Jul 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14IP6 INDIABULLS HOUSING 63D 17-Jul-15 99.9788 7.7396 1 145 99.9788 7.7396 INE657N14BM8 EDELWEISS COMMOD 63D 17-Jul-15 99.9788 7.7396 1 95 99.9788 7.7396 INE289B14780 GIC HOUSING FIN 58D 17-Jul-15 99.9795 7.4840 1 50 99.9795 7.4840 INE774D14HX6 MAH MAH FIN SERV 74D 20-Jul-15 99.9162 7.6532 1 75 99.9162 7.6532 INE001A14MX0 HDFC 62D 20-Jul-15 99.9180 7.4886 1 50 99.9180 7.4886 INE774D14HX6 MAH MAH FIN SERV 74D 20-Jul-15 99.9372 7.6455 1 25 99.9372 7.6455 INE851M14CI5 VOLKSWAGEN FIN 173D 21-Jul-15 99.9124 8.0000 1 50 99.9124 8.0000 INE915D14760 CITICORP FIN (INDIA) 60D28-Jul-15 99.7491 7.6507 2 90 99.7491 7.6507 INE531F14BO7 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-15 99.7036 7.7505 1 70 99.7036 7.7505 INE532F14UB2 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Jul-15 99.7037 7.7479 1 55 99.7037 7.7479 INE001A14MT8 HDFC 88D 3-Aug-15 99.6242 7.6491 1 5 99.6242 7.6491 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 99.4855 7.5505 1 5 99.4855 7.5505 INE169A14BQ2 COROMANDEL INTER 62D 10-Aug-15 99.4516 8.0508 1 5 99.4516 8.0508 INE514E14IQ6 EXIM 60D 14-Aug-15 99.4279 7.5006 1 5 99.4279 7.5006 INE481G14345 ULTRATECH CEMENT 63D 17-Aug-15 99.3424 7.5504 1 5 99.3424 7.5504 INE538L14086 AADHAR HOUSING FIN 91D 17-Aug-15 99.2203 8.9633 1 2 99.2203 8.9633 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.2860 7.4995 1 5 99.2860 7.4995 INE033L14CP7 TATA CAP HOUSING FIN60D 31-Aug-15 99.0327 7.7503 1 5 99.0327 7.7503 INE208A14923 ASHOK LEYLAND 59D 4-Sep-15 98.9598 7.8299 1 5 98.9598 7.8299 INE580B14EB4 GRUH FIN 70D 10-Sep-15 98.8249 7.7502 1 5 98.8249 7.7502 INE294A14CX2 BALLARPUR INDUSTRIES81D 15-Sep-15 98.3587 9.9848 1 4.5 98.3587 9.9848 INE161J14891 BILT GRAPHIC PAPER 88D 29-Sep-15 97.9767 10.0501 1 4.5 97.9767 10.0501 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 96.9868 8.0999 1 25 96.9868 8.0999 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 96.8825 8.1000 1 25 96.8825 8.1000 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 95.1977 8.2199 1 25 95.1977 8.2199 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 95.0169 7.9100 3 175 95.0169 7.9100 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 94.9975 7.9098 2 110 94.9973 7.9101 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com