Sep 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14NE8 HDFC 90D 24-Sep-15 99.9606 7.1933 5 495 99.9606 7.1933 INE860H14SV5 ADITYA BIRLA FIN 41D 24-Sep-15 99.9584 7.5952 2 300 99.9584 7.5952 INE556F14BD7 SMALL INDUSTRIES 10D 24-Sep-15 99.9601 7.2919 2 125 99.9603 7.2481 INE532F14UM9 EDELWEISS FIN SERV 59D 24-Sep-15 99.9576 7.7413 1 70 99.9576 7.7413 INE202B14DW3 DEWAN HOUSING FIN 91D 24-Sep-15 99.9584 7.5952 1 50 99.9584 7.5952 INE036A14944 RELIANCE INFRAST 364D 25-Sep-15 99.9278 8.7907 1 3 99.9278 8.7907 INE113A14560 GUJARAT NARMADA 45D 28-Sep-15 99.8781 7.4246 1 100 99.8781 7.4246 INE691I14CA0 L T INFRAST FIN COM 73D 28-Sep-15 99.8728 7.7479 1 50 99.8728 7.7479 INE916D14VY2 KOTAK MAH PRIME 14D 28-Sep-15 99.8719 7.8027 1 50 99.8719 7.8027 INE144H14669 DEUTSCHE INVESTMENT59D 28-Sep-15 99.8723 7.7783 1 25 99.8723 7.7783 INE660A14NC5 SUNDARAM FIN 62D 28-Sep-15 99.8731 7.7296 1 25 99.8731 7.7296 INE657N14CY1 EDELWEISS COMMOD 46D 28-Sep-15 99.8790 7.3698 1 15 99.8790 7.3698 INE916D14VU0 KOTAK MAH PRIME 28D 29-Sep-15 99.8535 7.6501 1 75 99.8535 7.6501 INE001A14NO7 HDFC 61D 29-Sep-15 99.8566 7.4880 1 5 99.8566 7.4880 INE532F14VA2 EDELWEISS FIN SERV 30D 30-Sep-15 99.8304 7.7511 1 15 99.8304 7.7511 INE531F14BQ2 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Sep-15 99.8304 7.7511 1 5 99.8304 7.7511 INE155A14HO3 TATA MOTORS 66D 2-Nov-15 99.1654 7.6798 1 5 99.1654 7.6798 INE535H14EX9 FULLERTON INDIA 365D 5-Nov-15 99.0374 8.2500 1 100 99.0374 8.2500 INE891K14446 AXIS FIN 357D 6-Nov-15 99.0271 8.1500 1 75 99.0271 8.1500 INE860H14TB5 ADITYA BIRLA FIN 61D 9-Nov-15 99.0035 7.6538 1 5 99.0035 7.6538 INE001A14NW0 HDFC 58D 13-Nov-15 98.8843 7.9197 8 250 98.8843 7.9197 INE115A14243 LIC HOUSING FIN 74D 13-Nov-15 98.9041 7.9301 1 5 98.9041 7.9301 INE001A14LT0 HDFC 364D 19-Nov-15 98.7602 7.9001 1 25 98.7602 7.9001 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 98.6759 7.8997 3 250 98.6759 7.8997 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 98.6969 7.9002 1 250 98.6969 7.9002 INE691I14CB8 L AND T INFRAST FIN 90D26-Nov-15 98.6023 7.9599 1 150 98.6023 7.9599 INE306N14FO9 TATA CAP FIN SERV 90D 26-Nov-15 98.6023 7.9599 2 75 98.6023 7.9599 INE975F14FM1 KOTAK MAH INVEST 220D 26-Nov-15 98.6023 7.9599 1 50 98.6023 7.9599 INE523H14TF0 JM FIN PRODUCTS 91D 27-Nov-15 98.5258 8.2748 1 25 98.5258 8.2748 INE027E14911 FAMILY CREDIT 179D 27-Nov-15 98.5705 8.0202 1 25 98.5705 8.0202 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 98.4560 7.9500 1 150 98.4560 7.9500 INE560K14348 PTC INDIA FIN SERV 90D 8-Dec-15 98.2619 8.3848 1 100 98.2619 8.3848 INE403G14HA3 STANDARD CHART 179D 11-Dec-15 98.2271 8.2349 1 40 98.2271 8.2349 INE001A14NS8 HDFC 117D 15-Dec-15 98.2033 7.9499 1 100 98.2033 7.9499 INE477A14270 CANFIN HOMES 173D 22-Dec-15 98.0750 7.9602 2 125 98.0750 7.9602 INE909H14GZ6 TATA MOTORS FIN 153D 28-Dec-15 97.8699 8.1898 1 5 97.8699 8.1898 INE399L14026 ADANI GAS 179D 25-Jan-16 97.0964 8.7321 1 25 97.0964 8.7321 INE916D14VH7 KOTAK MAH PRIME 257D 10-Feb-16 96.8752 8.3499 1 50 96.8752 8.3499 INE871D14GD4 INFRAST LEASING 365D 24-Feb-16 96.5399 8.4400 1 25 96.5399 8.4400 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 96.6131 8.1500 1 140 96.6131 8.1500 INE001A14NV2 HDFC 166D 29-Feb-16 96.5343 8.1900 2 50 96.5343 8.1900 INE306N14EK0 TATA CAP FIN SERV 365D 1-Mar-16 96.5709 8.0501 1 25 96.5709 8.0501 INE306N14FH3 TATA CAP FIN SERV 252D 15-Mar-16 96.2838 8.0501 1 25 96.2838 8.0501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com