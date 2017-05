Jun 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976I14KD2 TATA CAP 90D 14-Jun-16 99.9812 6.8633 2 100 99.9812 6.8633 INE140A14JC6 PIRAMAL ENTERPRISES131D 14-Jun-16 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE514E14KS8 EXIM 79D 15-Jun-16 99.9650 6.3847 2 55 99.9652 6.3532 INE306N14HC0 TATA CAP FIN SERV 90D 16-Jun-16 99.9441 6.8050 1 275 99.9441 6.8050 INE261F14AF1 NABARD 90D 16-Jun-16 99.9478 6.3543 1 100 99.9478 6.3543 INE267A14051 HINDUSTAN ZINC 65D 17-Jun-16 99.9273 6.6408 2 390 99.9277 6.6021 INE756I14601 HDB FIN SERV 364D 17-Jun-16 99.9255 6.8032 4 245 99.9255 6.8032 INE267A14051 HINDUSTAN ZINC 65D 17-Jun-16 99.9417 7.0973 1 25 99.9417 7.0973 INE688I14DA4 CAP FIRST 58D 24-Jun-16 99.7745 7.4994 1 50 99.7745 7.4994 INE949L14580 AU FINANCIERS 345D 24-Jun-16 99.7595 7.9995 1 25 99.7595 7.9995 INE860H14UW9 ADITYA BIRLA FIN 66D 27-Jun-16 99.7017 7.8004 1 25 99.7017 7.8004 INE756I14874 HDB FIN SERV 65D 29-Jun-16 99.6919 7.5203 1 50 99.6919 7.5203 INE085A14AT6 CHAMBAL FERTILISERS 34D 30-Jun-16 99.6984 6.9011 1 5 99.6984 6.9011 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 99.0935 7.9500 1 5 99.0935 7.9500 INE514E14LB2 EXIM 60D 29-Jul-16 99.0778 7.5497 1 5 99.0778 7.5497 INE556F14CP9 SIDBI 63D 1-Aug-16 99.0517 7.2801 1 25 99.0517 7.2801 INE134E14725 PFC 90D 4-Aug-16 98.9835 7.3497 1 25 98.9835 7.3497 INE486A14AF5 CESC 63D 8-Aug-16 98.9046 7.3500 1 5 98.9046 7.3500 INE261F14AK1 NABARD 90D 8-Aug-16 98.9267 7.2001 1 5 98.9267 7.2001 INE860H14VL0 ADITYA BIRLA FIN 70D 10-Aug-16 98.7585 8.0499 1 5 98.7585 8.0499 INE306N14FM3 TATA CAP FIN SERV 365D 11-Aug-16 98.7370 8.0499 1 5 98.7370 8.0499 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 98.8575 7.1497 1 5 98.8575 7.1497 INE205A14EY2 VEDANTA 84D 12-Aug-16 98.6289 8.6001 1 5 98.6289 8.6001 INE126A14DF1 E.I.D. PARRY (INDIA) 89D16-Aug-16 98.7362 7.2999 1 25 98.7362 7.2999 INE975F14GO5 KOTAK MAH INVEST 364D 24-Aug-16 98.4560 7.9500 1 50 98.4560 7.9500 INE556F14CV7 SIDBI 90D 7-Sep-16 98.3660 7.0502 1 400 98.3660 7.0502 INE877R14150 L AND T HYDRO 90D 7-Sep-16 98.3296 7.2099 1 50 98.3296 7.2099 INE742F14763 ADANI PORTS AND 363D 8-Sep-16 98.2575 7.4401 2 300 98.2575 7.4401 INE523E14OQ5 L T FIN 358D 29-Sep-16 97.7085 8.0001 1 25 97.7085 8.0001 INE975F14II3 KOTAK MAH INVEST 211D 22-Nov-16 96.4395 8.3700 1 35 96.4395 8.3700 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 96.6717 7.4801 3 325 96.6717 7.4801 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 95.0878 8.2701 1 25 95.0878 8.2701 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 94.2719 8.5300 1 150 94.2719 8.5300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com