Jun 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14ET2 VEDANTA 52D 23-Jun-16 99.9782 7.9587 3 130 99.9782 7.9587 INE705L14602 VODAFONE INDIA 365D 24-Jun-16 99.9641 6.5582 2 270 99.9644 6.4993 INE331A14CB8 THE RAMCO CEMENTS 11D 24-Jun-16 99.9644 6.4993 1 25 99.9644 6.4993 INE013A14XX2 RELIANCE CAP 49D 27-Jun-16 99.8905 8.0023 2 350 99.8905 8.0023 INE860H14UW9 ADITYA BIRLA FIN 66D 27-Jun-16 99.8974 7.4975 1 75 99.8974 7.4975 INE691I14DJ9 L AND T INFRAST FIN 68D 28-Jun-16 99.8711 7.8515 7 400 99.8711 7.8515 INE759E14CS6 LANDT FINCORP 27D 28-Jun-16 99.8701 7.9125 1 68 99.8701 7.9125 INE557F14DI0 NATIONAL HOUSING 82D 28-Jun-16 99.8949 6.4003 1 50 99.8949 6.4003 INE916D14VJ3 KOTAK MAH PRIME 364D 28-Jun-16 99.8719 7.8027 1 25 99.8719 7.8027 INE439L14046 DALMIA BHARAT 60D 28-Jun-16 99.8558 8.7848 1 5 99.8558 8.7848 INE296A14JV6 BAJAJ FIN 79D 29-Jun-16 99.8518 7.7392 6 1125 99.8497 7.8489 INE148I14MD4 INDIABULLS HOUSING 54D 29-Jun-16 99.8480 7.9378 1 225 99.8480 7.9378 INE774D14KB6 MAH AND MAH FIN 61D 29-Jun-16 99.8487 7.9012 1 200 99.8487 7.9012 INE891K14701 AXIS FIN 358D 29-Jun-16 99.8494 7.8646 1 100 99.8494 7.8646 INE657N14FZ1 EDELWEISS COMMOD 49D 30-Jun-16 99.8334 7.6138 1 100 99.8334 7.6138 INE804I14MI1 ECL FIN 31D 30-Jun-16 99.8366 7.4673 1 55 99.8366 7.4673 INE572E14AC1 PNB HOUSING FIN 42D 30-Jun-16 99.8282 7.8519 1 50 99.8282 7.8519 INE055A14DL0 CENTURY TEXTILES 69D 30-Jun-16 99.8745 6.5522 1 25 99.8745 6.5522 INE860H14VE5 ADITYA BIRLA FIN 45D 30-Jun-16 99.8293 7.8015 1 25 99.8293 7.8015 INE020B14375 REC 55D 30-Jun-16 99.8698 6.7979 1 5 99.8698 6.7979 INE114A14CT0 SAIL 91D 01-Aug-16 99.2513 7.0599 1 25 99.2513 7.0599 INE134E14725 PFC 90D 04-Aug-16 99.1625 7.3397 1 25 99.1625 7.3397 INE289B14AN5 GIC HOUSING FIN 57D 05-Aug-16 99.0933 7.5903 1 25 99.0933 7.5903 INE514E14LD8 EXIM 60D 05-Aug-16 99.1879 6.9498 1 10 99.1879 6.9498 INE114A14CV6 SAIL 91D 08-Aug-16 99.1181 7.0599 2 50 99.1181 7.0599 INE481G14527 ULTRATECH CEMENT 88D 12-Aug-16 99.0435 7.0499 1 10 99.0435 7.0499 INE410J14751 KOTAK COMMODITY 60D 16-Aug-16 98.7441 8.4406 1 25 98.7441 8.4406 INE769M14218 VIACOM 18 MEDIA 65D 25-Aug-16 98.6713 7.6798 1 50 98.6713 7.6798 INE134E14758 PFC 120D 16-Sep-16 98.3901 6.9445 1 325 98.3901 6.9445 INE053T14386 ONGC MANGALORE 90D 19-Sep-16 98.3194 7.0100 4 400 98.3124 7.0399 INE053T14386 ONGC MANGALORE 90D 19-Sep-16 98.3433 6.9875 3 100 98.3380 7.0100 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 96.4986 8.1250 1 1 96.4986 8.1250 INE916D14XL5 KOTAK MAH PRIME 363D 09-Feb-17 95.0347 8.2199 1 25 95.0347 8.2199 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 94.8748 8.2500 1 25 94.8748 8.2500 INE140A14MA4 PIRAMAL ENTER 251D 27-Feb-17 94.2239 8.9501 1 10 94.2239 8.9501 INE001A14PK0 HDFC 364D 09-Jun-17 92.5310 8.3700 1 5 92.5310 8.3700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com