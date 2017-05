Apr 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14CZ6 NATIONAL HOUSING BK27D 5-May-15 99.8822 8.6109 4 1000 99.8823 8.6022 INE866I14MR1 INDIA INFOLINE FIN 90D 5-May-15 99.8803 8.7486 1 95 99.8803 8.7486 INE657N14AE7 EDELWEISS 88D 5-May-15 99.8803 8.7486 1 70 99.8803 8.7486 INE532F14RN3 EDELWEISS FIN SERV 88D 5-May-15 99.8803 8.7486 1 70 99.8803 8.7486 INE896L14385 INDOSTAR CAP FIN 85D 5-May-15 99.8803 8.7486 1 50 99.8803 8.7486 INE245A14255 THE TATA POWER 87D 7-May-15 99.8332 8.7120 1 38 99.8332 8.7120 INE202B14CP9 DEWAN HOUSING FIN 91D 8-May-15 99.9335 8.0962 1 5 99.9335 8.0962 INE001A14MH3 HDFC 85D 12-May-15 99.7186 8.5844 5 480 99.7164 8.6507 INE881J14IR6 SREI EQUIPMENT FIN 60D 12-May-15 99.8401 8.3510 1 5 99.8401 8.3510 INE860H14RS3 ADITYA BIRLA FIN 75D 13-May-15 99.8140 8.5021 1 50 99.8140 8.5021 INE975F14CD7 KOTAK MAH INVEST 359D 13-May-15 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE010A14154 PRISM CEMENT 60D 15-May-15 99.6038 9.6792 1 25 99.6038 9.6792 INE556F14AM0 SIDBI 58D 15-May-15 99.6709 8.0345 1 25 99.6709 8.0345 INE580B14DL5 GRUH FIN 38D 18-May-15 99.6049 8.0435 1 250 99.6049 8.0435 INE036A14BC3 RELIANCE INFRAST 60D 19-May-15 99.6788 8.4011 1 5 99.6788 8.4011 INE013A14TK7 RELIANCE CAP 89D 20-May-15 99.5419 8.3988 1 120 99.5419 8.3988 INE657K14BT9 RHC HOLDING PRIVATE 60D 22-May-15 99.4949 10.8998 1 100 99.4949 10.8998 INE010A14147 PRISM CEMENT 60D 22-May-15 99.4187 9.7007 1 25 99.4187 9.7007 INE217K14519 RELIANCE HOME FIN 64D 22-May-15 99.4626 8.9641 1 25 99.4626 8.9641 INE958G14PQ5 RELIGARE FINVEST 60D 22-May-15 99.5826 8.9994 1 5 99.5826 8.9994 INE010A14162 PRISM CEMENT 60D 25-May-15 99.3413 9.6808 1 25 99.3413 9.6808 INE523E14NQ7 L T FIN 81D 25-May-15 99.5473 8.2993 1 5 99.5473 8.2993 INE866I14NM0 INDIA INFOLINE FIN 62D 25-May-15 99.5473 8.2993 1 5 99.5473 8.2993 INE001A14MC4 HDFC 153D 26-May-15 99.4122 8.3006 1 5 99.4122 8.3006 INE036A14BH2 RELIANCE INFRAST 60D 26-May-15 99.5190 8.4006 1 5 99.5190 8.4006 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.3332 8.7506 6 580 99.3332 8.7506 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.4532 8.7256 3 410 99.4523 8.7396 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.3332 8.7506 2 325 99.3332 8.7506 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.4523 8.7396 2 325 99.4523 8.7396 INE094O14480 DAIMLER FIN SERV 80D 28-May-15 99.4704 8.4493 1 100 99.4704 8.4493 INE657K14BX1 RHC HOLDING PRIVATE 53D 29-May-15 99.2657 11.2501 1 200 99.2657 11.2501 INE691I14BT2 L T INFRAST FIN 31D 29-May-15 99.4475 8.4493 1 100 99.4475 8.4493 INE274G14716 INDIABULLS VENTURES 42D 29-May-15 99.2044 10.0939 1 10 99.2044 10.0939 INE860H14RU9 ADITYA BIRLA FIN 90D 1-Jun-15 99.3788 8.4502 1 25 99.3788 8.4502 INE657N14AQ1 EDELWEISS 90D 3-Jun-15 99.2900 9.0001 1 5 99.2900 9.0001 INE657N14AR9 EDELWEISS 91D 4-Jun-15 99.3062 8.5002 1 45 99.3062 8.5002 INE532F14SC4 EDELWEISS FIN SERV 91D 4-Jun-15 99.3062 8.5002 1 35 99.3062 8.5002 INE008I14CI0 COX AND KINGS 59D 4-Jun-15 99.1491 8.9498 1 30 99.1491 8.9498 INE511C14MO3 MAGMA FINCORP 60D 5-Jun-15 99.1938 8.2404 1 250 99.1938 8.2404 INE148I14HZ7 INDIABULLS HOUSING 60D 5-Jun-15 99.1968 8.2095 1 100 99.1968 8.2095 INE651J14123 JM FIN CREDIT 60D 5-Jun-15 99.1922 8.2569 1 50 99.1922 8.2569 INE657N14AT5 EDELWEISS 87D 5-Jun-15 99.2833 8.4995 1 20 99.2833 8.4995 INE866I14NP3 INDIA INFOLINE FIN 60D 8-Jun-15 99.1262 8.2500 1 200 99.1262 8.2500 INE866I14NQ1 INDIA INFOLINE FIN 60D 9-Jun-15 99.1708 7.6297 1 125 99.1708 7.6297 INE560K14256 PTC INDIA FIN SERV 56D 12-Jun-15 99.0345 8.2754 1 30 99.0345 8.2754 INE010A14170 PRISM CEMENT 58D 12-Jun-15 98.8632 9.7605 1 25 98.8632 9.7605 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 98.9626 8.3178 5 450 98.9648 8.3000 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 99.0818 8.2500 1 100 99.0818 8.2500 INE702C14061 APL APOLLO TUBES 59D 15-Jun-15 98.7598 9.9643 1 25 98.7598 9.9643 INE657N14BI6 EDELWEISS 59D 22-Jun-15 98.8881 8.5501 1 100 98.8881 8.5501 INE657N14BJ4 EDELWEISS 60D 23-Jun-15 98.8652 8.5501 1 100 98.8652 8.5501 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 98.8801 7.9499 1 5 98.8801 7.9499 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 98.8162 7.9502 1 5 98.8162 7.9502 INE523E14MM8 L T FIN 365D 8-Sep-15 97.0420 8.8300 1 5 97.0420 8.8300 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 94.5469 8.6633 1 100 94.5469 8.6633 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 93.0724 9.5999 1 100 93.0724 9.5999 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 93.0041 9.5999 1 100 93.0041 9.5999 INE180K14188 SKS MICROFIN 323D 15-Mar-16 91.2701 10.9100 1 1.9 91.2701 10.9100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com