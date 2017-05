May 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14RQ6 EDELWEISS FIN SERV 78D 12-May-15 99.9774 8.2509 1 5 99.9774 8.2509 INE860H14RS3 ADITYA BIRLA FIN 75D 13-May-15 99.8830 8.5510 1 50 99.8830 8.5510 INE580B14DK7 GRUH FIN 33D 13-May-15 99.8851 8.3973 1 35 99.8851 8.3973 INE532F14RZ7 EDELWEISS FIN SERV 75D 13-May-15 99.9548 8.2527 1 5 99.9548 8.2527 INE306N14EI4 TATA CAP FIN SERV 74D 15-May-15 99.8361 8.5596 5 295 99.8373 8.4975 INE033L14CF8 TATA CAP HOUSING FIN74D 15-May-15 99.8353 8.6021 2 100 99.8353 8.6021 INE556F14AM0 SIDBI 58D 15-May-15 99.8464 8.0215 1 75 99.8464 8.0215 INE647O14253 PANTALOONS 66D 15-May-15 99.8373 8.4975 1 45 99.8373 8.4975 INE647O14261 PANTALOONS 67D 18-May-15 99.7677 8.4987 1 50 99.7677 8.4987 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 99.8086 8.7494 1 25 99.8086 8.7494 INE556F14AO6 SIDBI 61D 20-May-15 99.7295 8.2500 9 290 99.7295 8.2500 INE306N14EL8 TATA CAP FIN SERV 78D 22-May-15 99.6554 9.0153 1 25 99.6554 9.0153 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 99.7535 8.1995 1 5 99.7535 8.1995 INE306N14EG8 TATA CAP FIN SERV 89D 25-May-15 99.5819 9.0145 1 25 99.5819 9.0145 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.5335 8.5539 7 500 99.5364 8.5001 INE804I14JR8 ECL FIN 28D 28-May-15 99.5365 8.4984 2 145 99.5364 8.5001 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.6059 8.4950 2 90 99.6059 8.4950 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.5364 8.5001 1 35 99.5364 8.5001 INE763G14BY3 ICICI SECURITIES 60D 29-May-15 99.4857 8.9852 1 25 99.4857 8.9852 INE532F14SC4 EDELWEISS FIN SERV 91D 4-Jun-15 99.4605 8.2494 1 5 99.4605 8.2494 INE511C14MO3 MAGMA FINCORP 60D 5-Jun-15 99.2973 9.2250 1 100 99.2973 9.2250 INE742O14120 RELIANCE RETAIL 63D 8-Jun-15 99.3301 7.9407 1 100 99.3301 7.9407 INE114A14BP0 SAIL 61D 10-Jun-15 99.2755 8.0720 7 335 99.2892 7.9182 INE114A14BP0 SAIL 61D 10-Jun-15 99.3224 8.3004 1 50 99.3224 8.3004 INE556F14AQ1 SIDBI 91D 19-Jun-15 99.0562 8.2802 8 250 99.0562 8.2802 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.0779 7.9000 1 5 99.0779 7.9000 INE657N14BJ4 EDELWEISS 60D 23-Jun-15 98.9402 8.4994 1 5 98.9402 8.4994 INE511C14MR6 MAGMA FINCORP 65D 26-Jun-15 98.9586 8.3502 1 5 98.9586 8.3502 INE909H14GF8 TATA MOTORS FIN 54D 29-Jun-15 98.8108 8.4477 1 225 98.8108 8.4477 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 98.8035 8.5002 1 10 98.8035 8.5002 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 98.9440 7.9501 1 5 98.9440 7.9501 INE514E14IG7 EXIM 61D 30-Jun-15 98.9227 7.9499 1 5 98.9227 7.9499 INE205A14BR2 SESA STERLITE 97D 21-Jul-15 98.2883 8.5899 1 420 98.2883 8.5899 INE756I14445 HDB FIN SERV 308D 18-Sep-15 96.9547 8.6199 1 25 96.9547 8.6199 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 95.0820 8.7001 1 125 95.0820 8.7001 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 93.3702 8.8454 1 250 93.3702 8.8454 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 93.2209 8.5900 1 100 93.2209 8.5900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com