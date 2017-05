Apr 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14JN7 ECL FIN 9D 29-Apr-15 99.9740 9.4925 4 1050 99.9740 9.4925 INE532F14RU8 EDELWEISS FIN SERV 68D 29-Apr-15 99.9741 9.4487 5 750 99.9769 8.4334 INE849D14EN4 ICICI SEC PD 89D 29-Apr-15 99.9774 8.2509 3 125 99.9774 8.2509 INE523H14RG2 JM FIN PRODUCTS 90D 29-Apr-15 99.9773 8.2874 1 50 99.9773 8.2874 INE870D14585 NATIONAL FERTILIZERS42D 29-Apr-15 99.9776 8.1779 2 50 99.9774 8.2509 INE891K14594 AXIS FIN 9D 30-Apr-15 99.9481 9.4820 8 1375 99.9480 9.4949 INE523E14LR9 L T FIN 357D 30-Apr-15 99.9529 8.6040 3 317 99.9507 9.0017 INE531F14BL3 EDELWEISS SECURITIES24D 30-Apr-15 99.9548 8.2527 1 250 99.9548 8.2527 INE916D14VB0 KOTAK MAH PRIME 23D 30-Apr-15 99.9529 8.6035 3 250 99.9521 8.7459 INE657N14AL2 EDELWEISS 62D 30-Apr-15 99.9482 9.4503 2 225 99.9494 9.2392 INE881J14IO3 SREI EQUIPMENT FIN 58D 30-Apr-15 99.9537 8.4462 3 220 99.9540 8.3989 INE148I14HI3 INDIABULLS HOUSING 91D 30-Apr-15 99.9514 8.8752 2 195 99.9507 9.0017 INE532F14ST8 EDELWEISS FIN SERV 24D 30-Apr-15 99.9548 8.2527 2 105 99.9548 8.2527 INE976I14IJ3 TATA CAP 90D 30-Apr-15 99.9507 9.0017 1 95 99.9507 9.0017 INE694L14AC8 TALWANDI SABO 85D 30-Apr-15 99.9537 8.4537 2 95 99.9537 8.4537 INE202B14CQ7 DEWAN HOUSING FIN 83D 30-Apr-15 99.9521 8.7380 2 80 99.9519 8.7825 INE691I14BR6 L T INFRAST FIN 23D 30-Apr-15 99.9573 7.7961 1 13 99.9573 7.7961 INE522D14DD0 MANAPPURAM FIN 24D 30-Apr-15 99.9520 8.7642 1 6 99.9520 8.7642 INE557F14CZ6 NATIONAL HOUSING BK27D 5-May-15 99.8459 8.0476 7 440 99.8459 8.0476 INE557F14CZ6 NATIONAL HOUSING BK27D 5-May-15 99.8678 8.0528 1 25 99.8678 8.0528 INE523H14RS7 JM FIN PRODUCTS 72D 6-May-15 99.7926 9.4823 12 2000 99.7926 9.4823 INE522H14021 J.M.FIN AND INVEST 15D 6-May-15 99.7926 9.4823 3 700 99.7926 9.4823 INE202B14CR5 DEWAN HOUSING FIN 89D 6-May-15 99.8056 8.8868 1 25 99.8056 8.8868 INE851M14AT6 VOLKSWAGEN FIN 365D 7-May-15 99.7908 8.5020 1 50 99.7908 8.5020 INE866I14MX9 INDIA INFOLINE FIN 84D 7-May-15 99.8173 8.3509 1 5 99.8173 8.3509 INE205A14BD2 SESA STERLITE 88D 11-May-15 99.7344 8.1002 1 5 99.7344 8.1002 INE001A14MH3 HDFC 85D 12-May-15 99.7130 8.0813 1 5 99.7130 8.0813 INE202B14CB9 DEWAN HOUSING FIN 182D 15-May-15 99.5930 8.7742 1 25 99.5930 8.7742 INE556F14AM0 SIDBI 58D 15-May-15 99.6484 8.0492 1 5 99.6484 8.0492 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS60D 19-May-15 99.5378 8.4748 2 20 99.5581 8.1005 INE891K14503 AXIS FIN 86D 21-May-15 99.4060 9.4828 1 125 99.4060 9.4828 INE404K14919 SHAPOORJI PALLONJI 262D 21-May-15 99.4766 8.3498 2 100 