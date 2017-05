Jun 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14CK0 SIDBI 90D 21-Jun-16 99.9824 6.4251 4 520 99.9824 6.4251 INE001A14OM9 HDFC 162D 21-Jun-16 99.9814 6.7903 2 315 99.9814 6.7903 INE202B14DZ6 DEWAN HOUSING 364D 21-Jun-16 99.9825 6.3886 2 240 99.9825 6.3886 INE866I14QL5 INDIA INFOLINE FIN 60D 21-Jun-16 99.9801 7.2649 2 210 99.9801 7.2649 INE582L14951 TATA HOUSING 90D 21-Jun-16 99.9826 6.3521 1 50 99.9826 6.3521 INE514E14KV2 EXIM 54D 22-Jun-16 99.9647 6.4445 1 485 99.9647 6.4445 INE038G14053 SABMILLER INDIA 91D 22-Jun-16 99.9587 7.5404 1 100 99.9587 7.5404 INE094O14936 DAIMLER FIN SERV 12D 22-Jun-16 99.9630 6.7550 1 100 99.9630 6.7550 INE336K14152 CLP WIND FARMS 57D 22-Jun-16 99.9647 6.4445 1 95 99.9647 6.4445 INE371K14340 TATA REALTY 254D 23-Jun-16 99.9470 6.4518 1 140 99.9470 6.4518 INE038G14061 SABMILLER INDIA 183D 23-Jun-16 99.9380 7.5480 1 100 99.9380 7.5480 INE081A14379 TATA STEEL 74D 24-Jun-16 99.9294 6.4468 4 340 99.9294 6.4468 INE580B14FN6 GRUH FIN 74D 24-Jun-16 99.9217 7.1505 2 250 99.9217 7.1505 INE121A14LT6 CHOLAMANDALAM 242D 24-Jun-16 99.9206 7.2510 1 95 99.9206 7.2510 INE155A14JA8 TATA MOTORS 58D 24-Jun-16 99.9450 6.6953 1 5 99.9450 6.6953 INE557F14DI0 NATIONAL HOUSING 82D 28-Jun-16 99.8486 6.9181 1 110 99.8486 6.9181 INE514E14KW0 EXIM 55D 28-Jun-16 99.8631 7.1481 1 5 99.8631 7.1481 INE085A14AS8 CHAMBAL FERT 47D 29-Jun-16 99.8351 6.6987 1 145 99.8351 6.6987 INE580B14FP1 GRUH FIN 50D 29-Jun-16 99.8335 7.6092 1 100 99.8335 7.6092 INE657N14FX6 EDELWEISS COMMOD 49D 29-Jun-16 99.8031 8.0011 1 40 99.8031 8.0011 INE531F14CA4 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Jun-16 99.8124 7.6225 1 300 99.8124 7.6225 INE572E14AC1 PNB HOUSING FIN 42D 30-Jun-16 99.7949 7.5015 1 25 99.7949 7.5015 INE514E14LC0 EXIM 24D 30-Jun-16 99.8351 6.6987 1 5 99.8351 6.6987 INE085A14AT6 CHAMBAL FERT 34D 30-Jun-16 99.8326 6.8004 1 5 99.8326 6.8004 INE306N14FF7 TATA CAP FIN SERV 365D 05-Jul-16 99.6941 7.9997 1 25 99.6941 7.9997 INE134E14733 PFC 57D 15-Jul-16 99.5415 7.0059 2 230 99.5255 7.2508 INE866I14QT8 INDIA INFOLINE FIN 60D 19-Jul-16 99.3606 8.0994 1 40 99.3606 8.0994 INE277L14040 FORTIS HEALTHCARE 49D 20-Jul-16 98.9995 12.7198 1 5 98.9995 12.7198 INE694L14CP6 TALWANDI SABO 79D 27-Jul-16 99.1444 8.7497 1 5 99.1444 8.7497 INE261F14AI5 NABARD 90D 27-Jul-16 99.3143 7.0002 1 5 99.3143 7.0002 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 99.2353 7.2120 1 10 99.2353 7.2120 INE514E14KZ3 EXIM 63D 01-Aug-16 99.1801 7.1842 1 50 99.1801 7.1842 INE134E14725 PFC 90D 04-Aug-16 99.1751 6.8998 1 5 99.1751 6.8998 INE202B14HD4 DEWAN HOUSING 91D 08-Aug-16 98.9718 7.8998 1 5 98.9718 7.8998 INE962S14166 TATA POWER SOLAR 87D 12-Aug-16 98.9419 7.3648 1 50 98.9419 7.3648 INE110L14AC5 RELIANCE JIO INFO 60D 16-Aug-16 98.9187 6.9998 1 100 98.9187 6.9998 INE501A14AL9 DEEPAK FERTILIZERS 60D 16-Aug-16 98.7818 7.8970 1 15 98.7818 7.8970 INE217K14998 RELIANCE HOME FIN 91D 18-Aug-16 98.7757 7.8001 1 25 98.7757 7.8001 INE217K14AA4 RELIANCE HOME FIN 91D 19-Aug-16 98.7549 7.7999 1 25 98.7549 7.7999 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 98.5389 8.2001 1 100 98.5389 8.2001 INE916D14VT2 KOTAK MAH PRIME 365D 31-Aug-16 98.4656 7.8998 1 2 98.4656 7.8998 INE261F14AM7 NABARD 90D 01-Sep-16 98.6572 6.8999 1 40 98.6572 6.8999 INE134E14758 PFC 120D 16-Sep-16 98.3357 7.0199 1 200 98.3357 7.0199 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 96.7827 7.4898 1 10 96.7827 7.4898 INE001A14PK0 HDFC 364D 09-Jun-17 92.4669 8.4000 1 25 92.4669 8.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com