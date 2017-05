Jun 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657N14FC0 EDELWEISS COMMOD 90D 2-Jun-16 99.9793 7.5432 3 370 99.9795 7.4840 INE804I14LT0 ECL FIN 90D 2-Jun-16 99.9794 7.5297 3 200 99.9795 7.4840 INE950O14509 MAH RURAL HOUSING 90D 2-Jun-16 99.9807 7.0459 1 70 99.9807 7.0459 INE804I14LW4 ECL FIN 59D 3-Jun-16 99.9576 7.7459 2 200 99.9617 6.9924 INE055A14DJ4 CENTURY TEXTILES 60D 3-Jun-16 99.9617 6.9924 1 100 99.9617 6.9924 INE657N14FP2 EDELWEISS COMMOD. 59D 3-Jun-16 99.9589 7.5038 1 100 99.9589 7.5038 INE866I14QI1 INDIA INFOLINE FIN 59D 3-Jun-16 99.9567 7.9057 1 50 99.9567 7.9057 INE148I14LS4 INDIABULLS HOUSING 59D 3-Jun-16 99.9581 7.6500 1 25 99.9581 7.6500 INE804I14LW4 ECL FIN 59D 3-Jun-16 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE556F14BZ0 SIDBI 127D 3-Jun-16 99.9630 6.7550 1 10 99.9630 6.7550 INE691I14CT0 L AND T INFRAST FIN 6-Jun-16 99.8974 7.4975 2 200 99.8974 7.4975 INE001A14PB9 HDFC 62D 6-Jun-16 99.9008 7.2488 1 125 99.9008 7.2488 INE165K14247 JHAJJAR POWER 46D 6-Jun-16 99.8974 7.4975 1 100 99.8974 7.4975 INE660A14OF6 SUNDARAM FIN 61D 6-Jun-16 99.8974 7.4975 1 100 99.8974 7.4975 INE085A14AR0 CHAMBAL FERTILISERS 60D 6-Jun-16 99.9042 7.0001 1 75 99.9042 7.0001 INE514E14KD0 EXIM 147D 6-Jun-16 99.9070 6.7953 2 70 99.9070 6.7953 INE573A14169 JK TYRE AND INDUS. 60D 6-Jun-16 99.9001 7.3000 1 25 99.9001 7.3000 INE261F14AB0 NABARD 90D 7-Jun-16 99.8879 6.8271 1 35 99.8879 6.8271 INE140A14JT0 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 8-Jun-16 99.8659 7.0017 2 200 99.8659 7.0017 INE140A14KK7 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 10-Jun-16 99.8277 6.9998 1 100 99.8277 6.9998 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.8142 7.5492 2 50 99.8142 7.5492 INE523E14PE8 L AND T FIN 175D 10-Jun-16 99.8072 7.8342 1 5 99.8072 7.8342 INE053T14162 ONGC MANGALORE 146D 14-Jun-16 99.7495 7.0509 1 175 99.7495 7.0509 INE053T14162 ONGC MANGALORE 146D 14-Jun-16 99.7688 7.0486 1 10 99.7688 7.0486 INE523E14OG6 L T FIN 348D 15-Jun-16 99.7021 7.7899 1 25 99.7021 7.7899 INE055A14DK2 CENTURY TEXTILES 63D 15-Jun-16 99.7284 7.1003 1 25 99.7284 7.1003 INE688I14CZ3 CAP FIRST 61D 20-Jun-16 99.5864 7.9785 1 87 99.5864 7.9785 INE001A14OL1 HDFC 164D 20-Jun-16 99.6462 7.1998 1 5 99.6462 7.1998 INE580B14FN6 GRUH FIN 74D 24-Jun-16 99.5115 7.7903 1 125 99.5115 7.7903 INE657N14FW8 EDELWEISS COMMOD. 