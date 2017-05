Jun 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657N14GN5 EDELWEISS COMMOD.12D 5-Jul-16 99.8635 9.9781 17 2900 99.8635 9.9781 INE010A14345 PRISM CEMENT 60D 8-Jul-16 99.7928 9.4731 1 50 99.7928 9.4731 INE879F14755 INFINA FIN PRIVATE 18D 11-Jul-16 99.7001 9.9812 12 2605 99.7001 9.9812 INE916D14YF5 KOTAK MAH PRIME 18D 11-Jul-16 99.7001 9.9812 5 1500 99.7001 9.9812 INE061F14529 FORTIS HEALTHCARE 60D 19-Jul-16 99.4673 10.8598 4 65 99.4673 10.8598 INE277L14040 FORTIS HEALTHCARE 49D 20-Jul-16 99.3766 12.0510 9 405 99.3766 12.0510 INE274G14989 INDIABULLS VENTURES 48D 20-Jul-16 99.5217 9.2319 2 375 99.5208 9.2500 INE277L14040 FORTIS HEALTHCARE 49D 20-Jul-16 99.3281 12.3451 1 25 99.3281 12.3451 INE657N14GD6 EDELWEISS COMMOD.59D 22-Jul-16 99.5304 8.2006 1 200 99.5304 8.2006 INE477L14624 INDIA INFOLINE HSG69D 25-Jul-16 99.4313 8.3505 2 100 99.4313 8.3505 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 99.4821 7.6007 1 200 99.4821 7.6007 INE140A14KU6 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 27-Jul-16 99.4483 7.4995 2 100 99.4483 7.4995 INE036A14DJ4 RELIANCE INFRAST 58D 29-Jul-16 99.1859 10.6995 1 260 99.1859 10.6995 INE657N14FV0 EDELWEISS COMMOD.81D 29-Jul-16 99.4659 6.9998 1 200 99.4659 6.9998 INE621H14286 RELIGARE ENTERPRISES 59D29-Jul-16 99.1632 11.0003 1 50 99.1632 11.0003 INE514E14LB2 EXIM 60D 29-Jul-16 99.4469 7.2502 1 5 99.4469 7.2502 INE774D14KC4 MAH AND MAH FIN 91D 1-Aug-16 99.3295 7.6995 2 75 99.3295 7.6995 INE556F14CO2 SIDBI 65D 4-Aug-16 99.3614 6.8996 1 5 99.3614 6.8996 INE573A14193 JK TYRE AND 60D 5-Aug-16 99.2446 7.7172 2 75 99.2446 7.7172 INE657N14GI5 EDELWEISS COMMOD.63D 5-Aug-16 99.3096 7.2499 1 45 99.3096 7.2499 INE657N14FU2 EDELWEISS COMMOD.91D 8-Aug-16 99.2509 7.2496 1 50 99.2509 7.2496 INE001A14PG8 HDFC 88D 9-Aug-16 99.1600 7.7299 2 25 99.1600 7.7299 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 99.1040 8.2499 1 5 99.1040 8.2499 INE657N14FY4 EDELWEISS COMMOD.92D 12-Aug-16 99.0653 8.1996 1 200 99.0653 8.1996 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.1978 6.8644 1 50 99.1978 6.8644 INE501A14AL9 DEEPAK FERTILIZERS 60D 16-Aug-16 98.9955 7.8801 1 35 98.9955 7.8801 INE134E14741 PFC 89D 16-Aug-16 99.1590 6.7297 1 10 99.1590 6.7297 INE445L14381 NABHA POWER 89D 16-Aug-16 99.0389 7.7001 1 5 99.0389 7.7001 INE742F14BA9 ADANI PORTS AND SPL 88D 16-Aug-16 99.0142 7.9000 1 5 99.0142 7.9000 INE870D14957 NATIONAL FERTILIZERS 60D16-Aug-16 99.0822 7.3500 1 5 99.0822 7.3500 INE148I14MS2 INDIABULLS HOUSING 69D 16-Aug-16 98.9586 8.3502 1 5 98.9586 8.3502 INE296A14JX2 BAJAJ FIN 92D 18-Aug-16 98.9589 8.0000 1 5 98.9589 8.0000 INE205A14EZ9 VEDANTA 90D 18-Aug-16 98.8718 8.4998 