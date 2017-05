Sep 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 99.9794 7.5327 2 450 99.9792 7.5936 INE205A14CS8 VEDANTA 57D 10-Sep-15 99.9792 7.5936 1 15 99.9792 7.5936 INE020B14276 REC 87D 11-Sep-15 99.9595 7.3942 1 50 99.9595 7.3942 INE013A14US8 RELIANCE CAP 91D 18-Sep-15 99.8117 7.6510 1 5 99.8117 7.6510 INE532F14UI7 EDELWEISS FIN SERV 73D 18-Sep-15 99.8359 7.4994 1 5 99.8359 7.4994 INE261F14731 NABARD 180D 21-Sep-15 99.7625 7.2412 1 75 99.7625 7.2412 INE660A14NB7 SUNDARAM FIN 61D 21-Sep-15 99.7491 7.6507 1 5 99.7491 7.6507 INE477S14033 TATA MOTORS FIN 180D 22-Sep-15 99.7300 7.6013 1 35 99.7300 7.6013 INE001A14NE8 HDFC 90D 24-Sep-15 99.6886 7.6011 10 250 99.6886 7.6011 INE532F14UM9 EDELWEISS FIN SERV 59D 24-Sep-15 99.7019 7.7943 2 205 99.7112 7.5512 INE179J14CY4 BIRLA TMT HOLDINGS 66D 24-Sep-15 99.6805 7.7994 1 25 99.6805 7.7994 INE774D14IE4 MAH MAH FIN SERV 82D 28-Sep-15 99.6034 7.6492 2 50 99.6034 7.6492 INE121A14LG3 CHOLAMANDALAM 75D 28-Sep-15 99.5956 7.8003 1 25 99.5956 7.8003 INE523E14MS5 L T FIN 364D 28-Sep-15 99.6364 7.3999 1 5 99.6364 7.3999 INE660N14290 S. D. CORPORATION 323D 29-Sep-15 99.5636 7.9992 1 25 99.5636 7.9992 INE296A14JB8 BAJAJ FIN 84D 30-Sep-15 99.5875 7.5593 1 5 99.5875 7.5593 INE532F14UX6 EDELWEISS FIN SERV 61D 12-Oct-15 99.3251 7.7504 1 5 99.3251 7.7504 INE001A14NP4 HDFC 88D 2-Nov-15 98.9085 7.5999 1 5 98.9085 7.5999 INE001A14NQ2 HDFC 88D 3-Nov-15 98.8881 7.6001 1 5 98.8881 7.6001 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 98.8604 7.6500 1 5 98.8604 7.6500 INE114A14CC6 SAIL 59D 6-Nov-15 98.8576 7.3999 1 5 98.8576 7.3999 INE532F14VF1 EDELWEISS FIN SERV 67D 10-Nov-15 98.6807 7.9997 1 100 98.6807 7.9997 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 98.2160 7.7999 2 50 98.2160 7.7999 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 96.1344 8.0201 1 0.15 96.1344 8.0201 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 94.1181 8.3250 2 150 94.1181 8.3250 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 94.1046 8.3150 1 50 94.1046 8.3150 INE404K14AR2 SHAPOORJI PALLONJI 288D 22-Jun-16 93.6661 8.6000 1 10 93.6661 8.6000 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 93.2782 8.3500 2 50 93.2707 8.3600 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 93.2607 8.4000 1 25 93.2607 8.4000 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 93.1712 8.3600 1 100 93.1712 8.3600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com