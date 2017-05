Mar 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE033L14DF6 TATA CAPITAL HOUSING 10-Mar-16 99.9592 7.4490 1 200 99.9592 7.4490 INE532F14WT0 EDELWEISS FIN 59D 11-Mar-16 99.9343 7.9988 3 130 99.9343 7.9988 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 99.8834 7.1014 4 490 99.8834 7.1014 INE691I14CQ6 L AND T INFRA. 91D 14-Mar-16 99.8698 7.9308 1 25 99.8698 7.9308 INE860H14TV3 ABFL 91D 14-Mar-16 99.8698 7.9308 1 25 99.8698 7.9308 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.8631 7.1481 3 195 99.8631 7.1481 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 99.8631 7.1481 1 95 99.8631 7.1481 INE958G14RR9 RELIGARE FINVEST LTD 84D15-Mar-16 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE824H14047 JULIUS BAER CAPITAL 60D 15-Mar-16 99.8522 7.7181 1 25 99.8522 7.7181 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.8045 7.1497 1 125 99.8045 7.1497 INE061F14446 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Mar-16 99.7474 9.2432 2 45 99.7474 9.2432 INE236A14EV3 HCL INFOSYSTEMS 245D 21-Mar-16 99.6885 8.7733 1 15 99.6885 8.7733 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.7630 7.2259 2 10 99.7638 7.2014 INE774D14JL7 M&M FIN 76D 22-Mar-16 99.6953 7.9682 1 250 99.6953 7.9682 INE523H14UN2 JM FINANCIAL 84D 22-Mar-16 99.6560 8.9995 2 50 99.6560 8.9995 INE522H14054 J.M.FINANCIAL AND 84D 22-Mar-16 99.6560 8.9995 1 15 99.6560 8.9995 INE261F14988 NABARD 44D 23-Mar-16 99.7050 7.1996 1 250 99.7050 7.1996 INE572E14916 PNB HOUSING FIN 22D 23-Mar-16 99.6941 7.9997 1 25 99.6941 7.9997 INE660N14571 S. D. CORP. 29D 23-Mar-16 99.5882 10.0619 1 20 99.5882 10.0619 INE261F14988 NABARD 44D 23-Mar-16 99.7284 7.1003 1 5 99.7284 7.1003 INE532F14WQ6 EDELWEISS FIN 89D 28-Mar-16 99.5722 7.8409 1 25 99.5722 7.8409 INE725H14152 TATA PROJECTS LTD 81D 29-Mar-16 99.5419 7.9989 1 25 99.5419 7.9989 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST LTD 30-Mar-16 99.4903 8.4997 1 100 99.4903 8.4997 INE891K14982 AXIS FINANCE LIMITED 61D30-Mar-16 99.5561 7.7498 1 5 99.5561 7.7498 INE059B14GR0 SIMPLEX INFRASTS LTD 29D30-Mar-16 99.3605 10.6782 1 0.5 99.3605 10.6782 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN 35D 31-Mar-16 99.5078 7.8496 1 16 99.5078 7.8496 INE202B14GI5 DHFL 61D 5-Apr-16 99.3204 9.2500 1 5 99.3204 9.2500 INE140A14IU0 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 27-Apr-16 98.7407 9.5001 1 10 98.7407 9.5001 INE977J14CY1 TRAPTI TRADING AND 86D 29-Apr-16 98.7104 9.3501 1 25 98.7104 9.3501 INE114A14CP8 SAIL 90D 5-May-16 98.7356 8.2003 1 10 98.7356 8.2003 INE514E14KL3 EXIM 90D 18-May-16 98.4234 8.2349 2 60 98.4234 8.2349 INE140A14IY2 PIRAMAL ENTERPRISES114D 20-May-16 98.2203 9.0597 1 100 98.2203 9.0597 INE694L14CH3 TALWANDI SABO 91D 25-May-16 97.9385 9.8498 1 25 97.9385 9.8498 INE871D14HM3 IL&FS 90D 26-May-16 98.0310 9.2800 1 70 98.0310 9.2800 INE657N14EZ4 EDELWEISS COMMOD. 90D 31-May-16 97.8087 9.7350 1 100 97.8087 9.7350 INE121H14DJ9 ILFS FINANCIAL 365D 7-Jun-16 97.7458 9.2501 2 75 97.7458 9.2501 INE115A14326 LIC HOUSING FIN. 109D 10-Jun-16 97.7618 8.8899 2 75 97.7618 8.8899 INE404K14AQ4 SHAPOORJI PALLONJI 323D 7-Jul-16 96.9500 9.4899 1 2 96.9500 9.4899 INE001A14NM1 HDFC LTD 364D 20-Jul-16 96.8948 8.7949 1 25 96.8948 8.7949 INE371K14357 TATA REALTY AND 343D 23-Sep-16 95.1102 9.4298 1 25 95.1102 9.4298 INE001A14OQ0 HDFC LTD 364D 6-Feb-17 92.5269 8.8000 1 50 92.5269 8.8000 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 92.4032 8.8000 1 50 92.4032 8.8000 INE705L14669 VODAFONE INDIA 365D 21-Feb-17 92.4390 8.5300 1 10 92.4390 8.5300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com