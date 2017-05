Jul 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE289B14780 GIC HOUSING FIN 58D 17-Jul-15 99.9586 7.5586 1 50 99.9586 7.5586 INE001A14MX0 HDFC 62D 20-Jul-15 99.8959 7.6073 4 200 99.8975 7.4902 INE866I14OA3 INDIA INFOLINE FIN 60D 21-Jul-15 99.8736 7.6991 1 55 99.8736 7.6991 INE001A14MS0 HDFC 91D 23-Jul-15 99.8360 7.4930 4 500 99.8359 7.4994 INE001A14MS0 HDFC 91D 23-Jul-15 99.8568 7.4771 2 55 99.8564 7.4985 INE205A14BX0 SESA STERLITE 88D 24-Jul-15 99.8326 7.6504 1 25 99.8326 7.6504 INE532F14TM1 EDELWEISS FIN SERV 62D 27-Jul-15 99.7685 7.6994 1 30 99.7685 7.6994 INE866I14OD7 INDIA INFOLINE FIN 60D 28-Jul-15 99.7272 7.6803 2 200 99.7272 7.6803 INE532F14TN9 EDELWEISS FIN SERV 60D 28-Jul-15 99.7475 7.6996 1 5 99.7475 7.6996 INE691I14BY2 L T INFRAST FIN 27D 29-Jul-15 99.7093 7.6011 1 150 99.7093 7.6011 INE403G14GW9 STANDARD CHARTERED 90D 29-Jul-15 99.7093 7.6011 2 40 99.7093 7.6011 INE582L14621 TATA HOUSING 88D 7-Aug-15 99.5321 7.7994 1 50 99.5321 7.7994 INE261F14780 NABARD 90D 12-Aug-15 99.4556 7.3998 1 25 99.4556 7.3998 INE514E14IQ6 EXIM 60D 14-Aug-15 99.4037 7.5502 1 5 99.4037 7.5502 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.2355 7.5998 1 5 99.2355 7.5998 INE261F14806 NABARD 90D 26-Aug-15 99.1811 7.3504 1 5 99.1811 7.3504 INE114A14BX4 SAIL 60D 8-Sep-15 98.8736 7.7001 2 10 98.8809 7.6499 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 98.8574 7.5334 2 30 98.8324 7.7002 INE187C14024 MURUGAPPA 334D 15-Sep-15 98.6508 8.0515 1 50 98.6508 8.0515 INE001A14LK9 HDFC 364D 12-Oct-15 98.1333 7.8898 2 500 98.1333 7.8898 INE001A14LK9 HDFC 364D 12-Oct-15 98.0984 7.9499 2 100 98.0984 7.9499 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 97.7991 7.9748 1 15 97.7991 7.9748 INE945G14DT2 RELIGARE SECURITIES 360D 9-Nov-15 96.8821 10.0398 1 10 96.8821 10.0398 INE202B14EC3 DHFL 158D 7-Dec-15 96.8360 8.2248 1 50 96.8360 8.2248 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 96.7113 7.8063 1 200 96.7113 7.8063 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 96.4264 8.1000 1 100 96.4264 8.1000 INE532F14TB4 EDELWEISS FIN SERV 364D 3-May-16 93.2621 9.0000 1 10 93.2621 9.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com