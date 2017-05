May 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE027E14AP8 FAMILY CREDIT 90D 01-Jun-16 99.9803 7.1919 2 185 99.9803 7.1919 INE033L14DR1 TATA CAP HOUSING FIN 91D01-Jun-16 99.9803 7.1919 1 50 99.9803 7.1919 INE560K14470 PTC INDIA FIN SERV 56D 01-Jun-16 99.9771 8.3604 1 30 99.9771 8.3604 INE657N14FC0 EDELWEISS COMMOD.90D 02-Jun-16 99.9785 7.8640 2 370 99.9795 7.4840 INE804I14LT0 ECL FIN 90D 02-Jun-16 99.9785 7.8620 3 200 99.9795 7.4840 INE804I14LT0 ECL FIN 90D 02-Jun-16 99.9589 7.5038 1 20 99.9589 7.5038 INE169A14CL1 COROMANDEL INTER.58D 03-Jun-16 99.9450 6.6953 1 200 99.9450 6.6953 INE804I14LW4 ECL FIN 59D 03-Jun-16 99.9562 7.9970 1 150 99.9562 7.9970 INE178A14AD3 CHENNAI PETROLEUM 51D 03-Jun-16 99.9450 6.6953 1 115 99.9450 6.6953 INE657N14FP2 EDELWEISS COMMOD.59D 03-Jun-16 99.9589 7.5038 1 100 99.9589 7.5038 INE556F14BZ0 SIDBI 127D 03-Jun-16 99.9433 6.9024 1 15 99.9433 6.9024 INE691I14CT0 L AND T INFRAST FIN 06-Jun-16 99.8719 7.8027 2 75 99.8719 7.8027 INE514E14KD0 EXIM 147D 06-Jun-16 99.8884 6.7966 1 35 99.8884 6.7966 INE261F14AB0 NABARD 90D 07-Jun-16 99.8692 6.8292 3 150 99.8692 6.8292 INE423A14696 ADANI ENTERPRISES 57D 08-Jun-16 99.7916 9.5281 2 140 99.7916 9.5281 INE573A14177 JK TYRE AND 60D 10-Jun-16 99.7877 7.7654 1 50 99.7877 7.7654 INE140A14KK7 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 10-Jun-16 99.7899 7.6848 2 50 99.7899 7.6848 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 99.8005 7.2963 1 10 99.8005 7.2963 INE115A14326 LIC HOUSING FIN 109D 10-Jun-16 99.7922 7.6005 1 4 99.7922 7.6005 INE081A14387 TATA STEEL 61D 20-Jun-16 99.6287 7.1595 1 5 99.6287 7.1595 INE891K14AN9 AXIS FIN 60D 21-Jun-16 99.5532 7.8007 1 50 99.5532 7.8007 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 99.5858 6.9005 2 45 99.5858 6.9005 INE110L14902 RELIANCE JIO INFO. 72D 24-Jun-16 99.5484 7.1992 1 20 99.5484 7.1992 INE657N14FW8 EDELWEISS COMMOD.49D 27-Jun-16 99.4158 8.2495 1 100 99.4158 8.2495 INE036A14DF2 RELIANCE INFRAST 57D 28-Jun-16 99.2147 10.7001 1 260 99.2147 10.7001 INE439L14046 DALMIA BHARAT 60D 28-Jun-16 99.3271 8.8312 2 16 99.3271 8.8312 INE657N14FS6 EDELWEISS COMMOD.62D 28-Jun-16 99.3495 8.5353 1 15 99.3495 8.5353 INE013A14XZ7 RELIANCE CAP 50D 28-Jun-16 99.4117 8.0000 1 5 99.4117 8.0000 INE155A14JE0 TATA MOTORS 53D 28-Jun-16 99.4849 6.9994 1 5 99.4849 6.9994 INE572E14999 PNB HOUSING FIN 48D 29-Jun-16 99.3802 7.8496 2 275 99.3802 7.8496 INE657N14FX6 EDELWEISS COMMOD.49D 29-Jun-16 99.3088 8.7601 1 25 99.3088 8.7601 INE296A14JV6 BAJAJ FIN 79D 29-Jun-16 99.4306 7.4651 2 10 99.4204 7.5995 INE657N14FZ1 EDELWEISS COMMOD.49D 30-Jun-16 99.4126 7.4368 3 580 99.4077 7.4992 INE531F14CA4 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-16 99.4078 7.4985 3 450 99.4077 7.4992 INE531F14CA4 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-16 99.3873 7.5005 3 450 99.3873 7.5005 INE804I14MI1 ECL FIN 31D 30-Jun-16 99.3873 7.5005 2 100 99.3873 7.5005 INE657N14FZ1 EDELWEISS COMMOD.49D 30-Jun-16 99.3873 7.5005 1 100 99.3873 7.5005 INE804I14MI1 ECL FIN 31D 30-Jun-16 99.4078 7.4978 2 100 99.4078 7.4980 INE236A14FU2 HCL INFOSYSTEMS 48D 30-Jun-16 99.1887 9.9516 1 25 99.1887 9.9516 INE860H14VE5 ADITYA BIRLA FIN 45D 30-Jun-16 99.4186 7.3604 1 5 99.4186 7.3604 INE572E14AC1 PNB HOUSING FIN 42D 30-Jun-16 99.3919 7.7005 1 5 99.3919 7.7005 INE657K14EB1 RHC HOLDING PRIVATE 55D 14-Jul-16 98.5316 12.6501 1 145 98.5316 12.6501 INE134E14733 PFC 57D 15-Jul-16 99.1153 7.2400 1 150 99.1153 7.2400 INE061F14529 FORTIS HEALTHCARE 60D 19-Jul-16 98.5495 10.9638 1 30 98.5495 10.9638 INE866I14QN1 INDIA INFOLINE FIN 88D 22-Jul-16 98.8127 8.4341 1 100 98.8127 8.4341 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 98.8442 7.2341 3 125 98.8432 7.2402 INE860H14VC9 ADITYA BIRLA FIN 90D 03-Aug-16 98.6262 8.0702 2 75 98.6262 8.0702 INE134E14725 PFC 90D 04-Aug-16 98.7481 7.2303 1 200 98.7481 7.2303 INE886I14465 MOTILAL OSWAL 88D 12-Aug-16 98.3091 8.5999 1 117 98.3091 8.5999 INE140A14JK9 PIRAMAL ENTERPRISES 180D16-Aug-16 98.2507 8.4398 1 150 98.2507 8.4398 INE140A14JK9 PIRAMAL ENTERPRISES 180D16-Aug-16 98.2740 8.4349 1 150 98.2740 8.4349 INE296A14JZ7 BAJAJ FIN 91D 19-Aug-16 98.2683 8.0401 3 75 98.2683 8.0401 INE523H14VS9 JM FIN PRODUCTS 91D 23-Aug-16 98.1102 8.3698 1 25 98.1102 8.3698 INE660N14654 S. D. CORPORATION 102D 26-Aug-16 97.8770 9.1000 1 25 97.8770 9.1000 INE134E14758 PFC 120D 16-Sep-16 97.8942 7.2699 1 60 97.8942 7.2699 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 97.4123 8.0800 1 25 97.4123 8.0800 INE236A14FY4 HCL INFOSYSTEMS 180D 15-Nov-16 95.3745 10.5999 2 25 95.3745 10.5999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com