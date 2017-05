Jul 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14626 PFC 71D 15-Jul-15 99.9598 7.3346 3 265 99.9596 7.3760 INE514E14IM5 EXIM 61D 15-Jul-15 99.9597 7.3577 3 125 99.9597 7.3577 INE916D14TN9 KOTAK MAH PRIME 363D 15-Jul-15 99.9595 7.3942 1 50 99.9595 7.3942 INE001A14MX0 HDFC 62D 20-Jul-15 99.8592 7.3521 2 270 99.8592 7.3521 INE205A14BV4 SESA STERLITE 90D 20-Jul-15 99.8565 7.4933 1 100 99.8565 7.4933 INE514E14IN3 EXIM 61D 20-Jul-15 99.8564 7.4985 1 50 99.8564 7.4985 INE001A14MX0 HDFC 62D 20-Jul-15 99.8693 7.9613 1 5 99.8693 7.9613 INE202B14DP7 DEWAN HOUSING FIN 60D 24-Jul-15 99.7625 7.8994 1 15 99.7625 7.8994 INE774D14IB0 MAH MAH FIN SERV 61D 27-Jul-15 99.7036 7.7505 1 100 99.7036 7.7505 INE774D14IB0 MAH MAH FIN SERV 61D 27-Jul-15 99.7247 7.7509 1 10 99.7247 7.7509 INE261F14764 NABARD 90D 27-Jul-15 99.7336 7.4997 1 5 99.7336 7.4997 INE691I14BY2 L T INFRAST FIN 27D 29-Jul-15 99.6614 7.7506 2 175 99.6614 7.7506 INE205A14BT8 SESA STERLITE 100D 30-Jul-15 99.6473 7.5995 3 265 99.6473 7.5995 INE531F14BO7 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-15 99.6408 7.7401 2 180 99.6413 7.7292 INE531F14BO7 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-15 99.6632 7.7092 1 120 99.6632 7.7092 INE008I14CU5 COX AND KINGS 60D 4-Aug-15 99.4739 8.7746 1 13 99.4739 8.7746 INE514E14IJ1 EXIM 91D 11-Aug-15 99.4355 7.4004 1 5 99.4355 7.4004 INE532F14TZ3 EDELWEISS FIN SERV 60D 14-Aug-15 99.3035 8.0002 1 25 99.3035 8.0002 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.2088 7.4639 2 70 99.2088 7.4639 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 99.1010 7.7003 1 5 99.1010 7.7003 INE860H14SQ5 ADITYA BIRLA FIN 61D 1-Sep-15 98.9374 8.0003 1 5 98.9374 8.0003 INE742F14433 ADANI PORTS AND 120D 4-Sep-15 98.8843 7.7703 1 25 98.8843 7.7703 INE121A14LC2 CHOLAMANDALAM 91D 7-Sep-15 98.8383 7.8001 1 5 98.8383 7.8001 INE580B14EB4 GRUH FIN 70D 10-Sep-15 98.7602 7.9001 1 5 98.7602 7.9001 INE975F14FH1 KOTAK MAH INVEST 190D 15-Sep-15 98.6559 7.7700 1 25 98.6559 7.7700 INE535H14EV3 FULLERTON INDIA 359D 23-Sep-15 98.4922 7.8700 2 30 98.4922 7.8700 INE001A14LK9 HDFC 364D 12-Oct-15 98.0499 8.0660 5 175 98.0750 7.9602 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 95.2211 7.9300 2 50 95.2211 7.9300 INE532F14TB4 EDELWEISS FIN SERV 364D 3-May-16 92.9863 9.3325 1 45 92.9863 9.3325 INE094O14670 DAIMLER FIN SERV 365D 21-Jun-16 92.4622 8.6500 1 25 92.4622 8.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com