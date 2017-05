Jun 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE306N14GY6 TATA CAP FIN SERV 90D 09-Jun-16 99.9589 7.5038 1 215 99.9589 7.5038 INE669E14217 IDEA CELLULAR 15D 09-Jun-16 99.9625 6.8463 1 200 99.9625 6.8463 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.9425 6.9999 3 150 99.9425 6.9999 INE870D14890 NATIONAL FERTILIZERS 60D10-Jun-16 99.9425 6.9999 1 125 99.9425 6.9999 INE121A14MA4 CHOLAMANDALAM 154D 10-Jun-16 99.9384 7.4993 1 50 99.9384 7.4993 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.9617 6.9924 1 50 99.9617 6.9924 INE115A14326 LIC HOUSING FIN 109D 10-Jun-16 99.9425 6.9999 1 25 99.9425 6.9999 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 99.9451 6.6832 1 25 99.9451 6.6832 INE242A14GJ1 IOC 7D 13-Jun-16 99.8896 6.7234 2 200 99.8892 6.7478 INE774D14KA8 MAH AND MAH FIN 45D 13-Jun-16 99.8769 7.4978 2 100 99.8769 7.4978 INE169A14CO5 COROMANDEL 61D 13-Jun-16 99.8867 6.9002 1 25 99.8867 6.9002 INE668E14193 HERO CYCLES 138D 15-Jun-16 99.8468 7.0005 3 28 99.8468 7.0005 INE336K14145 CLP WIND FARMS 59D 24-Jun-16 99.6636 7.7000 1 5 99.6636 7.7000 INE530L14315 EDELWEISS HOUSING 149D 29-Jun-16 99.4849 8.9993 1 5 99.4849 8.9993 INE657N14FZ1 EDELWEISS COMMOD 49D 30-Jun-16 99.5619 7.3005 1 50 99.5619 7.3005 INE860H14VE5 ADITYA BIRLA FIN 45D 30-Jun-16 99.5051 7.8929 1 25 99.5051 7.8929 INE804I14MI1 ECL FIN 31D 30-Jun-16 99.5303 7.4891 1 25 99.5303 7.4891 INE514E14LC0 EXIM 24D 30-Jun-16 99.5500 7.4997 1 5 99.5500 7.4997 INE691I14DU6 L AND T INFRAST FIN 28D30-Jun-16 99.5112 8.1495 1 5 99.5112 8.1495 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 99.1791 7.9502 2 50 99.1791 7.9502 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 99.2006 7.9495 1 25 99.2006 7.9495 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 99.0721 7.9501 1 25 99.0721 7.9501 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 99.0935 7.9500 1 25 99.0935 7.9500 INE114A14CU8 SAIL 78D 22-Jul-16 99.1040 7.4999 1 5 99.1040 7.4999 INE245A14461 THE TATA POWER 89D 25-Jul-16 99.0309 7.5996 1 5 99.0309 7.5996 INE572E14AE7 PNB HOUSING FIN 63D 29-Jul-16 98.8809 8.0999 1 25 98.8809 8.0999 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 98.9807 7.3701 1 5 98.9807 7.3701 INE148I14MC6 INDIABULLS HOUSING 85D 29-Jul-16 98.8263 8.4998 1 5 98.8263 8.4998 INE114A14CT0 SAIL 91D 01-Aug-16 98.9267 7.2001 1 25 98.9267 7.2001 INE860H14VC9 ADITYA BIRLA FIN 90D 03-Aug-16 98.7691 7.9803 1 25 98.7691 7.9803 INE860H14VM8 ADITYA BIRLA FIN 63D 05-Aug-16 98.6905 8.3502 1 5 98.6905 8.3502 INE114A14CV6 SAIL 91D 08-Aug-16 98.7918 7.1998 1 100 98.7918 7.1998 INE148I14ML7 INDIABULLS HOUSING 80D 19-Aug-16 98.4039 8.1099 2 80 98.4039 8.1099 INE891K14AS8 AXIS FIN 90D 22-Aug-16 98.3575 8.0201 1 100 98.3575 8.0201 INE860H14VJ4 ADITYA BIRLA FIN 90D 24-Aug-16 98.3109 8.0399 2 100 98.3109 8.0399 INE121H14EQ2 IL AND FS FIN SERV 92D 06-Sep-16 98.0090 8.1481 1 100 98.0090 8.1481 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 97.5831 8.0002 1 100 97.5831 8.0002 INE931S14443 ADANI TRANSM 139D 28-Sep-16 97.6625 7.8001 1 25 97.6625 7.8001 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 96.5066 7.5500 1 350 96.5066 7.5500 INE094O14829 DAIMLER FIN SERV 364D 23-Jan-17 94.9048 8.5200 1 50 94.9048 8.5200 INE001A14OQ0 HDFC 364D 06-Feb-17 94.7143 8.3481 2 52 94.7432 8.3000 INE121H14DQ4 ILFS FIN SERV 365D 07-Feb-17 94.3927 8.8500 1 75 94.3927 8.8500 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 94.1377 8.5450 2 100 94.1345 8.5500 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 92.4848 8.4500 1 50 92.4848 8.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com