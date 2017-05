May 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE851M14AT6 VOLKSWAGEN FIN 365D 7-May-15 99.9529 8.5998 1 50 99.9529 8.5998 INE001A14MM3 HDFC 59D 8-May-15 99.9316 8.3232 2 395 99.9285 8.7054 INE202B14CP9 DEWAN HOUSING FIN 91D 8-May-15 99.9274 8.8335 3 185 99.9294 8.5957 INE881J14IQ8 SREI EQUIPMENT FIN 60D 8-May-15 99.9294 8.5957 1 15 99.9294 8.5957 INE205A14BD2 SESA STERLITE 88D 11-May-15 99.8672 8.0894 1 378.15 99.8672 8.0894 INE001A14MH3 HDFC 85D 12-May-15 99.8325 8.7486 2 215 99.8325 8.7486 INE265J14296 JM FIN ASSET 91D 14-May-15 99.7988 9.1983 1 5 99.7988 9.1983 INE556F14AM0 SIDBI 58D 15-May-15 99.7813 8.0000 1 25 99.7813 8.0000 INE010A14154 PRISM CEMENT 60D 15-May-15 99.7358 9.6688 1 25 99.7358 9.6688 INE958G14PK8 RELIGARE FINVEST 80D 18-May-15 99.7164 8.6507 1 5 99.7164 8.6507 INE036A14BC3 RELIANCE INFRAST 60D 19-May-15 99.6796 8.3801 1 5 99.6796 8.3801 INE010A14147 PRISM CEMENT 60D 22-May-15 99.5507 9.6903 1 25 99.5507 9.6903 INE245A14271 THE TATA POWER 58D 22-May-15 99.6331 8.4007 1 5 99.6331 8.4007 INE945G14EL7 RELIGARE SECURITIES 88D 22-May-15 99.5780 9.0990 1 5 99.5780 9.0990 INE010A14162 PRISM CEMENT 60D 25-May-15 99.4729 9.6705 1 25 99.4729 9.6705 INE523E14NQ7 L T FIN 81D 25-May-15 99.5801 8.1005 1 5 99.5801 8.1005 INE036A14BH2 RELIANCE INFRAST 60D 26-May-15 99.5202 8.3796 1 5 99.5202 8.3796 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.4828 8.2504 2 370 99.4828 8.2504 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.4828 8.2504 2 203 99.4828 8.2504 INE580B14DF7 GRUH FIN 63D 29-May-15 99.4514 8.3893 1 95 99.4514 8.3893 INE657N14BE5 EDELWEISS 63D 29-May-15 99.4672 8.5006 1 5 99.4672 8.5006 INE691I14BT2 L T INFRAST FIN 31D 29-May-15 99.4922 8.0997 1 5 99.4922 8.0997 INE915D14752 CITICORP FIN (INDIA) 61D30-May-15 99.4377 8.6000 1 5 99.4377 8.6000 INE657N14AQ1 EDELWEISS 90D 3-Jun-15 99.2901 8.9988 1 5 99.2901 8.9988 INE657N14AR9 EDELWEISS 91D 4-Jun-15 99.3063 8.4990 1 45 99.3063 8.4990 INE532F14SC4 EDELWEISS FIN SERV 91D 4-Jun-15 99.3063 8.4990 1 35 99.3063 8.4990 INE657N14AT5 EDELWEISS 87D 5-Jun-15 99.2834 8.4983 1 20 99.2834 8.4983 INE523E14NB9 L T FIN 179D 5-Jun-15 99.3062 8.5002 1 5 99.3062 8.5002 INE010A14170 PRISM CEMENT 58D 12-Jun-15 98.9952 9.7493 1 25 98.9952 9.7493 INE702C14061 APL APOLLO TUBES 59D 15-Jun-15 98.8948 9.9489 1 25 98.8948 9.9489 INE481G14311 ULTRATECH CEMENT 61D 15-Jun-15 99.1309 8.0001 1 5 99.1309 8.0001 INE001A14MQ4 HDFC 72D 18-Jun-15 99.0606 8.0496 1 5 99.0606 8.0496 INE588J14267 IL FS SECURITIES SERV 18-Jun-15 99.0548 8.0998 1 5 99.0548 8.0998 INE556F14AQ1 SIDBI 91D 19-Jun-15 99.0003 8.1906 1 50 99.0003 8.1906 INE975G14387 ILFS TRANSPORTATION 124D20-Jun-15 98.7418 10.1108 1 75 98.7418 10.1108 INE657N14BI6 EDELWEISS 59D 22-Jun-15 98.8882 8.5494 1 100 98.8882 8.5494 INE532F14SN1 EDELWEISS FIN SERV 91D 22-Jun-15 98.9299 8.4002 1 5 98.9299 8.4002 INE657N14BJ4 EDELWEISS 60D 23-Jun-15 98.8653 8.5494 1 100 98.8653 8.5494 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 98.9243 8.1000 1 25 98.9243 8.1000 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 98.9589 8.0000 1 5 98.9589 8.0000 INE019A14486 JSW STEEL 60D 23-Jun-15 98.9460 8.1002 1 5 98.9460 8.1002 INE945G14EQ6 RELIGARE SECURITIES 91D 25-Jun-15 98.7487 9.2502 1 5 98.7487 9.2502 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 98.8390 7.9400 2 10 98.8259 8.0303 INE081A14189 TATA STEEL 75D 29-Jun-15 98.8158 8.1002 2 10 98.8158 8.1002 INE114A14BR6 SAIL 62D 29-Jun-15 98.8231 8.0497 1 5 98.8231 8.0497 INE306N14EP9 TATA CAP FIN SERV 90D 7-Jul-15 98.5602 8.6001 1 50 98.5602 8.6001 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 95.8434 8.6500 1 5 95.8434 8.6500 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 95.2325 8.6600 1 100 95.2325 8.6600 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 94.6433 8.6801 1 100 94.6433 8.6801 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 93.0725 9.5998 1 100 93.0725 9.5998 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 93.0042 9.5998 1 100 93.0042 9.5998 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 93.1646 8.6386 1 25 93.1646 8.6386 INE180K14188 SKS MICROFIN 323D 15-Mar-16 91.3803 10.9300 1 2.5 91.3803 10.9300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com