49D 27-Jun-16 99.4158 8.2495 1 100 99.4158 8.2495 INE439L14046 DALMIA BHARAT 60D 28-Jun-16 99.3511 8.8295 1 30 99.3511 8.8295 INE514E14KU4 EXIM 86D 29-Jun-16 99.4640 7.0248 1 75 99.4640 7.0248 INE657N14FX6 EDELWEISS COMMOD.49D 29-Jun-16 99.4483 7.4995 1 5 99.4483 7.4995 INE657N14FZ1 EDELWEISS COMMOD.49D 30-Jun-16 99.4080 7.4958 5 730 99.4076 7.5005 INE531F14CA4 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-16 99.4096 7.4754 2 400 99.4076 7.5005 INE657N14FZ1 EDELWEISS COMMOD.49D 30-Jun-16 99.4280 7.4993 1 100 99.4280 7.4993 INE531F14CA4 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-16 99.4359 7.3952 1 100 99.4359 7.3952 INE804I14MI1 ECL FIN 31D 30-Jun-16 99.4076 7.5005 1 75 99.4076 7.5005 INE178A14AF8 CHENNAI PETROLEUM 51D 30-Jun-16 99.4663 6.9945 2 10 99.4644 7.0195 INE669E14191 IDEA CELLULAR 85D 7-Jul-16 99.3049 7.2996 1 5 99.3049 7.2996 INE134E14733 PFC 57D 15-Jul-16 99.1322 7.2618 1 200 99.1322 7.2618 INE850D14EG6 GODREJ AGROVET 87D 21-Jul-16 99.0032 7.3499 1 50 99.0032 7.3499 INE866I14QN1 INDIA INFOLINE FIN 88D 22-Jul-16 98.8156 8.7498 1 5 98.8156 8.7498 INE033L14ED9 TATA CAP HOUSING FIN 61D25-Jul-16 98.8231 8.0497 1 200 98.8231 8.0497 INE572E14AE7 PNB HOUSING FIN 63D 29-Jul-16 98.7844 7.8799 1 25 98.7844 7.8799 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 98.8576 7.3999 1 25 98.8576 7.3999 INE110L14969 RELIANCE JIO INFO. 64D 29-Jul-16 98.8881 7.2001 1 5 98.8881 7.2001 INE134E14725 PFC 90D 4-Aug-16 98.7691 7.2203 2 300 98.7691 7.2203 INE140A14JK9 PIRAMAL ENTERPRISES 180D16-Aug-16 98.2996 8.4184 2 150 98.2996 8.4184 INE957N14522 HERO FINCORP 91D 18-Aug-16 98.2923 8.1300 1 50 98.2923 8.1300 INE860H14VK2 ADITYA BIRLA FIN 88D 26-Aug-16 98.1386 8.0500 1 50 98.1386 8.0500 INE691I14DV4 L AND T INFRAST FIN 90D29-Aug-16 98.0655 8.0901 2 150 98.0655 8.0901 INE538L14326 AADHAR HOUSING FIN 91D 29-Aug-16 97.8876 8.8502 1 0.5 97.8876 8.8502 INE660A14NO0 SUNDARAM FIN 353D 16-Sep-16 97.7017 8.1001 1 25 97.7017 8.1001 INE236A14FY4 HCL INFOSYSTEMS 180D 15-Nov-16 95.3786 10.5901 1 10 95.3786 10.5901 INE121H14DS0 IL AND FS FIN SERV 360D 6-Feb-17 94.3064 8.8499 1 25 94.3064 8.8499 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 9-Feb-17 94.4979 8.4000 2 45 94.4979 8.4000 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 94.0062 8.5875 3 200 93.9915 8.6100 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 93.9904 8.5800 1 100 93.9904 8.5800 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 92.3464 8.4500 1 50 92.3464 8.4500 INE094O14910 DAIMLER FIN SERV 364D 26-May-17 92.0216 8.8150 1 35 92.0216 8.8150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 