Sep 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE660A14MZ8 SUNDARAM FIN 75D 2-Sep-15 99.9796 7.4475 1 95 99.9796 7.4475 INE148I14JA6 INDIABULLS HOUSING 62D 3-Sep-15 99.9581 7.6500 2 195 99.9581 7.6500 INE069A14FY9 ADITYA BIRLA NUVO 90D 3-Sep-15 99.9595 7.4000 1 35 99.9595 7.4000 INE205A14CK5 VEDANTA 90D 3-Sep-15 99.9589 7.5038 1 25 99.9589 7.5038 INE306N14EZ8 TATA CAP FIN SERV 91D 4-Sep-15 99.9384 7.4993 3 400 99.9384 7.4993 INE532F14UH9 EDELWEISS FIN SERV 60D 4-Sep-15 99.9385 7.4871 2 400 99.9385 7.4871 INE694L14AX4 TALWANDI SABO 88D 4-Sep-15 99.9384 7.4993 1 200 99.9384 7.4993 INE140A14GN9 PIRAMAL ENTERPRISES140D 4-Sep-15 99.9384 7.4993 1 100 99.9384 7.4993 INE094O14712 DAIMLER FIN SERV 58D 4-Sep-15 99.9384 7.4993 1 75 99.9384 7.4993 INE742F14433 ADANI PORTS AND 120D 4-Sep-15 99.9376 7.5967 1 25 99.9376 7.5967 INE233A14FJ2 GODREJ INDUSTRIES 90D 8-Sep-15 99.8564 7.4985 1 50 99.8564 7.4985 INE114A14BX4 SAIL 60D 8-Sep-15 99.8573 7.4514 1 5 99.8573 7.4514 INE178A14837 CHENNAI PETROLEUM 62D 10-Sep-15 99.8179 7.3986 1 310 99.8179 7.3986 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 99.8188 7.3620 1 150 99.8188 7.3620 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 99.8147 7.5289 1 50 99.8147 7.5289 INE742F14219 ADANI PORTS AND 88D 11-Sep-15 99.8179 7.3986 1 5 99.8179 7.3986 INE657N14CI4 EDELWEISS 59D 14-Sep-15 99.7573 7.4001 1 5 99.7573 7.4001 INE694L14BD4 TALWANDI SABO 86D 16-Sep-15 99.6927 7.5007 1 150 99.6927 7.5007 INE205A14CO7 VEDANTA 90D 16-Sep-15 99.7132 7.4988 1 5 99.7132 7.4988 INE657N14CJ2 EDELWEISS 59D 18-Sep-15 99.6767 7.3992 1 5 99.6767 7.3992 INE958G14QK6 RELIGARE FINVEST 58D 18-Sep-15 99.6767 7.3992 1 5 99.6767 7.3992 INE477S14033 TATA MOTORS FIN 180D 22-Sep-15 99.5618 7.6499 1 125 99.5618 7.6499 INE110L14431 RELIANCE JIO INFO 90D 22-Sep-15 99.6016 7.2999 1 5 99.6016 7.2999 INE146O14074 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 23-Sep-15 99.5410 7.6503 1 200 99.5410 7.6503 INE657N14CN4 EDELWEISS COMMO 57D 24-Sep-15 99.5204 7.6477 1 200 99.5204 7.6477 INE001A14NE8 HDFC 90D 24-Sep-15 99.5589 7.3507 1 5 99.5589 7.3507 INE804I14KE4 ECL FIN 57D 24-Sep-15 99.5560 7.3992 1 5 99.5560 7.3992 INE891K14677 AXIS FIN 90D 24-Sep-15 99.5619 7.3005 1 5 99.5619 7.3005 INE081A14197 TATA STEEL 88D 25-Sep-15 99.5359 7.3994 1 5 99.5359 7.3994 INE148I14JO7 INDIABULLS HOUSING 35D 28-Sep-15 99.4587 7.6397 2 10 99.4644 7.5595 INE657N14CY1 EDELWEISS 46D 28-Sep-15 99.4756 7.4006 1 5 99.4756 7.4006 INE085A14958 CHAMBAL FERTILISERS 56D 29-Sep-15 99.4490 7.4900 2 100 99.4490 7.4900 INE532F14VA2 EDELWEISS FIN SERV 30D 30-Sep-15 99.3959 7.6495 4 525 99.3959 7.6495 INE531F14BQ2 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Sep-15 99.3959 7.6495 1 135 99.3959 7.6495 INE001A14NJ7 HDFC 83D 5-Oct-15 99.2908 7.9002 1 5 99.2908 7.9002 INE389H14850 KEC INTERNATIONAL 60D 16-Oct-15 98.9066 8.9667 1 50 98.9066 8.9667 INE774D14IG9 MAH MAH FIN SERV 88D 16-Oct-15 99.0548 7.7398 1 25 99.0548 7.7398 INE514E14JC4 EXIM 61D 20-Oct-15 99.0078 7.4649 2 500 99.0078 7.4649 INE114A14BZ9 SAIL 59D 23-Oct-15 98.9629 7.5002 2 25 98.9629 7.5002 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 98.8604 7.6500 1 5 98.8604 7.6500 INE813S14096 RHC FIN PRIVATE 60D 27-Oct-15 98.6170 9.1406 1 50 98.6170 9.1406 INE001A14MZ5 HDFC 153D 28-Oct-15 98.8160 7.6726 1 400 98.8160 7.6726 INE691I14CB8 L AND T INFRAST FIN 90D 26-Nov-15 98.1999 7.7800 1 50 98.1999 7.7800 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 97.8095 7.8600 1 50 97.8095 7.8600 INE138A14146 PENINSULA LAND 228D 22-Mar-16 93.4998 12.5001 1 1.5 93.4998 12.5001 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 93.9606 8.2900 1 50 93.9606 8.2900 INE851M14DB8 VOLKSWAGEN FIN 365D 13-Jul-16 93.1455 8.5000 1 3 93.1455 8.5000 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 93.1410 8.3217 2 150 93.1384 8.3251 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com