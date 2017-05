Jun 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE113A14644 GUJARAT NARMADA 60D 10-Jun-16 99.9808 7.0093 4 250 99.9808 7.0093 INE094O14902 DAIMLER FIN SERV 15D 10-Jun-16 99.9800 7.3015 3 200 99.9800 7.3015 INE742F14623 ADANI PORTS 317D 10-Jun-16 99.9811 6.8998 2 200 99.9811 6.8998 INE486A14AA6 CESC 59D 10-Jun-16 99.9817 6.6664 3 168 99.9816 6.7172 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 99.9821 6.5201 2 125 99.9825 6.3886 INE155A14IX2 TATA MOTORS 58D 10-Jun-16 99.9815 6.7537 2 100 99.9815 6.7537 INE647O14626 ADITYA BIRLA FASHION49D 10-Jun-16 99.9811 6.8998 1 100 99.9811 6.8998 INE850D14EC5 GODREJ AGROVET 59D 10-Jun-16 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE101I14BF1 AFCONS INFRAST 59D 10-Jun-16 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE242A14GJ1 IOC 7D 13-Jun-16 99.9280 6.5725 3 340 99.9288 6.5016 INE242A14GJ1 IOC 7D 13-Jun-16 99.9441 6.8050 1 50 99.9441 6.8050 INE053T14162 ONGC MANGALORE 146D 14-Jun-16 99.9261 6.7484 1 175 99.9261 6.7484 INE514E14KS8 EXIM 79D 15-Jun-16 99.9069 6.8026 1 75 99.9069 6.8026 INE389H14AL4 KEC INTERNATIONAL 65D 17-Jun-16 99.8248 8.0075 1 17 99.8248 8.0075 INE688I14CZ3 CAP FIRST 61D 20-Jun-16 99.7605 7.9661 1 13 99.7605 7.9661 INE081A14387 TATA STEEL 61D 20-Jun-16 99.8119 6.8786 1 5 99.8119 6.8786 INE001A14OM9 HDFC 162D 21-Jun-16 99.7645 7.1800 2 525 99.7645 7.1800 INE481G14501 ULTRATECH CEMENT 44D 23-Jun-16 99.7548 6.9014 1 5 99.7548 6.9014 INE081A14379 TATA STEEL 74D 24-Jun-16 99.7098 7.0821 1 10 99.7098 7.0821 INE148I14LW6 INDIABULLS HOUSING 59D 24-Jun-16 99.7132 7.4988 1 5 99.7132 7.4988 INE557F14DI0 NATIONAL HOUSING 82D 28-Jun-16 99.6682 6.7506 1 5 99.6682 6.7506 INE514E14KU4 EXIM 86D 29-Jun-16 99.6261 6.8493 1 175 99.6261 6.8493 INE296A14JV6 BAJAJ FIN 79D 29-Jun-16 99.5799 7.6992 2 150 99.5799 7.6992 INE657N14FX6 EDELWEISS COMMOD 49D 29-Jun-16 99.5233 8.7414 1 25 99.5233 8.7414 INE085A14AS8 CHAMBAL FERTILISERS 47D29-Jun-16 99.6256 7.2195 1 5 99.6256 7.2195 INE423A14746 ADANI ENTERPRISES 37D 29-Jun-16 99.4441 10.2019 1 2 99.4441 10.2019 INE804I14MI1 ECL FIN 31D 30-Jun-16 99.5761 7.3992 1 5 99.5761 7.3992 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 98.9867 7.9498 1 75 98.9867 7.9498 INE657N14FV0 EDELWEISS COMMOD 81D 29-Jul-16 98.9965 7.3998 1 200 98.9965 7.3998 INE404K14AO9 SHAPOORJI PALLONJI 357D29-Jul-16 98.9093 8.0499 1 50 98.9093 8.0499 INE110L14969 RELIANCE JIO INFO 64D 29-Jul-16 99.0506 7.1398 1 5 99.0506 7.1398 INE134E14725 PFC 90D 04-Aug-16 98.9193 7.2503 1 5 98.9193 7.2503 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 98.6891 7.8199 2 75 98.6891 7.8199 INE582L14AC5 TATA HOUSING 91D 29-Aug-16 98.2963 7.8102 1 50 98.2963 7.8102 INE523H14UX1 JM FIN PRODUCTS 205D 07-Sep-16 98.0265 8.1648 2 10 98.0265 8.1648 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 97.6401 8.0198 1 125 97.6401 8.0198 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 97.6191 8.0200 1 75 97.6191 8.0200 INE001A14PH6 HDFC 184D 16-Nov-16 96.5308 8.2501 1 50 96.5308 8.2501 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 96.3906 7.2700 2 125 96.3906 7.2700 INE996L14102 CREDIT SUISSE FIN 363D 11-May-17 92.6641 8.5999 1 1.8 92.6641 8.5999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com