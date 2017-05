Aug 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14UN7 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Aug-15 99.9372 7.6455 1 125 99.9372 7.6455 INE860H14SS1 ADITYA BIRLA FIN 60D 31-Aug-15 99.9384 7.4993 2 75 99.9384 7.4993 INE306N14FE0 TATA CAP FIN SERV 60D 31-Aug-15 99.9384 7.4993 1 75 99.9384 7.4993 INE916D14UU2 KOTAK MAH PRIME 175D 31-Aug-15 99.9392 7.4018 1 50 99.9392 7.4018 INE540L14496 ALKEM LABORATORIES 60D 31-Aug-15 99.9392 7.4018 1 25 99.9392 7.4018 INE660A14MZ8 SUNDARAM FIN 75D 2-Sep-15 99.8974 7.4975 1 95 99.8974 7.4975 INE202B14DS1 DEWAN HOUSING FIN 83D 2-Sep-15 99.9576 7.7413 1 5 99.9576 7.7413 INE001A14NA6 HDFC 91D 4-Sep-15 99.8581 7.4096 2 400 99.8581 7.4096 INE085A14941 CHAMBAL FERTILISERS 60D 4-Sep-15 99.8583 7.3991 2 150 99.8583 7.3991 INE774D14IF1 MAH MAH FIN SERV 60D 7-Sep-15 99.7936 7.5492 1 50 99.7936 7.5492 INE134E14634 POWER FIN 73D 10-Sep-15 99.7400 7.3178 2 275 99.7398 7.3247 INE178A14837 CHENNAI PETROLEUM 62D 10-Sep-15 99.7977 7.3989 1 5 99.7977 7.3989 INE916D14UB2 KOTAK MAH PRIME 329D 11-Sep-15 99.7135 7.4909 1 5 99.7135 7.4909 INE148I14JE8 INDIABULLS HOUSING 62D 14-Sep-15 99.6473 7.5995 1 100 99.6473 7.5995 INE477L14327 INDIA INFOLINE 60D 14-Sep-15 99.6322 7.9260 1 100 99.6322 7.9260 INE896L14492 INDOSTAR CAP FIN 59D 18-Sep-15 99.6339 7.4510 1 5 99.6339 7.4510 INE477S14033 TATA MOTORS FIN 180D 22-Sep-15 99.4855 7.5505 3 165 99.4855 7.5505 INE110L14431 RELIANCE JIO INFO 90D 22-Sep-15 99.5619 7.3005 1 5 99.5619 7.3005 INE580B14ED0 GRUH FIN 60D 22-Sep-15 99.5619 7.3005 1 5 99.5619 7.3005 INE891K14677 AXIS FIN 90D 24-Sep-15 99.5158 7.3997 1 5 99.5158 7.3997 INE945G14FI0 RELIGARE SECURITIES 61D 28-Sep-15 99.2839 8.4923 1 13 99.2839 8.4923 INE722A14568 SHRIRAM CITY UNION 73D 28-Sep-15 99.3976 7.9003 1 5 99.3976 7.9003 INE804I14KF1 ECL FIN 61D 28-Sep-15 99.4014 7.8502 1 5 99.4014 7.8502 INE296A14JB8 BAJAJ FIN 84D 30-Sep-15 99.3630 7.7999 1 5 99.3630 7.7999 INE692Q14080 TOYOTA FIN SERV 360D 8-Oct-15 99.1314 7.8004 1 100 99.1314 7.8004 INE851M14BU2 VOLKSWAGEN FIN 364D 9-Oct-15 99.1104 7.8004 1 50 99.1104 7.8004 INE657N14CK0 EDELWEISS 90D 19-Oct-15 98.9519 7.8900 1 5 98.9519 7.8900 INE514E14JB6 EXIM 61D 19-Oct-15 98.9894 7.6048 1 5 98.9894 7.6048 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 98.8174 7.8003 1 5 98.8174 7.8003 INE514E14JF7 EXIM 62D 26-Oct-15 98.8744 7.4200 1 5 98.8744 7.4200 INE205A14CP4 VEDANTA 133D 30-Oct-15 98.6960 7.6547 1 280 98.6960 7.6547 INE694L14BA0 TALWANDI SABO 135D 30-Oct-15 98.6867 7.7101 1 100 98.6867 7.7101 INE958G14QW1 RELIGARE FINVEST 69D 4-Nov-15 98.5315 7.9999 1 10 98.5315 7.9999 INE909H14HE9 TATA MOTORS FIN 88D 13-Nov-15 98.3893 7.7601 1 250 98.3893 7.7601 INE013A14VI7 RELIANCE CAP 91D 16-Nov-15 98.3181 7.8049 1 250 98.3181 7.8049 INE916D14UH9 KOTAK MAH PRIME 334D 17-Nov-15 98.3125 7.7347 1 100 98.3125 7.7347 INE916D14VG9 KOTAK MAH PRIME 180D 23-Nov-15 98.1828 7.7650 2 150 98.1828 7.7650 INE759E14BD0 LT FINCORP 179D 27-Nov-15 98.0829 7.8398 2 100 98.0829 7.8398 INE523E14NZ8 L T FIN 175D 27-Nov-15 98.0924 7.8002 1 75 98.0924 7.8002 INE001A14NS8 HDFC 117D 15-Dec-15 97.7850 7.7999 1 100 97.7850 7.7999 INE535H14FA4 FULLERTON INDIA 364D 25-Feb-16 96.0873 8.3499 1 35 96.0873 8.3499 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 96.0124 7.6950 2 200 96.0124 7.6950 INE477L14293 INDIA INFOLINE 323D 5-Apr-16 94.5801 9.4644 1 1 94.5801 9.4644 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 93.8943 8.2700 1 25 93.8943 8.2700 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 93.0632 8.3201 1 50 93.0632 8.3201 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 92.9449 8.3201 3 125 92.9449 8.3201 INE404K14AO9 SHAPOORJI PALLONJI 357D 29-Jul-16 92.6245 8.6501 1 25 92.6245 8.6501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com