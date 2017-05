Jul 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14BU6 SESA STERLITE 85D 15-Jul-15 99.9797 7.4204 3 195 99.9797 7.4110 INE514E14IM5 EXIM 61D 15-Jul-15 99.9799 7.3380 4 150 99.9799 7.3380 INE916D14TN9 KOTAK MAH PRIME 363D 15-Jul-15 99.9797 7.4110 1 50 99.9797 7.4110 INE866I14NY5 INDIA INFOLINE FIN 58D 16-Jul-15 99.9562 7.9970 1 75 99.9562 7.9970 INE738C14AP4 BHARAT ALUMINIUM 88D 17-Jul-15 99.9376 7.5967 1 25 99.9376 7.5967 INE774D14HX6 MAH MAH FIN SERV 74D 20-Jul-15 99.8728 7.7479 1 200 99.8728 7.7479 INE001A14MS0 HDFC 91D 23-Jul-15 99.8157 7.4882 1 175 99.8157 7.4882 INE043D14IR6 IDFC 88D 24-Jul-15 99.7977 7.3989 1 10 99.7977 7.3989 INE691I14BY2 L T INFRAST FIN 27D 29-Jul-15 99.6825 7.7504 2 125 99.6825 7.7504 INE531F14BO7 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-15 99.6614 7.7506 1 210 99.6614 7.7506 INE532F14UB2 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Jul-15 99.6614 7.7506 1 55 99.6614 7.7506 INE657K14CC3 RHC HOLDING PRIVATE 63D 31-Jul-15 99.5839 8.9712 1 25 99.5839 8.9712 INE148I14IL5 INDIABULLS HOUSING 79D 31-Jul-15 99.6278 8.0212 1 20 99.6278 8.0212 INE008I14CU5 COX AND KINGS 60D 4-Aug-15 99.4978 8.7728 1 1.5 99.4978 8.7728 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 99.4510 7.7497 1 5 99.4510 7.7497 INE114A14BX4 SAIL 60D 8-Sep-15 98.8678 7.5997 1 5 98.8678 7.5997 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 98.8408 7.5100 1 25 98.8408 7.5100 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 98.7890 7.8497 1 5 98.7890 7.8497 INE742F14219 ADANI PORTS AND 88D 11-Sep-15 98.7628 7.7497 1 200 98.7628 7.7497 INE205A14CO7 VEDANTA 90D 16-Sep-15 98.6657 7.7126 1 125 98.6657 7.7126 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 95.2523 7.9099 2 50 95.2523 7.9099 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 94.9305 7.9558 1 10 94.9305 7.9558 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com