Jul 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14HX6 MAH MAH FIN SERV 74D 20-Jul-15 99.9384 7.4993 1 50 99.9384 7.4993 INE001A14MS0 HDFC 91D 23-Jul-15 99.8770 7.4917 1 90 99.8770 7.4917 INE110L14340 RELIANCE JIO INFO 60D 27-Jul-15 99.8564 7.4985 1 5 99.8564 7.4985 INE742F14425 ADANI PORTS AND SPL 90D 28-Jul-15 99.8359 7.4994 1 5 99.8359 7.4994 INE657N14BS5 EDELWEISS COMMODIT 60D 28-Jul-15 99.7775 7.3994 1 5 99.7775 7.3994 INE121A14LF5 CHOLAMANDALAM 23D 29-Jul-15 99.7470 7.7164 2 150 99.7475 7.6996 INE759E14BJ7 LT FINCORP 27D 29-Jul-15 99.7475 7.6996 1 50 99.7475 7.6996 INE691I14BY2 L T INFRAST FIN 27D 29-Jul-15 99.8117 7.6510 1 25 99.8117 7.6510 INE296A14IX4 BAJAJ FIN 64D 29-Jul-15 99.8117 7.6510 1 25 99.8117 7.6510 INE245A14248 THE TATA POWER 170D 29-Jul-15 99.8093 7.7487 1 10 99.8093 7.7487 INE140A14GU4 PIRAMAL ENTERPRISES 82D 29-Jul-15 99.8154 7.5004 1 5 99.8154 7.5004 INE532F14UB2 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Jul-15 99.7247 7.7509 1 55 99.7247 7.7509 INE881J14JD4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 31-Jul-15 99.7595 7.9995 1 5 99.7595 7.9995 INE891K14644 AXIS FIN 60D 3-Aug-15 99.6403 7.7509 1 40 99.6403 7.7509 INE850D14BZ2 GODREJ AGROVET 60D 7-Aug-15 99.5669 7.5604 1 50 99.5669 7.5604 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 99.5158 7.3997 2 100 99.5158 7.3997 INE261F14780 NABARD 90D 12-Aug-15 99.4756 7.4006 2 50 99.4756 7.4006 INE580B14DT8 GRUH FIN 65D 14-Aug-15 99.4181 7.6299 1 5 99.4181 7.6299 INE742F14433 ADANI PORTS AND SPL120D 4-Sep-15 98.9703 7.7500 1 25 98.9703 7.7500 INE114A14BX4 SAIL 60D 8-Sep-15 98.9562 7.7001 1 5 98.9562 7.7001 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 98.9289 7.5997 1 25 98.9289 7.5997 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 98.9079 7.7503 1 5 98.9079 7.7503 INE667F14BC4 SUNDARAM BNP 70D 15-Sep-15 98.7813 7.9002 1 5 98.7813 7.9002 INE001A14ND0 HDFC 121D 16-Oct-15 98.0661 7.9098 1 200 98.0661 7.9098 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 97.8475 7.9500 1 200 97.8475 7.9500 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 97.6027 8.1501 1 20 97.6027 8.1501 INE975F14ES1 KOTAK MAH INVEST 341D 30-Nov-15 97.0703 8.1001 1 25 97.0703 8.1001 INE202B14EC3 DEWAN HOUSING FIN 158D 7-Dec-15 96.8773 8.2274 1 35 96.8773 8.2274 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 96.7785 8.0999 5 125 96.7785 8.0999 INE871D14GD4 IL & FS 365D 24-Feb-16 95.2018 8.4001 1 25 95.2018 8.4001 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 95.3085 7.9149 2 50 95.3085 7.9149 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 94.8411 7.9101 4 100 94.8411 7.9101 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 92.9692 8.3900 1 25 92.9692 8.3900 INE756I14643 HDB FIN SERV 364D 14-Jul-16 92.1421 8.5750 1 30 92.1421 8.5750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com