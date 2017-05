Sep 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE121A14LC2 CHOLAMANDALAM 91D 7-Sep-15 99.9417 7.0973 1 155 99.9417 7.0973 INE774D14IF1 MAH MAH FIN SERV 60D 7-Sep-15 99.9396 7.3531 1 25 99.9396 7.3531 INE179J14CW8 BIRLA TMT HOLDINGS 71D 8-Sep-15 99.9190 7.3972 2 50 99.9190 7.3972 INE114A14BX4 SAIL 60D 8-Sep-15 99.9190 7.3972 1 5 99.9190 7.3972 INE001A14NB4 HDFC 90D 9-Sep-15 99.9001 7.3000 3 75 99.9001 7.3000 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 99.8801 7.3027 4 475 99.8801 7.3027 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 99.8803 7.2913 2 35 99.8810 7.2478 INE148I14JC2 INDIABULLS HOUSING 63D 11-Sep-15 99.8573 7.4514 1 200 99.8573 7.4514 INE742F14219 ADANI PORTS AND 88D 11-Sep-15 99.8590 7.3625 1 195 99.8590 7.3625 INE976I14IF1 TATA CAP 329D 11-Sep-15 99.8573 7.4514 1 50 99.8573 7.4514 INE588J14283 IL FS SECURITIES SERV 11-Sep-15 99.8564 7.4985 1 45 99.8564 7.4985 INE020B14276 REC 87D 11-Sep-15 99.8602 7.2998 1 25 99.8602 7.2998 INE148I14JE8 INDIABULLS HOUSING 62D 14-Sep-15 99.7922 7.6005 1 50 99.7922 7.6005 INE001A14MP6 HDFC 184D 18-Sep-15 99.7170 7.3992 1 170 99.7170 7.3992 INE580B14EE8 GRUH FIN 37D 25-Sep-15 99.5719 7.4728 1 50 99.5719 7.4728 INE001A14NK5 HDFC 74D 28-Sep-15 99.5122 7.4550 1 75 99.5122 7.4550 INE881J14JR4 SREI EQUIPMENT FIN 35D 29-Sep-15 99.5470 7.5499 1 5 99.5470 7.5499 INE532F14VA2 EDELWEISS FIN SERV 30D 30-Sep-15 99.5209 7.6397 1 125 99.5209 7.6397 INE296A14JB8 BAJAJ FIN 84D 30-Sep-15 99.4587 7.6404 1 25 99.4587 7.6404 INE178A14852 CHENNAI PETROLEUM 35D 30-Sep-15 99.5203 7.6493 1 5 99.5203 7.6493 INE236A14EY7 HCL INFOSYSTEMS 60D 13-Oct-15 98.9643 9.7945 1 9 98.9643 9.7945 INE657N14CK0 EDELWEISS 90D 19-Oct-15 99.1331 7.5997 1 5 99.1331 7.5997 INE514E14JB6 EXIM 61D 19-Oct-15 99.1534 7.4202 1 5 99.1534 7.4202 INE514E14JC4 EXIM 61D 20-Oct-15 99.0685 7.4607 1 100 99.0685 7.4607 INE572E14668 PNB HOUSING FIN 60D 27-Oct-15 98.9441 7.7903 1 5 98.9441 7.7903 INE602A14257 PHILLIPS CARBON 61D 27-Oct-15 98.8040 8.3363 1 4 98.8040 8.3363 INE958G14QN0 RELIGARE FINVEST 90D 28-Oct-15 98.9629 7.5002 1 5 98.9629 7.5002 INE202B14EN0 DHFL 88D 30-Oct-15 98.9227 7.4999 1 5 98.9227 7.4999 INE774D14IL9 MAH AND MAH FIN 60D 30-Oct-15 98.8801 7.7999 1 5 98.8801 7.7999 INE389H14876 KEC INTERNATIONAL 91D 18-Nov-15 98.2318 8.7601 1 8 98.2318 8.7601 INE931S14112 ADANI TRANSMISSION 88D 20-Nov-15 98.4040 7.9998 1 25 98.4040 7.9998 INE931S14120 ADANI TRANSMISSION 90D 24-Nov-15 98.2556 8.0001 1 75 98.2556 8.0001 INE931S14120 ADANI TRANSMISSION 90D 24-Nov-15 98.3191 8.0002 1 25 98.3191 8.0002 INE657N14BU1 EDELWEISS 181D 30-Nov-15 98.1185 8.0450 1 250 98.1185 8.0450 INE403G14HD7 STANDARD CHARTERED90D 30-Nov-15 98.1174 8.0498 1 25 98.1174 8.0498 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 98.1748 7.7998 6 160 98.1748 7.7998 INE704I14205 BARCLAYS INVEST 364D 3-Dec-15 98.0537 8.0500 1 25 98.0537 8.0500 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 97.5690 7.8399 1 50 97.5690 7.8399 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 96.5557 7.7501 2 200 96.5557 7.7501 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 96.3061 7.9999 1 50 96.3061 7.9999 INE759E14BL3 LT FINCORP 238D 29-Feb-16 96.1728 8.3001 1 50 96.1728 8.3001 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 96.0520 7.9801 2 50 96.0520 7.9801 INE101I14AC0 AFCONS INFRAST 364D 11-Apr-16 95.0436 8.6519 1 0.1 95.0436 8.6519 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com