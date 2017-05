Apr 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14ST8 EDELWEISS FIN SERV 24D 30-Apr-15 99.9758 8.8254 6 545 99.9753 9.0177 INE523E14LR9 L T FIN 357D 30-Apr-15 99.9758 8.8306 4 280 99.9760 8.7621 INE872A14HC8 SREI INFRAST FIN 24D 30-Apr-15 99.9763 8.6526 1 118 99.9763 8.6526 INE531F14BL3 EDELWEISS SECURITIES 24D30-Apr-15 99.9774 8.2509 1 110 99.9774 8.2509 INE148I14HI3 INDIABULLS HOUSING 91D 30-Apr-15 99.9754 8.9812 1 110 99.9754 8.9812 INE202B14CQ7 DEWAN HOUSING FIN 83D 30-Apr-15 99.9753 9.0177 1 95 99.9753 9.0177 INE691I14BR6 L T INFRAST FIN 23D 30-Apr-15 99.9760 8.7621 2 50 99.9753 9.0177 INE522D14DD0 MANAPPURAM FIN 24D 30-Apr-15 99.9747 9.2368 1 25 99.9747 9.2368 INE881J14IO3 SREI EQUIPMENT FIN 58D 30-Apr-15 99.9764 8.6160 1 25 99.9764 8.6160 INE804I14JL1 ECL FIN 24D 30-Apr-15 99.9753 9.0177 1 12 99.9753 9.0177 INE651J14073 FICS CONSULTANCY 70D 4-May-15 99.8837 8.4998 1 75 99.8837 8.4998 INE012I14DT7 JM FIN SERV 63D 5-May-15 99.8523 8.9984 1 75 99.8523 8.9984 INE557F14CZ6 NATIONAL HOUSING BK27D 5-May-15 99.8953 7.6511 1 5 99.8953 7.6511 INE001A14LZ7 HDFC 154D 15-May-15 99.6637 8.2109 1 25 99.6637 8.2109 INE572E14502 PNB HOUSING FIN 63D 15-May-15 99.6703 8.0492 1 5 99.6703 8.0492 INE647O14253 PANTALOONS FASHION66D 15-May-15 99.6331 8.4007 1 5 99.6331 8.4007 INE274G14690 INDIABULLS SECURITIES60D15-May-15 99.5645 9.9783 1 1 99.5645 9.9783 INE301A14BF4 RAYMOND 61D 18-May-15 99.5646 8.4008 1 5 99.5646 8.4008 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 99.5492 8.6993 1 5 99.5492 8.6993 INE028E14AG5 KOTAK SECURITIES 88D 22-May-15 99.4962 8.4008 1 5 99.4962 8.4008 INE306N14EL8 TATA CAP FIN SERV 78D 22-May-15 99.5082 8.1997 1 5 99.5082 8.1997 INE866I14NN8 INDIA INFOLINE FIN 60D 26-May-15 99.4052 8.4000 1 100 99.4052 8.4000 INE001A14MC4 HDFC 153D 26-May-15 99.4193 8.1998 1 5 99.4193 8.1998 INE742F14326 ADANI PORTS AND 365D 27-May-15 99.3775 8.1656 1 5 99.3775 8.1656 INE916D14UY4 KOTAK MAH PRIME 61D 27-May-15 99.3817 8.4105 1 5 99.3817 8.4105 INE704I14106 BARCLAYS INVEST 310D 28-May-15 99.2914 8.9822 1 25 99.2914 8.9822 INE036A14BI0 RELIANCE INFRAST 60D 29-May-15 99.1992 9.8217 1 11 99.1992 9.8217 INE657N14AT5 EDELWEISS 87D 5-Jun-15 99.1308 8.6497 1 20 99.1308 8.6497 INE523E14NB9 L T FIN 179D 5-Jun-15 99.2268 7.9005 1 5 99.2268 7.9005 INE866I14NH0 INDIA INFOLINE FIN 88D 5-Jun-15 99.2171 8.0004 1 5 99.2171 8.0004 INE477L14251 INDIA INFOLINE 62D 8-Jun-15 99.1262 8.2500 1 150 99.1262 8.2500 INE667F14AM5 SUNDARAM BNP 365D 10-Jun-15 99.0596 8.2501 1 10 99.0596 8.2501 INE560K14256 PTC INDIA FIN SERV 56D 12-Jun-15 99.0345 8.2754 1 50 99.0345 8.2754 INE560K14264 PTC INDIA FIN SERV 59D 15-Jun-15 98.9679 8.2749 1 50 98.9679 8.2749 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 98.9747 8.2198 1 50 98.9747 8.2198 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 98.9138 8.1799 1 75 98.9138 8.1799 INE556F14AQ1 SIDBI 91D 19-Jun-15 98.8892 8.1999 1 25 98.8892 8.1999 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 98.8050 8.1750 1 5 98.8050 8.1750 INE865C14470 ADITYA BIRLA MONEY 90D 25-Jun-15 98.6753 8.7501 1 5 98.6753 8.7501 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 98.7308 8.0899 1 105 98.7308 8.0899 INE012I14EA5 JM FIN SERV 60D 26-Jun-15 98.6602 8.5460 1 25 98.6602 8.5460 INE081A14189 TATA STEEL 75D 29-Jun-15 98.6716 8.1899 1 100 98.6716 8.1899 INE114A14BR6 SAIL 62D 29-Jun-15 98.6860 8.0999 1 100 98.6860 8.0999 INE245A14248 THE TATA POWER 170D 29-Jul-15 97.9779 8.3700 1 90 97.9779 8.3700 INE245A14248 THE TATA POWER 170D 29-Jul-15 97.9571 8.3649 1 85 97.9571 8.3649 INE121H14CU8 ILFS FIN SERV 364D 21-Aug-15 97.3933 8.5694 1 10 97.3933 8.5694 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 93.1208 8.4000 1 200 93.1208 8.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com