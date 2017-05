Jun 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 99.9830 6.2061 2 450 99.9830 6.2061 INE481G14501 ULTRATECH CEMENT 44D 23-Jun-16 99.9656 6.2802 1 100 99.9656 6.2802 INE267A14044 HINDUSTAN ZINC 81D 24-Jun-16 99.9472 6.4229 5 1225 99.9474 6.4030 INE081A14379 TATA STEEL 74D 24-Jun-16 99.9477 6.3708 5 505 99.9482 6.3056 INE705L14602 VODAFONE INDIA 365D 24-Jun-16 99.9376 7.5967 2 244.75 99.9376 7.5967 INE729N14624 TVS CREDIT SERV 60D 24-Jun-16 99.9330 8.1571 2 50 99.9330 8.1571 INE688I14DA4 CAP FIRST 58D 24-Jun-16 99.9385 7.4871 1 50 99.9385 7.4871 INE539K14417 CREDILA FIN SERV PVT. 5924-Jun-16 99.9364 7.7429 1 25 99.9364 7.7429 INE140A14HF3 PIRAMAL ENTER 351D 24-Jun-16 99.9474 6.4030 1 5 99.9474 6.4030 INE008I14EP1 COX AND KINGS 59D 24-Jun-16 99.9255 9.0709 1 1.8 99.9255 9.0709 INE523E14OH4 L T FIN 348D 28-Jun-16 99.8483 7.9236 2 525 99.8481 7.9325 INE691I14DJ9 L AND T INFRAST 68D 28-Jun-16 99.8662 8.1504 2 100 99.8662 8.1504 INE476M14566 L AND T HOUSING FIN 28D 28-Jun-16 99.8468 8.0005 1 100 99.8468 8.0005 INE439L14046 DALMIA BHARAT 60D 28-Jun-16 99.8318 8.7852 1 25 99.8318 8.7852 INE477L14608 INDIA INFOLINE 49D 28-Jun-16 99.8458 8.0528 1 20 99.8458 8.0528 INE572E14999 PNB HOUSING FIN 48D 29-Jun-16 99.8317 7.6916 2 230 99.8317 7.6916 INE148I14MD4 INDIABULLS HOUSING 54D 29-Jun-16 99.8262 7.9434 1 50 99.8262 7.9434 INE476M14574 L AND T HOUSING FIN 28D 29-Jun-16 99.8250 7.9984 1 50 99.8250 7.9984 INE891K14701 AXIS FIN 358D 29-Jun-16 99.8324 7.6596 1 50 99.8324 7.6596 INE949L14879 AU FINANCIERS 64D 29-Jun-16 99.8182 8.3097 1 25 99.8182 8.3097 INE774D14KB6 MAH AND MAH FIN 61D 29-Jun-16 99.8324 7.6596 1 15 99.8324 7.6596 INE759E14CT4 LANDT FINCORP 28D 29-Jun-16 99.8059 8.8730 1 5 99.8059 8.8730 INE860H14VE5 ADITYA BIRLA FIN 45D 30-Jun-16 99.8066 7.8596 2 90 99.8068 7.8505 INE860H14VE5 ADITYA BIRLA FIN 45D 30-Jun-16 99.8261 7.9480 1 25 99.8261 7.9480 INE949L14895 AU FINANCIERS INDIA 59D 30-Jun-16 99.7968 8.2577 1 10 99.7968 8.2577 INE289B14AN5 GIC HOUSING FIN 57D 05-Aug-16 99.0778 7.5497 1 25 99.0778 7.5497 INE860H14VM8 ADITYA BIRLA FIN 63D 05-Aug-16 99.0318 7.9300 1 1.5 99.0318 7.9300 INE001A14PG8 HDFC 88D 09-Aug-16 98.9374 8.0003 1 25 98.9374 8.0003 INE514E14KX8 EXIM 91D 10-Aug-16 99.0427 7.1998 1 5 99.0427 7.1998 INE410J14751 KOTAK COMMODITY 60D 16-Aug-16 98.7213 8.4423 1 25 98.7213 8.4423 INE445L14381 NABHA POWER 89D 16-Aug-16 98.9193 7.2503 1 5 98.9193 7.2503 INE148I14ML7 INDIABULLS HOUSING 80D 19-Aug-16 98.6828 8.3999 1 5 98.6828 8.3999 INE514E14LA4 EXIM 92D 30-Aug-16 98.6866 6.9396 1 45 98.6866 6.9396 INE155A14JR2 TATA MOTORS 86D 31-Aug-16 98.6510 7.0298 1 100 98.6510 7.0298 INE261F14AM7 NABARD 90D 01-Sep-16 98.6851 6.8498 1 500 98.6851 6.8498 INE140A14KO9 PIRAMAL ENTER 154D 19-Sep-16 98.0123 8.2247 1 50 98.0123 8.2247 INE101I14BE4 AFCONS INFRAST 166D 20-Sep-16 98.1128 7.7151 1 55 98.1128 7.7151 INE140A14KQ4 PIRAMAL ENTER 153D 20-Sep-16 97.9906 8.2250 1 40 97.9906 8.2250 INE981F14387 L AND T INFRAST 119D 17-Oct-16 97.4789 8.0000 1 150 97.4789 8.0000 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 97.4480 7.4099 3 250 97.4480 7.4099 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 96.8184 7.4500 1 50 96.8184 7.4500 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 96.6353 7.1801 1 50 96.6353 7.1801 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 95.2835 8.2499 1 195 95.2835 8.2499 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 92.8264 8.3701 1 25 92.8264 8.3701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com