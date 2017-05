Jul 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE233A14HD1 GODREJ INDUSTRIES 90D 12-Jul-16 99.7940 6.8496 1 50 99.7940 6.8496 INE061F14529 FORTIS HEALTHCARE 60D 19-Jul-16 99.4826 10.5461 5 80 99.5173 9.8356 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 99.6008 7.6996 1 50 99.6008 7.6996 INE277L14040 FORTIS HEALTHCARE 49D 20-Jul-16 99.3792 12.0004 1 15 99.3792 12.0004 INE657N14GD6 EDELWEISS COMMOD.59D 22-Jul-16 99.5304 8.2006 1 200 99.5304 8.2006 INE245A14461 THE TATA POWER 89D 25-Jul-16 99.5051 7.5640 1 5 99.5051 7.5640 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 99.4754 7.6996 1 25 99.4754 7.6996 INE657N14GQ8 EDELWEISS COMMOD.27D 28-Jul-16 99.4666 7.2494 6 800 99.4666 7.2494 INE531F14CB2 EDELWEISS SECURITIES 27D28-Jul-16 99.4666 7.2494 3 300 99.4666 7.2494 INE804I14MU6 ECL FIN 27D 28-Jul-16 99.4666 7.2494 5 300 99.4666 7.2494 INE531F14CB2 EDELWEISS SECURITIES 27D28-Jul-16 99.5259 7.2446 1 100 99.5259 7.2446 INE657N14GQ8 EDELWEISS COMMOD.27D 28-Jul-16 99.5259 7.2446 1 100 99.5259 7.2446 INE261F14AJ3 NABARD 90D 28-Jul-16 99.5646 6.6507 1 25 99.5646 6.6507 INE657N14FV0 EDELWEISS COMMOD.81D 29-Jul-16 99.4469 7.2502 2 200 99.4469 7.2502 INE621H14286 RELIGARE ENTERPRISES 59D29-Jul-16 99.1670 10.9500 1 50 99.1670 10.9500 INE514E14LB2 EXIM 60D 29-Jul-16 99.5568 6.4995 1 5 99.5568 6.4995 INE556F14CB9 SIDBI 174D 2-Aug-16 99.3778 7.1414 1 50 99.3778 7.1414 INE556F14CO2 SIDBI 65D 4-Aug-16 99.3754 7.4004 1 5 99.3754 7.4004 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 99.1208 8.7501 1 5 99.1208 8.7501 INE657N14FY4 EDELWEISS COMMOD.92D 12-Aug-16 99.0653 8.1996 1 200 99.0653 8.1996 INE110L14AC5 RELIANCE JIO INFO.60D 16-Aug-16 99.1589 7.2001 1 5 99.1589 7.2001 INE134E14741 PFC 89D 16-Aug-16 99.1647 7.1501 1 5 99.1647 7.1501 INE134E14766 PFC 75D 22-Aug-16 99.0245 6.9147 2 245 99.0245 6.9147 INE514E14KY6 EXIM 91D 22-Aug-16 99.1152 6.6497 1 25 99.1152 6.6497 INE146O14165 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 23-Aug-16 98.7845 8.4739 13 400 98.7945 8.4033 INE657N14GO3 EDELWEISS COMMOD.61D 23-Aug-16 98.8517 8.0000 1 200 98.8517 8.0000 INE146O14165 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 23-Aug-16 98.8637 8.3903 2 150 98.8637 8.3903 INE205A14FD3 VEDANTA 91D 29-Aug-16 98.6769 8.2950 2 100 98.6769 8.2950 INE301A14CP1 RAYMOND 91D 29-Aug-16 98.9074 7.2001 1 5 98.9074 7.2001 INE031A14184 HOUSING AND URBAN 75D 30-Aug-16 98.9034 7.0999 1 25 98.9034 7.0999 INE556F14CX3 SIDBI 77D 31-Aug-16 98.8766 7.1500 1 5 98.8766 7.1500 INE916D14VT2 KOTAK MAH PRIME 365D 31-Aug-16 98.7912 7.7002 1 1.45 98.7912 7.7002 INE261F14AM7 NABARD 90D 1-Sep-16 98.8673 6.7447 1 150 98.8673 6.7447 INE523H14VC3 JM FIN PRODUCTS 183D 14-Sep-16 98.3987 7.9198 1 27 98.3987 7.9198 INE202B14HU8 DEWAN HOUSING FIN 90D 15-Sep-16 98.3918 7.8498 2 25 98.3918 7.8498 INE140A14KQ4 PIRAMAL ENTERPRISES153D 20-Sep-16 98.2180 8.1757 2 50 98.2180 8.1757 INE958G14TA1 RELIGARE FINVEST 85D 23-Sep-16 97.9566 9.4000 1 200 97.9566 9.4000 INE657K14EC9 RHC HOLDING PRIVATE 91D 23-Sep-16 97.7834 9.8500 1 20 97.7834 9.8500 INE140A14KT8 PIRAMAL ENTERPRISES152D 26-Sep-16 98.0921 8.1601 2 90 98.0921 8.1601 INE140A14KT8 PIRAMAL ENTERPRISES152D 26-Sep-16 98.1611 8.1401 2 90 98.1611 8.1401 INE140A14KL5 PIRAMAL ENTERPRISES167D 27-Sep-16 98.1542 7.7998 1 100 98.1542 7.7998 INE236A14FY4 HCL INFOSYSTEMS 180D 15-Nov-16 96.2206 10.4647 2 30 96.2306 10.4359 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 96.6954 8.1000 2 5 96.6954 8.1000 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 95.5510 8.2500 1 10 95.5510 8.2500 INE657N14FL1 EDELWEISS COMMOD.364D 22-Mar-17 93.8023 9.1349 1 50 93.8023 9.1349 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 93.0565 8.3799 1 25 93.0565 8.3799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com