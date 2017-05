Jun 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE038A14163 HINDALCO INDUSTRIES 59D 27-Jun-16 99.9487 6.2447 1 140 99.9487 6.2447 INE886I14432 MOTILAL OSWAL 60D 27-Jun-16 99.9343 7.9988 2 75 99.9343 7.9988 INE110L14951 RELIANCE JIO INFO 62D 27-Jun-16 99.9482 6.3056 1 50 99.9482 6.3056 INE169A14CP2 COROMANDEL 47D 27-Jun-16 99.9462 6.5492 1 5 99.9462 6.5492 INE121A14MO5 CHOLAMANDALAM 60D 28-Jun-16 99.9190 7.3972 1 75 99.9190 7.3972 INE691I14DJ9 L AND T INFRAST FIN 68D 28-Jun-16 99.9151 7.7537 1 50 99.9151 7.7537 INE916D14VJ3 KOTAK MAH PRIME 364D 28-Jun-16 99.9154 7.7263 2 50 99.9162 7.6532 INE477L14608 INDIA INFOLINE 49D 28-Jun-16 99.9119 8.0462 1 30 99.9119 8.0462 INE597H14FE6 TGS INVESTMENT 60D 28-Jun-16 99.9166 7.6166 1 5 99.9166 7.6166 INE148I14MD4 INDIABULLS HOUSING 54D 29-Jun-16 99.8933 7.7974 4 275 99.8933 7.7974 INE514E14KU4 EXIM 86D 29-Jun-16 99.9066 6.8246 1 125 99.9066 6.8246 INE891K14701 AXIS FIN 358D 29-Jun-16 99.8953 7.6511 2 50 99.8953 7.6511 INE178A14AF8 CHENNAI PETROLEUM 51D 30-Jun-16 99.8815 7.2173 3 355 99.8815 7.2173 INE891K14AL3 AXIS FIN 84D 30-Jun-16 99.8687 7.9979 1 35 99.8687 7.9979 INE523H14WB3 JM FIN PRODUCTS 7D 30-Jun-16 99.9261 8.9978 1 5 99.9261 8.9978 INE860H14VE5 ADITYA BIRLA FIN 45D 30-Jun-16 99.9261 8.9978 1 5 99.9261 8.9978 INE404K14AQ4 SHAPOORJI PALLONJI 323D 07-Jul-16 99.7813 8.0000 1 15 99.7813 8.0000 INE161J14CG9 BILT GRAPHIC PAPER 41D 11-Jul-16 99.4939 10.9215 1 50 99.4939 10.9215 INE261F14AI5 NABARD 90D 27-Jul-16 99.4401 6.8505 1 5 99.4401 6.8505 INE013A14YK7 RELIANCE CAP 71D 28-Jul-16 99.2454 8.1624 1 20 99.2454 8.1624 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 99.4030 6.8504 2 10 99.4030 6.8504 INE691I14DM3 L AND T INFRAST FIN 91D01-Aug-16 99.1688 8.0508 1 40 99.1688 8.0508 INE085A14AV2 CHAMBAL FERTILISERS 60D 05-Aug-16 99.2576 7.0001 1 5 99.2576 7.0001 INE001A14PD5 HDFC 88D 05-Aug-16 99.1787 7.7502 1 5 99.1787 7.7502 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 99.0507 7.9503 1 25 99.0507 7.9503 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.0638 7.0396 1 25 99.0638 7.0396 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.1354 6.9202 1 5 99.1354 6.9202 INE134E14741 PFC 89D 16-Aug-16 98.9983 6.9683 1 50 98.9983 6.9683 INE958G14SU1 RELIGARE FINVEST 60D 16-Aug-16 98.7525 8.6998 1 25 98.7525 8.6998 INE389H14AV3 KEC INTERNATIONAL 60D 16-Aug-16 98.8320 8.1388 1 0.5 98.8320 8.1388 INE560K14553 PTC INDIA FIN SERV 59D 19-Aug-16 98.7879 8.4499 1 5 98.7879 8.4499 INE245A14487 THE TATA POWER 88D 19-Aug-16 98.9582 7.2502 1 5 98.9582 7.2502 INE033L14EC1 TATA CAP HOUSING 90D 22-Aug-16 98.7234 7.9997 1 25 98.7234 7.9997 INE301A14CP1 RAYMOND 91D 29-Aug-16 98.7501 6.9998 1 50 98.7501 6.9998 INE179J14EA0 BIRLA TMT HOLDINGS 89D 31-Aug-16 98.5607 8.2002 1 50 98.5607 8.2002 INE053T14311 ONGC MANGALORE 87D 02-Sep-16 98.6753 7.0001 2 175 98.6753 7.0001 INE691I14DF7 L AND T INFRAST 180D 06-Sep-16 98.4138 7.9499 3 95 98.4138 7.9499 INE523H14VC3 JM FIN PRODUCTS 183D 14-Sep-16 98.1998 8.1600 1 60 98.1998 8.1600 INE140A14KE0 PIRAMAL ENTER 178D 15-Sep-16 98.1772 8.1648 1 100 98.1772 8.1648 INE134E14758 PFC 120D 16-Sep-16 98.4436 6.8699 1 200 98.4436 6.8699 INE053T14386 ONGC MANGALORE 90D 19-Sep-16 98.3578 7.0047 1 25 98.3578 7.0047 INE101I14BE4 AFCONS INFRAST 166D 20-Sep-16 98.1780 7.6974 1 10 98.1780 7.6974 INE691I14EA6 L AND T INFRAST 163D 25-Nov-16 96.5182 8.5500 3 96 96.5182 8.5500 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 96.5923 8.1499 1 3 96.5923 8.1499 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 95.4213 8.3401 2 250 95.4213 8.3401 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 95.3515 8.2001 1 25 95.3515 8.2001 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 95.4257 8.1760 1 25 95.4257 8.1760 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 09-Feb-17 95.0690 8.3399 1 50 95.0690 8.3399 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com