Aug 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE296A14JA0 BAJAJ FIN 62D 1-Sep-15 99.9795 7.4840 2 495 99.9795 7.4840 INE860H14SQ5 ADITYA BIRLA FIN 61D 1-Sep-15 99.9791 7.6129 4 445 99.9789 7.7031 INE486A14834 CESC 61D 1-Sep-15 99.9797 7.4110 1 200 99.9797 7.4110 INE069A14GB5 ADITYA BIRLA NUVO 60D 1-Sep-15 99.9791 7.6447 3 125 99.9788 7.7396 INE975F14EB7 KOTAK MAH INVEST 281D 1-Sep-15 99.9794 7.5206 2 75 99.9793 7.5571 INE532F14UD8 EDELWEISS FIN SERV 60D 1-Sep-15 99.9789 7.7031 2 30 99.9789 7.7031 INE804I14JZ1 ECL FIN 60D 1-Sep-15 99.9789 7.7031 1 5 99.9789 7.7031 INE148I14JA6 INDIABULLS HOUSING 62D 3-Sep-15 99.9368 7.6942 1 50 99.9368 7.6942 INE001A14NA6 HDFC 91D 4-Sep-15 99.9184 7.4521 2 635 99.9184 7.4521 INE548C14159 EMAMI 84D 4-Sep-15 99.9191 7.3881 1 200 99.9191 7.3881 INE202B14ED1 DHFL 63D 4-Sep-15 99.9168 7.5983 1 150 99.9168 7.5983 INE085A14941 CHAMBAL FERTILISER 60D 4-Sep-15 99.9195 7.3515 3 125 99.9195 7.3515 INE742F14433 ADANI PORTS AND 120D 4-Sep-15 99.9173 7.5526 2 50 99.9173 7.5526 INE148I14IX0 INDIABULLS HOUSING 64D 4-Sep-15 99.9173 7.5526 1 5 99.9173 7.5526 INE738C14BB2 BHARAT ALUMINIUM 90D 7-Sep-15 99.8535 7.6501 1 5 99.8535 7.6501 INE001A14NB4 HDFC 90D 9-Sep-15 99.8132 7.5900 1 150 99.8132 7.5900 INE580B14EB4 GRUH FIN 70D 10-Sep-15 99.7952 7.4905 1 35 99.7952 7.4905 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 99.7949 7.5015 1 25 99.7949 7.5015 INE148I14JC2 INDIABULLS HOUSING 63D 11-Sep-15 99.7656 7.7961 1 13 99.7656 7.7961 INE916D14UB2 KOTAK MAH PRIME 329D 11-Sep-15 99.7745 7.4994 1 5 99.7745 7.4994 INE010A14212 PRISM CEMENT 60D 14-Sep-15 99.6298 9.6875 1 25 99.6298 9.6875 INE010A14220 PRISM CEMENT 58D 16-Sep-15 99.5767 9.6976 1 25 99.5767 9.6976 INE909H14GP7 TATA MOTORS FIN 84D 18-Sep-15 99.6266 7.6001 6 200 99.6266 7.6001 INE657K14CP5 RHC HOLDING PRIVATE 60D 18-Sep-15 99.5364 10.0001 1 150 99.5364 10.0001 INE657K14CP5 RHC HOLDING PRIVATE 60D 18-Sep-15 99.5080 10.0260 1 50 99.5080 10.0260 INE001A14NH1 HDFC 80D 21-Sep-15 99.5821 7.2940 2 140 99.5821 7.2940 INE010A14238 PRISM CEMENT 60D 21-Sep-15 99.4446 9.7073 1 25 99.4446 9.7073 INE657K14BV5 RHC HOLDING PVT 180D 22-Sep-15 99.4445 9.7084 3 275 99.4279 10.0009 INE110L14431 RELIANCE JIO INFO 90D 22-Sep-15 99.5703 7.5008 1 5 99.5703 7.5008 INE657N14CN4 EDELWEISS COMMOD 57D 24-Sep-15 99.5203 7.6493 1 200 99.5203 7.6493 INE001A14NE8 HDFC 90D 24-Sep-15 99.5125 7.4504 2 120 99.5125 7.4504 INE657K14CS9 RHC HOLDING PRIVATE 52D 24-Sep-15 99.4708 8.4429 1 25 99.4708 8.4429 INE975G14577 ILFS TRANSPORTATION120D 25-Sep-15 99.3613 9.3850 1 50 99.3613 9.3850 INE850D14CO4 GODREJ AGROVET 42D 25-Sep-15 99.4923 7.4502 1 20 99.4923 7.4502 INE657K14CR1 RHC HOLDING PRIVATE 61D 29-Sep-15 99.2720 9.5599 2 200 99.3166 8.9699 INE001A14NO7 HDFC 61D 29-Sep-15 99.4393 7.3503 1 5 99.4393 7.3503 INE532F14VA2 EDELWEISS FIN SERV 30D 30-Sep-15 99.3752 7.6495 3 450 99.3752 7.6495 INE531F14BQ2 EDELWEISS SECURITIES30D 30-Sep-15 99.3752 7.6495 1 250 99.3752 7.6495 INE531F14BQ2 