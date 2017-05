Jun 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE849D14ET1 ICICI SECURITIES 61D 6-Jun-16 99.9409 7.1948 2 300 99.9409 7.1948 INE306N14GX8 TATA CAP FIN SERV 89D 6-Jun-16 99.9409 7.1948 1 300 99.9409 7.1948 INE144H14925 DEUTSCHE INVEST.90D 6-Jun-16 99.9409 7.1948 1 170 99.9409 7.1948 INE742F14599 ADANI PORTS AND 327D 6-Jun-16 99.9441 6.8050 2 100 99.9441 6.8050 INE001A14PB9 HDFC 62D 6-Jun-16 99.9409 7.1948 3 91 99.9409 7.1948 INE691I14CT0 L AND T INFRAST 171D 6-Jun-16 99.9409 7.1948 2 75 99.9409 7.1948 INE756I14593 HDB FIN SERV 358D 7-Jun-16 99.9149 7.7720 1 30 99.9149 7.7720 INE780C14356 JM FIN 91D 10-Jun-16 99.9135 7.9000 1 25 99.9135 7.9000 INE514E14KS8 EXIM 79D 15-Jun-16 99.7689 7.0456 1 100 99.7689 7.0456 INE756I14601 HDB FIN SERV 364D 17-Jun-16 99.7775 7.3994 1 5 99.7775 7.3994 INE001A14OM9 HDFC 162D 21-Jun-16 99.6193 7.7493 1 5 99.6193 7.7493 INE694L14BW4 TALWANDI SABO 200D 24-Jun-16 99.6315 7.5000 1 5 99.6315 7.5000 INE267A14044 HINDUSTAN ZINC 81D 24-Jun-16 99.6364 7.3999 1 5 99.6364 7.3999 INE691I14DJ9 L AND T INFRAST 68D 28-Jun-16 99.5052 8.2500 1 25 99.5052 8.2500 INE476M14566 L AND T HOUSING FIN 28D 28-Jun-16 99.4620 7.8973 1 12 99.4620 7.8973 INE481G14493 ULTRATECH CEMENT 60D 28-Jun-16 99.5828 6.9507 1 5 99.5828 6.9507 INE477L14608 INDIA INFOLINE 49D 28-Jun-16 99.5082 8.1997 1 5 99.5082 8.1997 INE514E14KU4 EXIM 86D 29-Jun-16 99.5144 6.8503 1 125 99.5144 6.8503 INE059B14GV2 SIMPLEX INFRASTS 28D 29-Jun-16 99.2721 10.2935 1 8 99.2721 10.2935 INE531F14CA4 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-16 99.4483 7.4995 2 150 99.4483 7.4995 INE557F14DJ8 NATIONAL HOUSING BK 28D 30-Jun-16 99.4958 6.8506 1 125 99.4958 6.8506 INE531F14CA4 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-16 99.5095 7.4965 1 50 99.5095 7.4965 INE742O14369 RELIANCE RETAIL 31D 30-Jun-16 99.5255 7.2508 1 25 99.5255 7.2508 INE178A14AF8 CHENNAI PETROLEUM 51D 30-Jun-16 99.4893 6.9393 1 25 99.4893 6.9393 INE140A14KM3 PIRAMAL ENTERPRISES 86D 15-Jul-16 99.0032 8.7499 1 5 99.0032 8.7499 INE277L14040 FORTIS HEALTHCARE 49D 20-Jul-16 98.3547 12.9911 1 35 98.3547 12.9911 INE523E14PG3 L AND T FIN 192D 29-Jul-16 98.7875 7.9999 2 100 98.7875 7.9999 INE572E14AE7 PNB HOUSING FIN 63D 29-Jul-16 98.7575 8.2003 1 5 98.7575 8.2003 INE522D14EN7 MANAPPURAM FIN 63D 29-Jul-16 98.7127 8.4999 1 5 98.7127 8.4999 INE114A14CT0 SAIL 91D 1-Aug-16 98.8022 7.5000 1 5 98.8022 7.5000 INE774D14KC4 MAH AND MAH FIN 91D 1-Aug-16 98.7501 8.2498 1 5 98.7501 8.2498 INE294A14DD2 BALLARPUR INDUST.359D 5-Aug-16 98.2358 10.4047 1 25 98.2358 10.4047 INE134E14741 PFC 89D 16-Aug-16 98.5622 7.1953 1 50 98.5622 7.1953 INE756I14908 HDB FIN SERV 88D 19-Aug-16 98.3465 7.9698 2 200 98.3465 7.9698 INE296A14JZ7 BAJAJ FIN 91D 19-Aug-16 98.3403 8.0002 1 150 98.3403 8.0002 INE296A14JZ7 BAJAJ FIN 91D 19-Aug-16 98.4040 7.9998 1 25 98.4040 7.9998 INE660A14OS9 SUNDARAM FIN 90D 29-Aug-16 98.1288 8.0001 1 100 98.1288 8.0001 INE514E14LA4 EXIM 92D 30-Aug-16 98.3054 7.1499 4 305 98.3054 7.1499 INE742F14763 ADANI PORTS AND 363D 8-Sep-16 98.0947 7.5419 5 500 98.0952 7.5399 INE134E14758 PFC 120D 16-Sep-16 97.9736 7.1898 2 75 97.9736 7.1898 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 97.5385 8.0800 1 25 97.5385 8.0800 INE306N14HL1 TATA CAP FIN SERV 147D 30-Sep-16 97.4364 8.0700 1 50 97.4364 8.0700 INE236A14FY4 HCL INFOSYSTEMS 180D 15-Nov-16 95.4273 10.6001 1 15 95.4273 10.6001 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 94.8599 8.3101 1 25 94.8599 8.3101 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 94.6927 8.3500 1 225 94.6927 8.3500 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 94.5493 8.3500 1 50 94.5493 8.3500 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 94.4880 8.3500 1 10 94.4880 8.3500 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 94.4880 8.3500 1 150 94.4880 8.3500 INE121A14ML1 CHOLAMANDALAM 364D 14-Mar-17 93.7418 8.5801 1 15 93.7418 8.5801 INE976I14KF7 TATA CAP 362D 20-Mar-17 93.7436 8.4000 1 12 93.7436 8.4000 INE094O14910 DAIMLER FIN SERV 364D 26-May-17 92.0657 8.8112 2 20 92.0688 8.8075 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com