Jun 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE081A14387 TATA STEEL 61D 20-Jun-16 99.9482 6.3056 3 197 99.9482 6.3056 INE205A14EM7 VEDANTA 90D 20-Jun-16 99.9466 6.5005 1 100 99.9466 6.5005 INE066P14279 INOX WIND 46D 20-Jun-16 99.9466 6.5005 1 50 99.9466 6.5005 INE086F14534 T V SUNDRAM IYENGAR 60D 20-Jun-16 99.9458 6.5979 1 50 99.9458 6.5979 INE038G14053 SABMILLER INDIA 91D 22-Jun-16 99.9097 6.5979 2 100 99.9097 6.5979 INE217K14972 RELIANCE HOME FIN 59D 24-Jun-16 99.8516 7.7495 1 100 99.8516 7.7495 INE539K14417 CREDILA FIN SERV PVT. 5924-Jun-16 99.8516 7.7495 1 50 99.8516 7.7495 INE008I14EP1 COX AND KINGS 59D 24-Jun-16 99.8262 9.0782 1 2 99.8262 9.0782 INE033L14DX9 TATA CAP HOUSING FIN61D 27-Jun-16 99.8497 7.8489 1 95 99.8497 7.8489 INE038A14163 HINDALCO INDUSTRIES 59D 27-Jun-16 99.8678 6.9024 1 5 99.8678 6.9024 INE691I14DX0 L AND T INFRAST FIN 24D 27-Jun-16 99.8277 8.9997 1 5 99.8277 8.9997 INE027E14BC4 FAMILY CREDIT 27D 28-Jun-16 99.7598 7.9904 2 275 99.7625 7.8994 INE081A14395 TATA STEEL 69D 28-Jun-16 99.7940 6.8496 1 50 99.7940 6.8496 INE691I14DJ9 L AND T INFRAST FIN 68D28-Jun-16 99.7595 7.9995 1 50 99.7595 7.9995 INE514E14KW0 EXIM 55D 28-Jun-16 99.8512 6.7991 1 5 99.8512 6.7991 INE976I14KH3 TATA CAP 63D 28-Jun-16 99.8031 9.0013 1 5 99.8031 9.0013 INE909H14HQ3 TATA MOTORS FIN 247D 29-Jun-16 99.8051 7.9197 1 195 99.8051 7.9197 INE729N14632 TVS CREDIT SERV 54D 29-Jun-16 99.7214 8.4978 1 100 99.7214 8.4978 INE831R14348 ADITYA BIRLA HOUSING 57D29-Jun-16 99.8068 7.8505 1 75 99.8068 7.8505 INE069A14GZ4 ADITYA BIRLA NUVO 57D 29-Jun-16 99.7900 6.4009 1 50 99.7900 6.4009 INE860H14UX7 ADITYA BIRLA FIN 63D 29-Jun-16 99.7492 7.6489 2 25 99.7426 7.8495 INE296A14JV6 BAJAJ FIN 79D 29-Jun-16 99.7786 8.9989 1 5 99.7786 8.9989 INE514E14KU4 EXIM 86D 29-Jun-16 99.8326 6.8004 1 5 99.8326 6.8004 INE804I14MI1 ECL FIN 31D 30-Jun-16 99.7936 7.5492 1 45 99.7936 7.5492 INE669E14191 IDEA CELLULAR 85D 7-Jul-16 99.6750 7.0007 1 5 99.6750 7.0007 INE556F14CB9 SIDBI 174D 2-Aug-16 99.1821 6.9999 1 5 99.1821 6.9999 INE514E14LD8 EXIM 60D 5-Aug-16 99.1131 7.1003 1 5 99.1131 7.1003 INE556F14CU9 SIDBI 63D 5-Aug-16 99.1379 6.9001 1 5 99.1379 6.9001 INE114A14CV6 SAIL 91D 8-Aug-16 99.0558 7.1004 1 5 99.0558 7.1004 INE205A14EY2 VEDANTA 84D 12-Aug-16 98.7454 8.7499 1 5 98.7454 8.7499 INE134E14741 PFC 89D 16-Aug-16 98.9034 7.0999 2 10 98.9034 7.0999 INE742F14BA9 ADANI PORTS AND 88D 16-Aug-16 98.8042 7.7500 1 5 98.8042 7.7500 INE658R14170 ASPIRE HOME FIN CORP91D 18-Aug-16 98.5685 8.5498 1 4.5 98.5685 8.5498 INE769A14148 AARTI INDUSTRIES 91D 24-Aug-16 98.5514 7.8899 1 5 98.5514 7.8899 INE556F14CT1 SIDBI 90D 1-Sep-16 98.6329 6.9302 1 200 98.6329 6.9302 INE261F14AM7 NABARD 90D 1-Sep-16 98.5998 6.8201 1 25 98.5998 6.8201 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 96.6836 8.1299 3 75 96.6836 8.1299 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 96.5007 8.1200 1 25 96.5007 8.1200 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 95.2442 8.2468 2 75 95.2479 8.2401 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 95.0379 8.2499 1 25 95.0379 8.2499 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 92.7036 8.4000 1 25 92.7036 8.4000 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 92.7630 8.4000 1 25 92.7630 8.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com