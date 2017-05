Mar 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14WT0 EDELWEISS FIN SERV 59D 11-Mar-16 99.9785 7.8492 2 30 99.9785 7.8492 INE514E14KE8 EXIM 54D 14-Mar-16 99.9228 7.0499 1 100 99.9228 7.0499 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 99.9218 7.1459 2 50 99.9223 7.0956 INE691I14CQ6 L AND T INFRAST 91D 14-Mar-16 99.9151 7.7537 1 15 99.9151 7.7537 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.9034 7.0591 8 1050 99.9042 7.0001 INE121A14KV4 CHOLAMANDALAM 327D 15-Mar-16 99.8949 7.6804 2 200 99.8949 7.6804 INE514E14KG3 EXIM 41D 15-Mar-16 99.9028 7.1025 1 95 99.9028 7.1025 INE110L14787 RELIANCE JIO INFO53D 15-Mar-16 99.9022 7.1464 1 50 99.9022 7.1464 INE759E14CC0 LANDT FINCORP 40D 15-Mar-16 99.8919 7.8998 1 15 99.8919 7.8998 INE202B14DF8 DHFL 321D 15-Mar-16 99.8948 7.6877 1 5 99.8948 7.6877 INE110L14803 RELIANCE JIO INFO 47D 16-Mar-16 99.8826 7.1502 2 145 99.8826 7.1502 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 99.8808 7.2600 1 75 99.8808 7.2600 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.8424 7.2019 1 220 99.8424 7.2019 INE020B14318 REC64D 18-Mar-16 99.8659 7.0017 1 5 99.8659 7.0017 INE669E14183 IDEA CELLULAR 48D 21-Mar-16 99.8059 7.0984 1 5 99.8059 7.0984 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.8086 6.9995 1 5 99.8086 6.9995 INE138A14146 PENINSULA LAND 228D 22-Mar-16 99.5852 12.6694 1 10 99.5852 12.6694 INE580B14FE5 GRUH FIN 90D 22-Mar-16 99.7745 7.4994 1 5 99.7745 7.4994 INE532F14XD2 EDELWEISS FIN SERV 22D 22-Mar-16 99.7595 7.9995 1 5 99.7595 7.9995 INE476M14483 L AND T HOUSING FIN 60D 22-Mar-16 99.7170 8.6323 1 5 99.7170 8.6323 INE110L14795 RELIANCE JIO INFO58D 23-Mar-16 99.7573 7.4001 1 25 99.7573 7.4001 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.7704 6.9997 2 10 99.7704 6.9997 INE261F14988 NABARD 44D 23-Mar-16 99.7704 6.9997 1 5 99.7704 6.9997 INE514E14JX0 EXIM 91D 23-Mar-16 99.7704 6.9997 1 5 99.7704 6.9997 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING BK55D 23-Mar-16 99.7704 6.9997 1 5 99.7704 6.9997 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 99.7246 7.1999 1 50 99.7246 7.1999 INE691I14CX2 L AND T INFRAST 59D 28-Mar-16 99.5899 8.3502 1 150 99.5899 8.3502 INE144H14867 DEUTSCHE INVEST 89D 28-Mar-16 99.5557 9.0496 1 10 99.5557 9.0496 INE020B14334 REC 28-Mar-16 99.6750 7.0007 1 5 99.6750 7.0007 INE410J14686 KOTAK COMMODITY 36D 29-Mar-16 99.4973 9.7059 1 20 99.4973 9.7059 INE110L14829 RELIANCE JIO INFO27D 29-Mar-16 99.6486 7.1507 1 5 99.6486 7.1507 INE511C14OD2 MAGMA FINCORP 29D 30-Mar-16 99.5342 8.9901 1 5 99.5342 8.9901 INE580B14FJ4 GRUH FIN 68D 30-Mar-16 99.6111 7.5001 1 5 99.6111 7.5001 INE081A14312 TATA STEEL 41D 30-Mar-16 99.6292 7.1498 1 5 99.6292 7.1498 INE047A14156 GRASIM INDUSTRIES 28D 30-Mar-16 99.6292 7.1498 1 5 99.6292 7.1498 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.5522 7.8188 6 300 99.5515 7.8305 INE178A14985 CHENNAI PETROLEUM 42D 31-Mar-16 99.6070 7.2005 1 25 99.6070 7.2005 INE580B14FM8 GRUH FIN 50D 31-Mar-16 99.5907 7.5004 1 5 99.5907 7.5004 INE532F14WX2 EDELWEISS FIN SERV 72D 6-Apr-16 99.3241 9.1993 1 5 99.3241 9.1993 INE774D14JM5 MAH MAH FIN SERV 90D 13-Apr-16 99.2196 8.6996 1 5 99.2196 8.6996 INE556F14BX5 SIDBI 91D 27-Apr-16 98.9425 8.3003 1 5 98.9425 8.3003 INE114A14CO1 SAIL 90D 2-May-16 98.7861 8.6250 2 10 98.8035 8.5002 INE001A14OP2 HDFC 90D 3-May-16 98.6921 8.9576 1 50 98.6921 8.9576 INE114A14CP8 SAIL 90D 5-May-16 98.7942 8.0998 1 5 98.7942 8.0998 INE957N14431 HERO FINCORP 85D 6-May-16 98.5685 9.2997 3 175 98.5685 9.2997 INE289B14AD6 GIC HOUSING FIN 85D 6-May-16 98.6120 9.0132 1 75 98.6120 9.0132 INE977J14DC5 TRAPTI TRADING AND 88D 6-May-16 98.5460 9.4481 1 25 98.5460 9.4481 INE742F14AH6 ADANI PORTS AND SPL 61D 9-May-16 98.5381 9.0252 1 100 98.5381 9.0252 INE114A14CQ6 SAIL 91D 9-May-16 98.6220 8.5000 1 50 98.6220 8.5000 INE140A14JI3 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 16-May-16 98.3659 9.0501 2 50 98.3659 9.0501 INE033L14DM2 TATA CAP HOUSING 121D 25-May-16 98.1194 9.2049 1 118 98.1194 9.2049 INE572E14924 PNB HOUSING FIN 82D 25-May-16 98.1685 8.9601 1 25 98.1685 8.9601 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 98.2345 8.4101 2 50 98.2345 8.4101 INE202B14GP0 DHFL 90D 1-Jun-16 97.9301 9.2950 1 100 97.9301 9.2950 INE916D14VR6 KOTAK MAH PRIME 322D 15-Jul-16 96.8895 9.2998 1 25 96.8895 9.2998 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 92.8340 8.8600 1 10 92.8340 8.8600 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 92.5291 8.8500 1 50 92.5291 8.8500 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 92.3220 8.8500 1 50 92.3220 8.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 