99.4766 8.3498 INE532F14RV6 EDELWEISS FIN SERV 85D 22-May-15 99.4725 8.4148 2 10 99.4716 8.4300 INE202B14CS3 DEWAN HOUSING FIN 88D 22-May-15 99.4797 8.3001 1 5 99.4797 8.3001 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 99.4984 8.0003 1 5 99.4984 8.0003 INE657N14BF2 EDELWEISS 60D 26-May-15 99.3825 8.3996 1 5 99.3825 8.3996 INE692Q14023 TOYOTA FIN SERV 365D 27-May-15 99.3409 8.3500 1 50 99.3409 8.3500 INE749A14DH6 JINDAL STEEL POWER 251D 28-May-15 99.1891 9.9466 1 35 99.1891 9.9466 INE445L14126 NABHA POWER 71D 29-May-15 99.3265 8.2498 1 5 99.3265 8.2498 INE013A14TT8 RELIANCE CAP 91D 3-Jun-15 99.1899 8.2806 1 250 99.1899 8.2806 INE657N14AT5 EDELWEISS 87D 5-Jun-15 99.1956 7.9996 1 20 99.1956 7.9996 INE532F14SG5 EDELWEISS FIN SERV 87D 5-Jun-15 99.1956 7.9996 1 5 99.1956 7.9996 INE742O14120 RELIANCE RETAIL 63D 8-Jun-15 99.1141 7.9572 1 200 99.1141 7.9572 INE532F14SE0 EDELWEISS FIN SERV 91D 8-Jun-15 99.1309 8.0001 1 5 99.1309 8.0001 INE694L14AL9 TALWANDI SABO 91D 10-Jun-15 99.0567 8.0833 1 150 99.0567 8.0833 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 98.8945 8.1604 1 25 98.8945 8.1604 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 98.9046 8.2500 1 5 98.9046 8.2500 INE749A14DL8 JINDAL STEEL POWER 217D 18-Jun-15 98.6405 9.8639 1 45 98.6405 9.8639 INE001A14MQ4 HDFC 72D 18-Jun-15 98.9012 8.1104 1 5 98.9012 8.1104 INE140A14GC2 PIRAMAL ENTERPRISES151D 19-Jun-15 98.8440 8.2091 1 55 98.8440 8.2091 INE958G14PV5 RELIGARE FINVEST 59D 19-Jun-15 98.7777 8.6858 1 50 98.7777 8.6858 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 98.8945 8.0004 1 5 98.8945 8.0004 INE532F14SN1 EDELWEISS FIN SERV 91D 22-Jun-15 98.8303 7.9999 1 10 98.8303 7.9999 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 98.7721 8.2501 1 5 98.7721 8.2501 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 98.7060 8.2500 1 5 98.7060 8.2500 INE296A14IJ3 BAJAJ FIN 250D 29-Jun-15 98.6098 8.2996 1 100 98.6098 8.2996 INE020B14250 REC 68D 30-Jun-15 98.6212 8.1000 1 50 98.6212 8.1000 INE916D14TN9 KOTAK MAH PRIME 363D 15-Jul-15 98.1995 8.5799 1 100 98.1995 8.5799 INE860H14RL8 ADITYA BIRLA FIN 180D 15-Jul-15 98.2079 8.6500 1 100 98.2079 8.6500 INE245A14248 THE TATA POWER 170D 29-Jul-15 97.9535 8.3800 1 90 97.9535 8.3800 INE245A14248 THE TATA POWER 170D 29-Jul-15 97.9315 8.3799 1 85 97.9315 8.3799 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 95.0920 8.6417 4 150 95.0929 8.6400 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 94.8481 8.6199 1 100 94.8481 8.6199 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 94.5292 8.6574 3 200 94.5277 8.6599 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 