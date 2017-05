Jun 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE085A14AQ2 CHAMBAL FERTILISERS 60D 3-Jun-16 99.9816 6.7172 1 110 99.9816 6.7172 INE484J14814 GODREJ PROPERTIES 59D 3-Jun-16 99.9814 6.7903 1 100 99.9814 6.7903 INE535H14FH9 FULLERTON INDIA 364D 3-Jun-16 99.9806 7.0824 1 100 99.9806 7.0824 INE169A14CL1 COROMANDEL INTERN 58D 3-Jun-16 99.9816 6.7172 1 100 99.9816 6.7172 INE102D14120 GODREJ CONSUMER 60D 3-Jun-16 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE202B14GE4 DHFL 123D 3-Jun-16 99.9797 7.4110 1 50 99.9797 7.4110 INE178A14AD3 CHENNAI PETROLEUM 51D 3-Jun-16 99.9825 6.3886 1 40 99.9825 6.3886 INE774D14JX2 MAH AND MAH FIN 89D 6-Jun-16 99.9195 7.3470 4 200 99.9201 7.2967 INE001A14PB9 HDFC 62D 6-Jun-16 99.9206 7.2510 1 125 99.9206 7.2510 INE140A14HQ0 PIRAMAL ENTERPRISES264D 6-Jun-16 99.9163 7.6440 1 25 99.9163 7.6440 INE261F14AB0 NABARD 90D 7-Jun-16 99.9086 6.6747 2 200 99.9090 6.6491 INE872A14IA0 SREI INFRAST FIN 89D 8-Jun-16 99.8700 9.5024 1 100 99.8700 9.5024 INE121A14MI7 CHOLAMANDALAM 91D 9-Jun-16 99.8545 7.5978 1 25 99.8545 7.5978 INE306N14GY6 TATA CAP FIN SERV 90D 9-Jun-16 99.8516 7.7495 1 10 99.8516 7.7495 INE891K14AM1 AXIS FIN 59D 10-Jun-16 99.8348 7.5509 2 100 99.8353 7.5268 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.8350 7.5391 3 95 99.8348 7.5497 INE523H14SQ9 JM FIN PRODUCTS 364D 10-Jun-16 99.8200 8.2273 1 72 99.8200 8.2273 INE261F14AE4 NABARD 90D 14-Jun-16 99.7970 6.7496 1 5 99.7970 6.7496 INE523E14OG6 L T FIN 348D 15-Jun-16 99.7459 7.7486 1 150 99.7459 7.7486 INE514E14KS8 EXIM 79D 15-Jun-16 99.7600 6.7547 1 50 99.7600 6.7547 INE704I14411 BARCLAYS INVEST. 202D 15-Jun-16 99.7177 7.9486 1 50 99.7177 7.9486 INE389H14AL4 KEC INTERNATIONAL 65D 17-Jun-16 99.6715 8.0198 1 3.5 99.6715 8.0198 INE001A14OL1 HDFC 164D 20-Jun-16 99.6462 7.1998 2 502.5 99.6462 7.1998 INE261F14AG9 NABARD 90D 20-Jun-16 99.6564 6.9915 1 1.3 99.6564 6.9915 INE199G14665 JAGRAN PRAKASHAN 61D 20-Jun-16 99.6154 7.8289 1 1 99.6154 7.8289 INE501A14996 DEEPAK FERTILIZERS 64D 21-Jun-16 99.5751 8.1974 1 1 99.5751 8.1974 INE081A14379 TATA STEEL 74D 24-Jun-16 99.5806 7.3203 1 5 99.5806 7.3203 INE557F14DI0 NATIONAL HOUSING BK 82D 28-Jun-16 99.5127 7.1494 1 5 99.5127 7.1494 INE572E14999 PNB HOUSING FIN 48D 29-Jun-16 99.4193 8.1998 1 25 99.4193 8.1998 INE804I14MI1 ECL FIN 31D 30-Jun-16 99.4279 7.5006 3 125 99.4279 7.5006 INE657N14FZ1 EDELWEISS COMMOD. 49D 30-Jun-16 99.4279 7.5006 2 100 99.4279 7.5006 INE020B14375 REC 55D 30-Jun-16 99.4742 6.8904 4 100 99.4742 6.8904 INE531F14CA4 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-16 99.4281 7.4980 2 40 99.4281 7.4980 INE178A14AF8 CHENNAI PETROLEUM 51D 30-Jun-16 99.4666 7.2494 1 25 99.4666 7.2494 INE140A14KN1 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 18-Jul-16 98.9374 8.5221 1 3.5 98.9374 8.5221 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 98.9589 8.0000 1 10 98.9589 8.0000 INE148I14LZ9 INDIABULLS HOUSING 84D 25-Jul-16 98.8174 8.4003 1 5 98.8174 8.4003 INE261F14AH7 NABARD 90D 26-Jul-16 98.9402 7.2402 2 1175 98.9402 7.2402 INE202B14HE2 DHFL 84D 28-Jul-16 98.7501 8.3998 1 5 98.7501 8.3998 INE572E14AE7 PNB HOUSING FIN 63D 29-Jul-16 98.8002 7.9148 2 50 98.7950 7.9498 INE909H14HT7 TATA MOTORS FIN 276D 29-Jul-16 98.7748 8.0847 1 25 98.7748 8.0847 INE860H14VC9 ADITYA BIRLA FIN 90D 3-Aug-16 98.6494 8.0600 1 75 98.6494 8.0600 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 98.6207 7.1899 1 25 98.6207 7.1899 INE860H14VF2 ADITYA BIRLA FIN 91D 18-Aug-16 98.3271 8.0649 2 200 98.3271 8.0649 INE759E14CQ0 LANDT FINCORP 90D 18-Aug-16 98.3434 8.0901 1 100 98.3434 8.0901 INE081A14403 TATA STEEL 90D 23-Aug-16 98.3865 7.2998 1 200 98.3865 7.2998 INE404K14AZ5 SHAPOORJI PALLONJI 246D23-Aug-16 98.1803 8.2500 2 130 98.1803 8.2500 INE179J14DC8 BIRLA TMT HOLDINGS 365D 23-Aug-16 98.1868 8.2200 1 50 98.1868 8.2200 INE834O14661 MAGMA ITL FIN 91D 26-Aug-16 97.4526 11.2248 1 1.5 97.4526 11.2248 INE514E14LA4 EXIM 92D 30-Aug-16 98.2794 7.1799 2 350 98.2794 7.1799 INE691I14DF7 L AND T INFRAST FIN 180 6-Sep-16 97.9014 8.1501 2 25 97.9014 8.1501 INE975F14II3 KOTAK MAH INVEST. 211D 22-Nov-16 96.1798 8.3801 1 35 96.1798 8.3801 INE121H14DQ4 ILFS FIN SERV 365D 7-Feb-17 94.2848 8.8500 1 25 94.2848 8.8500 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 94.0374 8.5400 2 100 94.0374 8.5400 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 92.4692 8.3500 1 5 92.4692 8.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com