Sep 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE296A14IZ9 BAJAJ FIN 62D 3-Sep-15 99.9796 7.4475 1 200 99.9796 7.4475 INE069A14FY9 ADITYA BIRLA NUVO 90D 3-Sep-15 99.9798 7.3591 3 190 99.9798 7.3745 INE205A14CK5 VEDANTA 90D 3-Sep-15 99.9797 7.4110 1 100 99.9797 7.4110 INE202B14ED1 DHFL 63D 4-Sep-15 99.9581 7.6500 2 150 99.9581 7.6500 INE085A14941 CHAMBAL FERTILISERS 60D 4-Sep-15 99.9792 7.5936 1 100 99.9792 7.5936 INE126A14CS6 E.I.D. PARRY (INDIA) 60D 4-Sep-15 99.9792 7.5936 1 100 99.9792 7.5936 INE205A14CJ7 VEDANTA 91D 7-Sep-15 99.8962 7.5853 1 25 99.8962 7.5853 INE114A14BX4 SAIL 60D 8-Sep-15 99.8795 7.3393 1 200 99.8795 7.3393 INE738C14BC0 BHARAT ALUMINIUM 90D 8-Sep-15 99.8722 7.7844 1 5 99.8722 7.7844 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 99.8384 7.3849 1 650 99.8384 7.3849 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 99.8394 7.3407 2 60 99.8394 7.3392 INE742F14219 ADANI PORTS AND 88D 11-Sep-15 99.8179 7.3986 1 195 99.8179 7.3986 INE020B14276 REC 87D 11-Sep-15 99.8206 7.2887 1 50 99.8206 7.2887 INE148I14JE8 INDIABULLS HOUSING 62D 14-Sep-15 99.7721 7.5794 1 5 99.7721 7.5794 INE001A14MP6 HDFC 184D 18-Sep-15 99.6723 7.5002 1 50 99.6723 7.5002 INE001A14MP6 HDFC 184D 18-Sep-15 99.6968 7.4003 1 5 99.6968 7.4003 INE371K14258 TATA REALTY AND 110D 22-Sep-15 99.5767 7.7581 1 100 99.5767 7.7581 INE870D14650 NATIONAL FERTILIZERS 27D24-Sep-15 99.5470 7.5499 1 25 99.5470 7.5499 INE657N14CN4 EDELWEISS 57D 24-Sep-15 99.5548 7.4193 1 5 99.5548 7.4193 INE001A14NE8 HDFC 90D 24-Sep-15 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE804I14KF1 ECL FIN 61D 28-Sep-15 99.4788 7.6494 1 5 99.4788 7.6494 INE476M14350 LT HOUSING FIN 35D 28-Sep-15 99.4756 7.4006 1 5 99.4756 7.4006 INE144H14669 DEUTSCHE INVEST 59D 28-Sep-15 99.4889 7.5004 1 5 99.4889 7.5004 INE916D14VU0 KOTAK MAH PRIME 28D 29-Sep-15 99.4556 7.3998 1 5 99.4556 7.3998 INE881J14JR4 SREI EQUIPMENT FIN 35D 29-Sep-15 99.4460 7.8206 1 5 99.4460 7.8206 INE532F14UR8 EDELWEISS FIN SERV 56D 29-Sep-15 99.4541 7.4203 1 5 99.4541 7.4203 INE531F14BQ2 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Sep-15 99.4166 7.6497 2 165 99.4166 7.6497 INE532F14VA2 EDELWEISS FIN SERV 30D 30-Sep-15 99.4166 7.6497 2 125 99.4166 7.6497 INE804I14KL9 ECL FIN 30D 30-Sep-15 99.4166 7.6497 1 100 99.4166 7.6497 INE477L14350 INDIA INFOLINE 54D 30-Sep-15 99.4135 7.6906 1 75 99.4135 7.6906 INE557F14DD1 NATIONAL HOUSING BK55D 30-Sep-15 99.4410 7.5993 1 5 99.4410 7.5993 INE660A14ND3 SUNDARAM FIN 63D 5-Oct-15 99.3086 7.7005 1 20 99.3086 7.7005 INE114A14BY2 SAIL 60D 9-Oct-15 99.2803 7.3499 1 5 99.2803 7.3499 INE245A14370 THE TATA POWER 60D 20-Oct-15 99.0372 7.5498 1 5 99.0372 7.5498 INE144H14651 DEUTSCHE INVEST 90D 28-Oct-15 98.8530 7.7002 1 5 98.8530 7.7002 INE140A14GV2 PIRAMAL ENTERPRISES178D 5-Nov-15 98.6653 7.7149 1 50 98.6653 7.7149 INE306N14FO9 TATA CAP FIN SERV 90D 26-Nov-15 98.2205 7.7798 1 50 98.2205 7.7798 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 96.5264 7.7264 1 10 96.5264 7.7264 INE871D14GD4 IL & FS 365D 24-Feb-16 96.2328 8.1649 1 10 96.2328 8.1649 INE660A14MK0 SUNDARAM FIN 364D 28-Mar-16 95.5303 8.2501 2 20 95.5355 8.2401 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 93.9939 8.3000 1 100 93.9939 8.3000 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 93.9875 8.2800 1 50 93.9875 8.2800 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 93.1742 8.3300 1 300 93.1742 8.3300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com