1 5 98.8718 8.4998 INE010A14360 PRISM CEMENT 59D 19-Aug-16 98.7047 9.5798 1 50 98.7047 9.5798 INE134E14766 PFC 75D 22-Aug-16 99.0058 6.9156 2 660 99.0058 6.9156 INE114A14CW4 SAIL 91D 22-Aug-16 98.9922 7.0112 2 335 98.9922 7.0112 INE114A14CX2 SAIL 91D 23-Aug-16 98.9732 7.0124 2 500 98.9732 7.0124 INE657N14GO3 EDELWEISS COMMOD.61D 23-Aug-16 98.8517 8.0000 1 200 98.8517 8.0000 INE146O14165 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 23-Aug-16 98.7624 8.6299 4 100 98.7624 8.6299 INE247J14203 STERLING AND 60D 23-Aug-16 98.8748 7.6921 1 25 98.8748 7.6921 INE205A14FB7 VEDANTA 91D 24-Aug-16 98.7354 8.4998 1 5 98.7354 8.4998 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 98.8774 7.4000 1 100 98.8774 7.4000 INE572E14AF4 PNB HOUSING FIN 86D 25-Aug-16 98.8104 7.9897 1 5 98.8104 7.9897 INE694L14CV4 TALWANDI SABO 64D 25-Aug-16 98.6649 8.9801 1 5 98.6649 8.9801 INE001A14OX6 HDFC 184D 2-Sep-16 98.6337 7.9001 1 25 98.6337 7.9001 INE134E14758 PFC 120D 16-Sep-16 98.5573 6.8499 1 300 98.5573 6.8499 INE008I14EC9 COX AND KINGS 206D 19-Sep-16 98.2032 8.2448 1 50 98.2032 8.2448 INE140A14KO9 PIRAMAL ENTERPRISES154D 19-Sep-16 98.2161 8.1846 1 50 98.2161 8.1846 INE205A14FL6 VEDANTA 89D 20-Sep-16 98.1609 8.3396 1 35 98.1609 8.3396 INE580B14FT3 GRUH FIN 90D 22-Sep-16 98.2033 7.9499 1 25 98.2033 7.9499 INE657K14EC9 RHC HOLDING PRIVATE 91D 23-Sep-16 97.7687 9.8001 1 20 97.7687 9.8001 INE657K14EC9 RHC HOLDING PRIVATE 91D 23-Sep-16 97.7966 9.7900 1 20 97.7966 9.7900 INE580B14FS5 GRUH FIN 91D 26-Sep-16 98.1548 7.7973 1 200 98.1548 7.7973 INE140A14KT8 PIRAMAL ENTERPRISES 152D26-Sep-16 98.0852 8.1902 2 90 98.0852 8.1902 INE410J14769 KOTAK COMMODITY 90D 26-Sep-16 98.0034 8.4501 1 25 98.0034 8.4501 INE140A14KT8 PIRAMAL ENTERPRISES152D 26-Sep-16 98.1658 7.7499 1 20 98.1658 7.7499 INE018A14EG6 LARSEN AND TOUBRO 91D 28-Sep-16 98.3247 6.9100 1 25 98.3247 6.9100 INE931S14443 ADANI TRANSMISSION 139D 28-Sep-16 98.1534 7.6299 1 25 98.1534 7.6299 INE909H14II8 TATA MOTORS FIN 213D 29-Sep-16 98.1044 7.7501 3 125 98.1044 7.7501 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 98.0241 8.0851 1 25 98.0241 8.0851 INE236A14FY4 HCL INFOSYSTEMS 180D 15-Nov-16 96.1806 10.5799 1 15 96.1806 10.5799 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 96.9550 8.1300 1 75 96.9550 8.1300 INE101I14BQ8 AFCONS INFRAST 174D 14-Dec-16 96.4541 8.0349 1 10 96.4541 8.0349 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 96.8010 7.1799 3 315 96.8010 7.1799 INE735N14035 BMW INDIA FIN SERV 230D 15-Dec-16 96.3470 8.2375 1 35 96.3470 8.2375 INE404K14BP4 SHAPOORJI PALLONJI 253D22-Feb-17 94.6996 8.6200 1 10 94.6996 8.6200 INE027E14AS2 FAMILY CREDIT 365D 21-Mar-17 94.0671 8.7200 1 25 94.0671 8.7200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 