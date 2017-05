Aug 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14IS2 EXIM 60D 25-Aug-15 99.9800 7.3015 1 100 99.9800 7.3015 INE018A14DM6 LARSEN AND TOUBRO 60D 25-Aug-15 99.9800 7.3015 1 100 99.9800 7.3015 INE110L14449 RELIANCE JIO INFO 60D 25-Aug-15 99.9800 7.3015 1 100 99.9800 7.3015 INE691I14BZ9 L T INFRAST FIN 57D 28-Aug-15 99.9180 7.4886 1 300 99.9180 7.4886 INE657N14CE3 EDELWEISS 60D 28-Aug-15 99.9118 8.0554 1 30 99.9118 8.0554 INE877R14077 LT HYDROCARBON 60D 28-Aug-15 99.9400 7.3044 1 5 99.9400 7.3044 INE532F14UN7 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Aug-15 99.8538 7.6336 2 95 99.8535 7.6501 INE851M14BP2 VOLKSWAGEN FIN PVT 355D 31-Aug-15 99.8545 7.6000 1 50 99.8545 7.6000 INE804I14JZ1 ECL FIN 60D 01-Sep-15 99.8564 7.4985 1 5 99.8564 7.4985 INE296A14IZ9 BAJAJ FIN 62D 03-Sep-15 99.8203 7.3010 1 5 99.8203 7.3010 INE660A14LN6 SUNDARAM FIN 364D 04-Sep-15 99.7736 7.5294 1 25 99.7736 7.5294 INE694L14AX4 TALWANDI SABO 88D 04-Sep-15 99.7999 7.3183 1 5 99.7999 7.3183 INE306N14EZ8 TATA CAP FIN SERV 91D 04-Sep-15 99.7977 7.3989 1 5 99.7977 7.3989 INE085A14941 CHAMBAL FERTILISERS 60D 04-Sep-15 99.8018 7.2487 1 5 99.8018 7.2487 INE749A14DY1 JINDAL STEEL POWER 91D 08-Sep-15 99.6788 8.4011 1 5 99.6788 8.4011 INE694L14AY2 TALWANDI SABO 91D 09-Sep-15 99.6989 7.3489 1 5 99.6989 7.3489 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 99.6843 7.2248 2 10 99.6832 7.2500 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 99.6767 7.3992 1 5 99.6767 7.3992 INE916D14UB2 KOTAK MAH PRIME 329D 11-Sep-15 99.6300 7.5306 1 50 99.6300 7.5306 INE749A14ED3 JINDAL STEEL POWER 43D 15-Sep-15 99.3949 10.1003 1 125 99.3949 10.1003 INE202B14EH2 DEWAN HOUSING FIN 60D 18-Sep-15 99.5093 7.4995 1 5 99.5093 7.4995 INE208A14964 ASHOK LEYLAND 60D 21-Sep-15 99.4556 7.3998 1 10 99.4556 7.3998 INE019A14536 JSW STEEL 90D 21-Sep-15 99.4592 7.3506 1 5 99.4592 7.3506 INE205A14CQ2 VEDANTA 91D 22-Sep-15 99.4355 7.4004 1 10 99.4355 7.4004 INE019A14544 JSW STEEL 90D 22-Sep-15 99.4393 7.3503 1 5 99.4393 7.3503 INE511C14NE2 MAGMA FINCORP 43D 24-Sep-15 99.3520 7.6794 1 125 99.3520 7.6794 INE523E14MS5 L T FIN 364D 28-Sep-15 99.3062 7.5002 1 5 99.3062 7.5002 INE860H14ST9 ADITYA BIRLA FIN 60D 29-Sep-15 99.2907 7.4498 1 5 99.2907 7.4498 INE511C14ND4 MAGMA FINCORP 85D 29-Sep-15 99.2765 7.6001 1 5 99.2765 7.6001 INE205A14CY6 VEDANTA 40D 30-Sep-15 99.2525 7.4295 2 100 99.2525 7.4295 INE085A14966 CHAMBAL FERTILISERS 50D 30-Sep-15 99.2754 7.4003 1 5 99.2754 7.4003 INE514E14JA8 EXIM 61D 13-Oct-15 99.0361 7.2500 1 10 99.0361 7.2500 INE013A14UZ3 RELIANCE CAP 90D 19-Oct-15 98.8486 7.7301 1 5 98.8486 7.7301 INE523H14QS9 JM FIN PRODUCTS 364D 20-Nov-15 98.1008 8.0299 1 100 98.1008 8.0299 INE759E14BD0 LT FINCORP 179D 27-Nov-15 98.0028 7.8298 1 55 98.0028 7.8298 INE523E14NZ8 L T FIN 175D 27-Nov-15 98.0103 7.7998 1 25 98.0103 7.7998 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 93.7820 8.3450 1 75 93.7820 8.3450 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 92.9845 8.3450 1 25 92.9845 8.3450 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 92.8424 8.3500 2 100 92.8424 8.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com