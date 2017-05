Jun 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14LO3 INDIABULLS HOUSING 90D 13-Jun-16 99.9507 6.0011 1 150 99.9507 6.0011 INE242A14GJ1 IOC 7D 13-Jun-16 99.9548 5.5018 2 100 99.9548 5.5018 INE094O14928 DAIMLER FIN SERV 15D 14-Jun-16 99.9121 8.0279 1 35 99.9121 8.0279 INE556F14BY3 SIDBI 139D 15-Jun-16 99.9073 6.7727 2 300 99.9069 6.8026 INE121H14EK5 IL AND FS FIN SERV 77D 15-Jun-16 99.9019 7.1659 2 150 99.9042 7.0001 INE514E14KS8 EXIM 79D 15-Jun-16 99.9110 6.5028 1 5 99.9110 6.5028 INE202B14HA0 DEWAN HOUSING 90D 16-Jun-16 99.8851 6.9978 1 50 99.8851 6.9978 INE870D14924 NATIONAL FERTILIZERS 28D17-Jun-16 99.8707 6.7508 1 50 99.8707 6.7508 INE001A14OL1 HDFC 164D 20-Jun-16 99.8018 7.2487 1 5 99.8018 7.2487 INE001A14OM9 HDFC 162D 21-Jun-16 99.7841 7.1795 1 250 99.7841 7.1795 INE140A14HG1 PIRAMAL ENTERPRISE 348D 21-Jun-16 99.8424 7.2019 2 50 99.8424 7.2019 INE033L14DW1 TATA CAP HOUSING 59D 24-Jun-16 99.7760 7.4494 1 150 99.7760 7.4494 INE306N14HH9 TATA CAP FIN SERV 59D 24-Jun-16 99.7760 7.4494 1 150 99.7760 7.4494 INE866I14QO9 INDIA INFOLINE FIN 59D 24-Jun-16 99.7670 7.7494 1 5 99.7670 7.7494 INE169A14CP2 COROMANDEL 47D 27-Jun-16 99.6843 6.7997 4 195 99.6843 6.7997 INE053T14220 ONGC MANGALORE 91D 27-Jun-16 99.7418 6.7491 1 25 99.7418 6.7491 INE476M14566 L AND T HOUSING FIN 28D 28-Jun-16 99.6126 7.8862 1 1 99.6126 7.8862 INE572E14999 PNB HOUSING FIN 48D 29-Jun-16 99.5956 7.8003 1 20 99.5956 7.8003 INE721A14842 SHRIRAM TRANSPORT 44D 29-Jun-16 99.6614 7.7506 1 5 99.6614 7.7506 INE804I14MI1 ECL FIN 31D 30-Jun-16 99.5962 7.3992 1 5 99.5962 7.3992 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 99.3122 7.8996 1 70 99.3122 7.8996 INE261F14AI5 NABARD 90D 27-Jul-16 99.1454 7.1504 1 5 99.1454 7.1504 INE860H14VM8 ADITYA BIRLA FIN 63D 05-Aug-16 98.7950 7.9498 1 5 98.7950 7.9498 INE261F14AK1 NABARD 90D 08-Aug-16 98.8743 7.0434 2 496.2 98.8743 7.0434 INE261F14AK1 NABARD 90D 08-Aug-16 98.8999 7.2501 1 5 98.8999 7.2501 INE514E14KX8 EXIM 91D 10-Aug-16 98.8355 7.0500 1 250 98.8355 7.0500 INE121A14LH1 CHOLAMANDALAM 363D 16-Aug-16 98.5465 8.0351 1 175 98.5465 8.0351 INE957N14522 HERO FINCORP 91D 18-Aug-16 98.5286 7.8997 1 100 98.5286 7.8997 INE976I14JA0 TATA CAP 365D 19-Aug-16 98.4973 7.9550 1 25 98.4973 7.9550 INE033L14EC1 TATA CAP HOUSING 90D 22-Aug-16 98.4446 7.8999 1 100 98.4446 7.8999 INE949L14887 AU FINANCIERS 119D 26-Aug-16 98.2690 8.3499 2 100 98.2690 8.3499 INE514E14LA4 EXIM 92D 30-Aug-16 98.4596 7.0499 1 200 98.4596 7.0499 INE001A14OX6 HDFC 184D 02-Sep-16 98.2985 7.8000 2 525 98.2985 7.8000 INE691I14DF7 L AND T INFRAST 180D 06-Sep-16 98.1159 7.9648 1 25 98.1159 7.9648 INE134E14758 PFC 120D 16-Sep-16 98.1345 7.0801 4 425 98.1345 7.0801 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 96.5224 8.1680 2 125 96.5257 8.1600 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 96.5864 7.5000 1 225 96.5864 7.5000 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 96.2764 8.1600 1 50 96.2764 8.1600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com