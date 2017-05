Jun 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14BY3 SIDBI 139D 15-Jun-16 99.9825 6.4054 3 975 99.9823 6.4616 INE514E14KS8 EXIM 79D 15-Jun-16 99.9823 6.4616 1 125 99.9823 6.4616 INE101I14BD6 AFCONS INFRAST 121D 15-Jun-16 99.9814 6.7903 1 50 99.9814 6.7903 INE121H14EK5 IL AND FS FIN SERV 77D 15-Jun-16 99.9810 6.9363 2 50 99.9810 6.9363 INE306N14HC0 TATA CAP FIN SERV 90D 16-Jun-16 99.9622 6.9011 1 105 99.9622 6.9011 INE148I14MN3 INDIABULLS HOUSING 14D 16-Jun-16 99.9608 7.1568 1 75 99.9608 7.1568 INE870D14924 NATIONAL FERTILIZERS 28D17-Jun-16 99.9459 6.5797 2 200 99.9461 6.5614 INE047A14180 GRASIM INDUSTRIES 66D 17-Jun-16 99.9458 6.5979 1 100 99.9458 6.5979 INE077E14858 ESSEL MINING 318D 17-Jun-16 99.9441 6.8050 1 100 99.9441 6.8050 INE178A14AG6 CHENNAI PETROLEUM 36D 18-Jun-16 99.9282 6.5565 1 100 99.9282 6.5565 INE020B14367 REC 91D 20-Jun-16 99.8903 6.6807 1 50 99.8903 6.6807 INE140A14HG1 PIRAMAL ENTERPRISES 348D21-Jun-16 99.8908 6.6503 1 5 99.8908 6.6503 INE144H14941 DEUTSCHE INVEST. 91D 22-Jun-16 99.8381 7.3987 1 75 99.8381 7.3987 INE477L14608 INDIA INFOLINE 49D 28-Jun-16 99.6915 8.0679 1 25 99.6915 8.0679 INE514E14KW0 EXIM 55D 28-Jun-16 99.7478 7.0989 1 5 99.7478 7.0989 INE557F14DI0 NATIONAL HOUSING BK 82D 28-Jun-16 99.7350 6.9273 1 5 99.7350 6.9273 INE514E14KW0 EXIM 55D 28-Jun-16 99.7322 7.0007 1 5 99.7322 7.0007 INE296A14JV6 BAJAJ FIN 79D 29-Jun-16 99.6960 7.4199 3 150 99.6960 7.4199 INE476M14574 L AND T HOUSING FIN 28D 29-Jun-16 99.7151 7.4490 1 100 99.7151 7.4490 INE657N14FX6 EDELWEISS 49D 29-Jun-16 99.6425 8.7304 1 25 99.6425 8.7304 INE949L14895 AU FINANCIERS INDIA 59D 30-Jun-16 99.6388 8.2697 1 25 99.6388 8.2697 INE514E14LB2 EXIM 60D 29-Jul-16 99.0922 7.5996 1 25 99.0922 7.5996 INE556F14CN4 SIDBI 63D 29-Jul-16 99.0922 7.5996 1 25 99.0922 7.5996 INE556F14CO2 SIDBI 65D 4-Aug-16 98.9871 7.4698 1 5 98.9871 7.4698 INE001A14PD5 HDFC 88D 5-Aug-16 98.8672 8.2002 1 5 98.8672 8.2002 INE001A14PF0 HDFC 88D 8-Aug-16 98.8520 7.8497 1 10 98.8520 7.8497 INE001A14PG8 HDFC 88D 9-Aug-16 98.8280 7.8701 1 25 98.8280 7.8701 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 98.8070 7.8697 1 25 98.8070 7.8697 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 98.8727 7.0535 1 15 98.8727 7.0535 INE205A14EY2 VEDANTA 84D 12-Aug-16 98.5900 9.0002 1 5 98.5900 9.0002 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 98.8533 7.3000 1 5 98.8533 7.3000 INE179J14EA0 BIRLA TMT HOLDINGS 89D 31-Aug-16 98.3099 8.0448 1 25 98.3099 8.0448 INE660N14696 S. D. CORPORATION 90D 7-Sep-16 97.9550 8.9648 1 25 97.9550 8.9648 INE140A14KA8 PIRAMAL ENTERPRISES181D 12-Sep-16 97.9945 8.2999 1 50 97.9945 8.2999 INE975F14II3 KOTAK MAH INVEST.211D 22-Nov-16 96.4405 8.3675 1 35 96.4405 8.3675 INE523H14VA7 JM FIN PRODUCTS 365D 10-Mar-17 93.6729 9.1650 1 60 93.6729 9.1650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com