EDELWEISS SECURITIES30D 30-Sep-15 99.3959 7.6495 1 250 99.3959 7.6495 INE532F14VA2 EDELWEISS FIN SERV 30D 30-Sep-15 99.3959 7.6495 1 200 99.3959 7.6495 INE804I14KL9 ECL FIN 30D 30-Sep-15 99.3752 7.6495 1 100 99.3752 7.6495 INE477L14350 INDIA INFOLINE 54D 30-Sep-15 99.3919 7.7005 1 75 99.3919 7.7005 INE044A14070 SUN PHARMACEUTICAL 90D 30-Sep-15 99.3943 7.4143 1 55 99.3943 7.4143 INE389H14827 KEC INTERNATIONAL 71D 30-Sep-15 99.2579 9.0964 1 25 99.2579 9.0964 INE085A14966 CHAMBAL FERTILISERS 50D 30-Sep-15 99.4155 7.3999 1 5 99.4155 7.3999 INE660A14ND3 SUNDARAM FIN 63D 5-Oct-15 99.2888 7.6896 1 5 99.2888 7.6896 INE866I14OE5 INDIA INFOLINE FIN 77D 7-Oct-15 99.2317 7.8500 1 235 99.2317 7.8500 INE657K14CU5 RHC HOLDING PRIVATE 73D 15-Oct-15 98.8006 10.0704 1 75 98.8006 10.0704 INE774D14IG9 MAH MAH FIN SERV 88D 16-Oct-15 99.0327 7.7503 10 250 99.0327 7.7503 INE389H14850 KEC INTERNATIONAL 60D 16-Oct-15 98.8823 8.9690 1 50 98.8823 8.9690 INE514E14JB6 EXIM 61D 19-Oct-15 99.0143 7.5700 1 5 99.0143 7.5700 INE975G14635 ILFS TRANSPORTATION120D 20-Oct-15 98.6815 9.7537 1 75 98.6815 9.7537 INE114A14BZ9 SAIL 59D 23-Oct-15 98.9316 7.5803 1 5 98.9316 7.5803 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 98.8825 7.4999 1 5 98.8825 7.4999 INE813S14096 RHC FIN PRIVATE 60D 27-Oct-15 98.5923 9.1429 1 50 98.5923 9.1429 INE110L14506 RELIANCE JIO INFO 60D 27-Oct-15 98.8579 7.5300 1 5 98.8579 7.5300 INE774D14IH7 MAH MAH FIN SERV 91D 2-Nov-15 98.6832 7.7309 2 190 98.6832 7.7309 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 98.6508 7.6799 1 145 98.6508 7.6799 INE126A14CU2 E.I.D. PARRY (INDIA) 88D10-Nov-15 98.5337 7.6502 2 100 98.5337 7.6502 INE013A14VI7 RELIANCE CAP 91D 16-Nov-15 98.3771 7.8199 2 50 98.3771 7.8199 INE523E14NZ8 L T FIN 175D 27-Nov-15 98.1441 7.8435 2 175 98.1321 7.8950 INE975F14ES1 KOTAK MAH INVEST 341D 30-Nov-15 98.0553 7.9549 1 35 98.0553 7.9549 INE001A14NS8 HDFC 117D 15-Dec-15 97.7917 7.8498 1 100 97.7917 7.8498 INE001A14NS8 HDFC 117D 15-Dec-15 97.7873 7.7916 1 100 97.7873 7.7916 INE140A14GW0 PIRAMAL ENTERPRISES230D 28-Dec-15 97.5043 7.8508 1 150 97.5043 7.8508 INE909H14GZ6 TATA MOTORS FIN 153D 28-Dec-15 97.4559 8.0070 1 5 97.4559 8.0070 INE140A14GZ3 PIRAMAL ENTERPRISES 248D22-Jan-16 96.9008 8.1069 1 125 96.9008 8.1069 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 96.1549 8.8999 1 5 96.1549 8.8999 INE871D14GD4 IL & FS 365D 24-Feb-16 96.1936 8.1600 1 15 96.1936 8.1600 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 95.9751 7.9723 3 75 95.9763 7.9699 INE523H14RU3 JM FIN PRODUCTS 365D 10-Mar-16 95.6960 8.5501 1 75 95.6960 8.5501 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 95.9964 7.9699 1 25 95.9964 7.9699 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 96.0112 7.6975 1 15 96.0112 7.6975 INE138A14146 PENINSULA LAND 228D 22-Mar-16 93.4699 12.5000 1 7.25 93.4699 12.5000 INE404K14AO9 SHAPOORJI PALLONJI 357D 29-Jul-16 92.6856 8.6500 1 75 92.6856 8.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 