-15 99.1613 7.9158 1 140 99.1613 7.9158 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 98.9243 8.1000 1 50 98.9243 8.1000 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 98.8795 8.1101 1 25 98.8795 8.1101 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 98.8578 8.1100 1 25 98.8578 8.1100 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 98.7725 8.1001 1 5 98.7725 8.1001 INE020B14250 REC 68D 30-Jun-15 98.5996 8.1001 1 50 98.5996 8.1001 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 95.0528 8.6350 1 75 95.0528 8.6350 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 94.8183 8.6350 2 50 94.8183 8.6350 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 94.5125 8.6499 1 100 94.5125 8.6499 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 92.9266 9.4500 1 15 92.9266 9.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com