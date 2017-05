May 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691I14DI1 L AND T INFRAST FIN 40D31-May-16 99.9808 7.0002 4 200 99.9815 6.7537 INE476M14558 LANDT HOUSING FIN 26D 31-May-16 99.9808 7.0093 1 95 99.9808 7.0093 INE759E14CN7 LANDT FINCORP 26D 31-May-16 99.9804 7.1554 1 75 99.9804 7.1554 INE033L14DU5 TATA CAP HOUSING FIN 56D31-May-16 99.9804 7.1554 1 70 99.9804 7.1554 INE148I14LT2 INDIABULLS HOUSING 55D 31-May-16 99.9800 7.3015 1 50 99.9800 7.3015 INE896L14625 INDOSTAR CAP FIN 90D 31-May-16 99.9806 7.0824 1 50 99.9806 7.0824 INE531F14BY6 EDELWEISS SECURITIES 34D31-May-16 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE202B14GP0 DHFL 90D 1-Jun-16 99.9600 7.3029 1 100 99.9600 7.3029 INE556F14CJ2 SIDBI 71D 1-Jun-16 99.9628 6.7915 1 25 99.9628 6.7915 INE742O14344 RELIANCE RETAIL 57D 2-Jun-16 99.9433 6.9024 1 200 99.9433 6.9024 INE804I14LT0 ECL FIN 90D 2-Jun-16 99.9384 7.4993 1 20 99.9384 7.4993 INE804I14LT0 ECL FIN 90D 2-Jun-16 99.9589 7.5038 1 20 99.9589 7.5038 INE178A14AD3 CHENNAI PETROLEUM 51D 3-Jun-16 99.9244 6.9037 1 105 99.9244 6.9037 INE556F14BZ0 SIDBI 127D 3-Jun-16 99.9227 7.0591 1 75 99.9227 7.0591 INE804I14LW4 ECL FIN 59D 3-Jun-16 99.9111 8.1239 2 50 99.9097 8.2473 INE001A14PB9 HDFC 62D 6-Jun-16 99.8564 7.4985 6 420 99.8564 7.4985 INE514E14KD0 EXIM 147D 6-Jun-16 99.8698 6.7979 1 140 99.8698 6.7979 INE774D14JX2 MAH AND MAH FIN 89D 6-Jun-16 99.8523 7.7129 1 50 99.8523 7.7129 INE001A14PB9 HDFC 62D 6-Jun-16 99.8769 7.4978 2 30 99.8769 7.4978 INE121H14DJ9 ILFS FIN SERV 365D 7-Jun-16 99.8261 7.9480 1 20 99.8261 7.9480 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 99.7940 6.8496 10 245 99.7940 6.8496 INE545A14670 HEG 60D 10-Jun-16 99.7670 7.7494 1 25 99.7670 7.7494 INE931S14302 ADANI TRANSMISSION 160D 13-Jun-16 99.7170 7.3992 1 5 99.7170 7.3992 INE121A14LU4 CHOLAMANDALAM 239D 15-Jun-16 99.6528 7.9481 2 75 99.6528 7.9481 INE742F14607 ADANI PORTS AND 329D 15-Jun-16 99.6622 7.7322 1 25 99.6622 7.7322 INE261F14AF1 NABARD 90D 16-Jun-16 99.6984 6.9011 1 5 99.6984 6.9011 INE094O14670 DAIMLER FIN SERV 365D 21-Jun-16 99.5201 8.0004 1 25 99.5201 8.0004 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 99.5671 6.8998 17 425 99.5671 6.8998 INE371K14340 TATA REALTY AND 254D 23-Jun-16 99.4712 8.0849 1 25 99.4712 8.0849 INE545A14696 HEG 60D 24-Jun-16 99.4657 7.8427 1 25 99.4657 7.8427 INE008I14EP1 COX AND KINGS 59D 24-Jun-16 99.3791 9.1218 1 0.2 99.3791 9.1218 INE523H14TR5 JM FIN PRODUCTS 252D 27-Jun-16 99.3787 8.1497 2 50 99.3787 8.1497 INE146O14157 HINDUJA LEYLAND FIN 78D 28-Jun-16 99.3471 8.2715 1 100 99.3471 8.2715 INE296A14JV6 BAJAJ FIN 79D 29-Jun-16 99.3880 7.7502 1 5 99.3880 7.7502 INE657N14FZ1 EDELWEISS 49D 30-Jun-16 99.3680 7.4884 2 250 99.3670 7.5005 INE804I14MI1 ECL FIN 31D 30-Jun-16 99.3670 7.5005 4 200 99.3670 7.5005 INE804I14MI1 ECL FIN 31D 30-Jun-16 99.3996 7.3496 2 100 99.3874 7.4992 INE657N14FZ1 EDELWEISS COMMOD 49D 30-Jun-16 99.3874 7.4992 1 100 99.3874 7.4992 INE404K14AQ4 SHAPOORJI PALLONJI 323D 7-Jul-16 99.1288 8.4416 1 2 99.1288 8.4416 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 99.0080 7.9502 1 75 99.0080 7.9502 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 98.9014 7.9499 1 75 98.9014 7.9499 INE261F14AJ3 NABARD 90D 28-Jul-16 98.8378 7.3998 1 5 98.8378 7.3998 INE306N14HJ5 TATA CAP FIN SERV 91D 2-Aug-16 98.6030 8.0801 1 125 98.6030 8.0801 INE860H14VC9 ADITYA BIRLA FIN 90D 3-Aug-16 98.5815 8.0800 1 100 98.5815 8.0800 INE033L14EC1 TATA CAP HOUSING FIN 90D22-Aug-16 98.1744 8.0802 1 100 98.1744 8.0802 INE514E14KY6 EXIM 91D 22-Aug-16 98.3745 7.1799 1 25 98.3745 7.1799 INE008I14EW7 COX AND KINGS 91D 25-Aug-16 98.0371 8.4000 1 50 98.0371 8.4000 INE008I14EU1 COX AND KINGS 91D 26-Aug-16 98.0150 8.4000 1 25 98.0150 8.4000 INE916D14VT2 KOTAK MAH PRIME 365D 31-Aug-16 97.9840 8.0751 1 105 97.9840 8.0751 INE660N14498 S. D. CORPORATION 322D 27-Sep-16 97.0982 9.0901 1 5.5 97.0982 9.0901 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 97.3976 8.0600 1 50 97.3976 8.0600 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 94.7781 8.3099 2 100 94.7781 8.3099 INE121H14DQ4 ILFS FIN SERV 365D 7-Feb-17 94.2386 8.8201 1 75 94.2386 8.8201 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com