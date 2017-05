Sep 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE958G14QI0 RELIGARE FINVEST 60D 11-Sep-15 99.9792 7.5936 1 95 99.9792 7.5936 INE013A14TP6 RELIANCE CAP 193D 11-Sep-15 99.9800 7.3015 1 75 99.9800 7.3015 INE742F14219 ADANI PORTS AND 88D 11-Sep-15 99.9797 7.4061 2 75 99.9799 7.3380 INE020B14276 REC 87D 11-Sep-15 99.9796 7.4475 1 50 99.9796 7.4475 INE013A14UH1 RELIANCE CAP 119D 14-Sep-15 99.9157 7.6989 1 225 99.9157 7.6989 INE657N14CI4 EDELWEISS 59D 14-Sep-15 99.9195 7.3515 1 90 99.9195 7.3515 INE556F14AT5 SIDBI 169D 15-Sep-15 99.9015 7.1976 1 100 99.9015 7.1976 INE020E14EK6 STCI FIN 322D 15-Sep-15 99.8939 7.7535 1 25 99.8939 7.7535 INE975F14FH1 KOTAK MAH INVEST 190D 15-Sep-15 99.8953 7.6511 1 25 99.8953 7.6511 INE205A14CO7 VEDANTA 90D 16-Sep-15 99.8810 7.2478 2 505 99.8810 7.2478 INE423A14118 ADANI ENTERPRISES 59D 18-Sep-15 99.8573 7.4514 1 5 99.8573 7.4514 INE532F14UI7 EDELWEISS FIN SERV 73D 18-Sep-15 99.8592 7.3521 1 5 99.8592 7.3521 INE532F14UI7 EDELWEISS FIN SERV 73D 18-Sep-15 99.8352 7.5314 1 5 99.8352 7.5314 INE233A14FL8 GODREJ INDUSTRIES 91D 21-Sep-15 99.7715 7.5994 1 60 99.7715 7.5994 INE660A14NB7 SUNDARAM FIN 61D 21-Sep-15 99.7922 7.6005 1 5 99.7922 7.6005 INE477S14033 TATA MOTORS FIN 180D 22-Sep-15 99.7573 7.4001 1 40 99.7573 7.4001 INE657K14BV5 RHC HOLDING PVT 180D 22-Sep-15 99.6835 9.6574 1 15 99.6835 9.6574 INE532F14UM9 EDELWEISS FIN SERV 59D 24-Sep-15 99.6992 7.8667 4 205 99.7120 7.5303 INE001A14NE8 HDFC 90D 24-Sep-15 99.7093 7.6011 1 140 99.7093 7.6011 INE975G14478 ILFS TRANSPORTATION178D 24-Sep-15 99.6407 9.4012 1 25 99.6407 9.4012 INE657K14CS9 RHC HOLDING PRIVATE 52D 24-Sep-15 99.7099 8.1688 1 5 99.7099 8.1688 INE423A14134 ADANI ENTERPRISES 59D 24-Sep-15 99.7354 7.4489 1 5 99.7354 7.4489 INE036A14AE1 RELIANCE INFRAST 310D 24-Sep-15 99.7070 8.2507 1 5 99.7070 8.2507 INE532F14UM9 EDELWEISS FIN SERV 59D 24-Sep-15 99.7389 7.3501 1 5 99.7389 7.3501 INE121A14LG3 CHOLAMANDALAM 75D 28-Sep-15 99.6336 7.4571 1 150 99.6336 7.4571 INE597H14DX1 TGS INVESTMENT AND 90D 28-Sep-15 99.6198 7.7390 1 25 99.6198 7.7390 INE331A14AL1 THE RAMCO CEMENTS 49D 28-Sep-15 99.6565 7.4006 1 5 99.6565 7.4006 INE759E14BN9 LT FINCORP 27D 28-Sep-15 99.6565 7.4006 1 5 99.6565 7.4006 INE722A14568 SHRIRAM CITY UNION 73D 28-Sep-15 99.6565 7.4006 1 5 99.6565 7.4006 INE148I14JO7 INDIABULLS HOUSING 35D 28-Sep-15 99.6565 7.4006 1 5 99.6565 7.4006 INE148I14JO7 INDIABULLS HOUSING 35D 28-Sep-15 99.6364 7.3999 1 5 99.6364 7.3999 INE909H14GX1 TATA MOTORS FIN 67D 29-Sep-15 99.6092 7.5369 1 25 99.6092 7.5369 INE001A14NO7 HDFC 61D 29-Sep-15 99.6432 7.2610 1 5 99.6432 7.2610 INE296A14JB8 BAJAJ FIN 84D 30-Sep-15 99.5962 7.3992 1 345 99.5962 7.3992 INE804I14KL9 ECL FIN 30D 30-Sep-15 99.5833 7.6366 2 100 99.5833 7.6366 INE296A14JB8 BAJAJ FIN 84D 30-Sep-15 99.6201 7.3250 2 10 99.6240 7.2504 INE881J14JQ6 