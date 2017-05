Mar 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE445L14282 NABHA POWER 80D 10-Mar-16 99.9797 7.4110 2 400 99.9797 7.4110 INE178A14951 CHENNAI PETROLEUM 56D 10-Mar-16 99.9802 7.2318 3 275 99.9803 7.1919 INE244N14038 MAH VEHICLE 72D 10-Mar-16 99.9803 7.1919 1 200 99.9803 7.1919 INE148I14KS6 INDIABULLS HOUSING 79D 10-Mar-16 99.9784 7.8857 1 200 99.9784 7.8857 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 99.9793 7.5445 2 145 99.9793 7.5571 INE514E14KF5 EXIM 37D 11-Mar-16 99.9603 7.2411 2 195 99.9603 7.2481 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.8819 7.1940 7 455 99.8818 7.1990 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 99.8820 7.1841 3 195 99.8823 7.1685 INE660A14NY9 SUNDARAM FIN 36D 15-Mar-16 99.8933 7.7974 1 5 99.8933 7.7974 INE688I14CS8 CAP FIRST 83D 15-Mar-16 99.8723 7.7783 1 5 99.8723 7.7783 INE860H14UM0 ADITYA BIRLA FIN 21D 16-Mar-16 99.8719 7.8027 1 5 99.8719 7.8027 INE557F14DG4 NATIONAL HOUSING BK30D 17-Mar-16 99.8659 7.0017 1 5 99.8659 7.0017 INE202B14FV0 DHFL 86D 18-Mar-16 99.8250 7.9984 1 5 99.8250 7.9984 INE138A14146 PENINSULA LAND 228D 22-Mar-16 99.5532 12.6011 1 20 99.5532 12.6011 INE756I14825 HDB FIN SERV 90D 22-Mar-16 99.7377 7.9993 1 5 99.7377 7.9993 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE261F14988 NABARD 44D 23-Mar-16 99.7460 7.1497 1 5 99.7460 7.1497 INE556F14CE3 SIDBI 23D 23-Mar-16 99.7548 6.9014 1 5 99.7548 6.9014 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING 55D 23-Mar-16 99.7548 6.9014 1 5 99.7548 6.9014 INE053F14013 IRFC 34D 23-Mar-16 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE039A14146 IFCI 161D 25-Mar-16 99.6522 7.9619 1 15 99.6522 7.9619 INE121A14MB2 CHOLAMANDALAM 75D 28-Mar-16 99.6364 7.3999 1 5 99.6364 7.3999 INE013A14XI3 RELIANCE CAP 63D 28-Mar-16 99.6193 7.7493 1 5 99.6193 7.7493 INE647O14535 ADITYA BIRLA FASHION 60D29-Mar-16 99.5527 8.1999 2 50 99.5527 8.1999 INE691I14CZ7 L AND T INFRAST FIN 56D 29-Mar-16 99.5241 8.7267 1 25 99.5241 8.7267 INE742O14302 RELIANCE RETAIL 60D 29-Mar-16 99.6163 7.3995 1 5 99.6163 7.3995 INE774D14JI3 MAH MAH FIN SERV 88D 29-Mar-16 99.5982 7.7499 1 5 99.5982 7.7499 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 99.5145 8.4796 1 100 99.5145 8.4796 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 99.5386 8.4596 1 100 99.5386 8.4596 INE296A14JO1 BAJAJ FIN 90D 30-Mar-16 99.5527 8.1999 1 5 99.5527 8.1999 INE069A14GT7 ADITYA BIRLA NUVO 55D 30-Mar-16 99.6097 7.1509 1 5 99.6097 7.1509 INE373A14537 BASF INDIA 121D 31-Mar-16 99.5903 7.1503 1 5 99.5903 7.1503 INE866I14PW4 INDIA INFOLINE FIN 42D 31-Mar-16 99.5418 8.0006 1 5 99.5418 8.0006 INE532F14WX2 EDELWEISS FIN SERV 72D 6-Apr-16 99.3241 9.1993 1 5 99.3241 9.1993 INE001A14ON7 HDFC 90D 11-Apr-16 99.1573 9.4000 9 186 99.1573 9.4000 INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 98.9855 8.6997 2 185 98.9855 8.6997 INE261F14996 NABARD 64D 29-Apr-16 98.8691 8.3500 1 25 98.8691 8.3500 INE657N14EM2 EDELWEISS COMM. 86D 29-Apr-16 98.6620 9.8999 1 5 98.6620 9.8999 INE860H14UC1 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Apr-16 98.7554 9.2001 1 5 98.7554 9.2001 INE498L14554 L AND T FIN HOLDINGS 91D29-Apr-16 98.7554 9.2001 1 5 98.7554 9.2001 INE140A14JB8 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 3-May-16 98.7581 8.4999 1 5 98.7581 8.4999 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 98.5046 8.2703 1 25 98.5046 8.2703 INE115A14318 LIC HOUSING FIN 90D 18-May-16 98.2940 9.0500 1 25 98.2940 9.0500 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 98.2562 8.1998 1 25 98.2562 8.1998 INE909H14HR1 TATA MOTORS FIN 217D 30-May-16 97.9567 9.2849 1 100 97.9567 9.2849 INE245A14453 THE TATA POWER 83D 30-May-16 98.1305 8.4801 1 50 98.1305 8.4801 INE691I14CT0 L AND T INFRAST FIN 171 6-Jun-16 97.8013 9.2199 6 275 97.8013 9.2199 INE115A14326 LIC HOUSING FIN 109D 10-Jun-16 97.7656 8.9698 1 25 97.7656 8.9698 INE523E14OG6 L T FIN 348D 15-Jun-16 97.6261 9.1499 1 50 97.6261 9.1499 INE404K14AQ4 SHAPOORJI PALLONJI 323D 7-Jul-16 96.9721 9.4974 1 17 96.9721 9.4974 INE756I14627 HDB FIN SERV 364D 18-Jul-16 96.7939 9.2999 1 50 96.7939 9.2999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com