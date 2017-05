May 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE245A14255 THE TATA POWER 87D 7-May-15 99.9781 7.9953 2 112 99.9781 7.9953 INE694L14AE4 TALWANDI SABO 85D 7-May-15 99.9775 8.2143 1 60 99.9775 8.2143 INE202B14CP9 DEWAN HOUSING FIN 91D 8-May-15 99.9521 8.7459 2 100 99.9521 8.7459 INE881J14IQ8 SREI EQUIPMENT FIN 60D 8-May-15 99.9507 9.0017 1 25 99.9507 9.0017 INE501A14459 DEEPAK FERTILIZERS 62D 11-May-15 99.9069 8.5033 1 5 99.9069 8.5033 INE001A14MH3 HDFC 85D 12-May-15 99.8588 8.6018 1 50 99.8588 8.6018 INE202B14CB9 DEWAN HOUSING FIN 182D 15-May-15 99.7847 8.7505 1 25 99.7847 8.7505 INE572E14502 PNB HOUSING FIN 63D 15-May-15 99.8239 8.0487 1 5 99.8239 8.0487 INE301A14BF4 RAYMOND 61D 18-May-15 99.7535 8.1995 1 5 99.7535 8.1995 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 99.7352 8.0757 2 10 99.7288 8.2714 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 99.7062 8.2733 1 5 99.7062 8.2733 INE013A14TK7 RELIANCE CAP 89D 20-May-15 99.6793 8.3880 1 120 99.6793 8.3880 INE556F14AO6 SIDBI 61D 20-May-15 99.6932 8.0233 1 25 99.6932 8.0233 INE556F14AO6 SIDBI 61D 20-May-15 99.7141 8.0502 1 5 99.7141 8.0502 INE958G14PJ0 RELIGARE FINVEST 89D 20-May-15 99.7035 8.3496 1 5 99.7035 8.3496 INE945G14EL7 RELIGARE SECURITIES 88D 22-May-15 99.6070 9.6007 1 5 99.6070 9.6007 INE532F14SS0 EDELWEISS FIN SERV 60D 26-May-15 99.5543 8.6005 1 5 99.5543 8.6005 INE580B14DI1 GRUH FIN 60D 26-May-15 99.5364 8.5001 1 5 99.5364 8.5001 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.4768 8.7258 5 580 99.4754 8.7495 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.5014 8.3135 4 482 99.4903 8.4997 INE804I14JR8 ECL FIN 28D 28-May-15 99.4903 8.4997 2 225 99.4903 8.4997 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.5285 8.2339 1 213 99.5285 8.2339 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.5229 8.3322 2 75 99.5276 8.2497 INE738C14AM1 BHARAT ALUMINIUM 62D 28-May-15 99.5259 8.2796 1 5 99.5259 8.2796 INE657K14BX1 RHC HOLDING PRIVATE 53D 29-May-15 99.3895 9.7479 1 25 99.3895 9.7479 INE202B14CX3 DEWAN HOUSING FIN 91D 4-Jun-15 99.3547 8.1746 1 83 99.3547 8.1746 INE651J14123 JM FIN CREDIT 60D 5-Jun-15 99.3267 8.2473 1 50 99.3267 8.2473 INE742O14120 RELIANCE RETAIL 63D 8-Jun-15 99.2869 7.9440 1 100 99.2869 7.9440 INE114A14BP0 SAIL 61D 10-Jun-15 99.2390 7.9970 4 135 99.2390 7.9970 INE560K14256 PTC INDIA FIN SERV 56D 12-Jun-15 99.1692 8.2644 1 30 99.1692 8.2644 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 99.0979 8.3066 1 50 99.0979 8.3066 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 99.0658 8.1952 1 75 99.0658 8.1952 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 98.9563 8.0202 1 100 98.9563 8.0202 INE945G14EQ6 RELIGARE SECURITIES 91D 25-Jun-15 98.7487 9.2502 1 5 98.7487 9.2502 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 98.8918 8.0201 1 100 98.8918 8.0201 INE059B14FL5 SIMPLEX INFRASTS 59D 26-Jun-15 98.4494 11.2722 1 0.5 98.4494 11.2722 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 98.7942 8.2498 6 100 98.7942 8.2498 INE020B14250 REC 68D 30-Jun-15 98.7721 8.2501 1 50 98.7721 8.2501 INE261F14772 NABARD 90D 28-Jul-15 98.1344 8.3601 1 25 98.1344 8.3601 INE205A14BT8 SESA STERLITE 100D 30-Jul-15 98.0478 8.5499 2 300 98.0478 8.5499 INE532F14TB4 EDELWEISS FIN SERV 364D 3-May-16 91.3894 9.5000 1 50 91.3894 9.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com