SREI EQUIPMENT FIN 58D 30-Sep-15 99.6163 7.3995 1 5 99.6163 7.3995 INE511C14NF9 MAGMA FINCORP 47D 30-Sep-15 99.5982 7.7499 1 5 99.5982 7.7499 INE523E14OO0 L T FIN 27D 30-Sep-15 99.6189 7.3491 1 5 99.6189 7.3491 INE742O14203 RELIANCE RETAIL 61D 30-Sep-15 99.6214 7.3007 1 5 99.6214 7.3007 INE155A14GW8 TATA MOTORS 91D 30-Sep-15 99.6189 7.3491 1 5 99.6189 7.3491 INE872A14HM7 SREI INFRAST FIN 27D 30-Sep-15 99.5775 8.1509 1 5 99.5775 8.1509 INE557F14DD1 NATIONAL HOUSING BK55D 30-Sep-15 99.6214 7.3007 1 5 99.6214 7.3007 INE148I14JL3 INDIABULLS HOUSING 58D 30-Sep-15 99.5962 7.3992 1 5 99.5962 7.3992 INE001A14NJ7 HDFC 83D 5-Oct-15 99.5028 7.5994 1 25 99.5028 7.5994 INE114A14BZ9 SAIL 59D 23-Oct-15 99.1557 7.3998 1 5 99.1557 7.3998 INE477A14312 CANFIN HOMES 61D 28-Oct-15 98.9988 7.6903 1 100 98.9988 7.6903 INE975F14GJ5 KOTAK MAH INVEST 88D 30-Oct-15 98.9966 7.5501 1 5 98.9966 7.5501 INE774D14IH7 MAH MAH FIN SERV 91D 2-Nov-15 98.8872 7.7499 1 40 98.8872 7.7499 INE702C14178 APL APOLLO TUBES 90D 2-Nov-15 98.6871 9.1620 1 25 98.6871 9.1620 INE774D14IH7 MAH MAH FIN SERV 91D 2-Nov-15 98.9358 7.5502 1 5 98.9358 7.5502 INE018A14DQ7 LARSEN AND TOUBRO 59D 6-Nov-15 98.8699 7.4500 1 25 98.8699 7.4500 INE774D14IN5 MAH MAH FIN SERV 62D 9-Nov-15 98.7308 7.8202 2 200 98.7308 7.8202 INE205A14CW0 VEDANTA 91D 9-Nov-15 98.7833 7.6198 1 25 98.7833 7.6198 INE202B14EV3 DHFL 76D 9-Nov-15 98.7706 7.7003 1 5 98.7706 7.7003 INE508F14883 RASHTRIYA ISPAT 89D 10-Nov-15 98.7491 7.5797 2 195 98.7491 7.5797 INE657N14DA9 EDELWEISS 67D 10-Nov-15 98.6700 8.1999 1 100 98.6700 8.1999 INE020E14ER1 STCI FIN 363D 10-Nov-15 98.6856 7.9696 1 70 98.6856 7.9696 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 98.7255 7.7246 1 25 98.7255 7.7246 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 98.7581 7.6499 1 25 98.7581 7.6499 INE001A14LQ6 HDFC 364D 16-Nov-15 98.5983 7.7447 3 95 98.5983 7.7447 INE423A14175 ADANI ENTERPRISES 89D 17-Nov-15 98.4972 8.1896 1 150 98.4972 8.1896 INE742F14680 ADANI PORTS AND 90D 18-Nov-15 98.5677 7.7998 1 100 98.5677 7.7998 INE357L14263 NOMURA CAP (INDIA) 88D 20-Nov-15 98.4894 7.8849 1 75 98.4894 7.8849 INE013A14VP2 RELIANCE CAP 90D 24-Nov-15 98.4236 7.9000 1 100 98.4236 7.9000 INE013A14VO5 RELIANCE CAP 90D 26-Nov-15 98.3817 7.8999 1 100 98.3817 7.8999 INE140A14HL1 PIRAMAL ENTERPRISES 80D 27-Nov-15 98.3677 7.7651 1 100 98.3677 7.7651 INE759E14BD0 LT FINCORP 179D 27-Nov-15 98.3385 7.9063 1 80 98.3385 7.9063 INE729N14426 TVS CREDIT SERV 181D 7-Dec-15 98.0515 8.2425 1 75 98.0515 8.2425 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 97.6861 7.8598 2 25 97.6861 7.8598 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 96.1574 7.8000 1 100 96.1574 7.8000 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 95.9750 7.8499 1 100 95.9750 7.8499 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 95.9552 7.8499 1 50 95.9552 7.8499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 