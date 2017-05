Jul 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE010A14345 PRISM CEMENT 60D 08-Jul-16 99.8964 9.4633 1 50 99.8964 9.4633 INE774D14JZ7 MAH AND MAH FIN 91D 11-Jul-16 99.8506 7.8018 1 25 99.8506 7.8018 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 99.8004 7.2988 7 375 99.7977 7.3989 INE061F14529 FORTIS HEALTHCARE 60D 19-Jul-16 99.5978 9.8264 1 3 99.5978 9.8264 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 99.6952 7.4405 6 250 99.6968 7.4003 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 99.6658 7.6495 1 50 99.6658 7.6495 INE277L14040 FORTIS HEALTHCARE 49D 20-Jul-16 99.4772 11.9891 1 17 99.4772 11.9891 INE140A14KP6 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 20-Jul-16 99.6591 7.8034 1 5 99.6591 7.8034 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 99.5761 7.3992 4 625 99.5761 7.3992 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 99.5410 7.6503 1 19 99.5410 7.6503 INE657N14GQ8 EDELWEISS COMMOD 27D 28-Jul-16 99.5259 7.2446 2 240 99.5259 7.2446 INE804I14MU6 ECL FIN 27D 28-Jul-16 99.5255 7.2508 1 50 99.5255 7.2508 INE866I14QR2 INDIA INFOLINE FIN 90D 28-Jul-16 99.4361 8.9996 1 10 99.4361 8.9996 INE657N14FV0 EDELWEISS COMMOD 81D 29-Jul-16 99.5059 7.2497 1 150 99.5059 7.2497 INE691I14EF5 L AND T INFRAST FIN 28D29-Jul-16 99.4788 7.6494 2 100 99.4788 7.6494 INE148I14MC6 INDIABULLS HOUSING 85D 29-Jul-16 99.4631 8.2094 1 25 99.4631 8.2094 INE476M14582 L AND T HOUSING FIN 28D 29-Jul-16 99.4723 7.7453 1 15 99.4723 7.7453 INE110L14977 RELIANCE JIO INFO 62D 01-Aug-16 99.5038 6.5006 3 400 99.5038 6.5006 INE774D14KC4 MAH AND MAH FIN 91D 01-Aug-16 99.4344 7.6896 1 125 99.4344 7.6896 INE556F14CB9 SIDBI 174D 02-Aug-16 99.4862 6.5002 3 250 99.4862 6.5002 INE538L14334 AADHAR HOUSING 60D 02-Aug-16 99.3179 8.6440 1 25 99.3179 8.6440 INE556F14CB9 SIDBI 174D 02-Aug-16 99.5023 6.5203 1 5 99.5023 6.5203 INE538L14300 AADHAR HOUSING FIN 90D 11-Aug-16 99.1048 8.6763 1 25 99.1048 8.6763 INE688I14DC0 CAP FIRST 88D 12-Aug-16 99.1279 8.4504 1 5 99.1279 8.4504 INE560K14553 PTC INDIA FIN SERV 59D 19-Aug-16 98.9545 8.3835 2 67 98.9545 8.3835 INE010A14360 PRISM CEMENT 59D 19-Aug-16 98.8079 9.5732 1 50 98.8079 9.5732 INE114A14CW4 SAIL 91D 22-Aug-16 99.0683 7.0055 3 335 99.0683 7.0055 INE134E14766 PFC 75D 22-Aug-16 99.0808 6.9106 2 120 99.0808 6.9106 INE597H14EF6 TGS INVESTMENT 365D 23-Aug-16 98.9143 8.0126 1 12 98.9143 8.0126 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 98.9576 7.3939 1 100 98.9576 7.3939 INE560K14546 PTC INDIA FIN SERV 78D 25-Aug-16 98.8604 8.2500 1 75 98.8604 8.2500 INE089C14238 STERLITE TECH 58D 26-Aug-16 98.9227 7.4999 1 25 98.9227 7.4999 INE621H14310 RELIGARE ENTERPRISES 58D26-Aug-16 98.5355 10.2356 1 25 98.5355 10.2356 INE657N14GP0 EDELWEISS COMMOD 60D 26-Aug-16 98.7479 8.9002 1 5 98.7479 8.9002 INE556F14CT1 SIDBI 90D 01-Sep-16 98.9388 6.7499 1 25 98.9388 6.7499 INE001A14OX6 HDFC 184D 02-Sep-16 98.7360 7.9198 1 5 98.7360 7.9198 INE691I14DF7 L AND T INFRAST FIN 18006-Sep-16 98.6615 7.7373 4 155 98.6627 7.7302 INE134E14774 PFC 90D 06-Sep-16 98.8449 6.6647 1 25 98.8449 6.6647 INE896L14724 INDOSTAR CAP FIN 90D 08-Sep-16 98.5899 7.9098 1 50 98.5899 7.9098 INE523H14VC3 JM FIN PRODUCTS 183D 14-Sep-16 98.4618 7.9196 1 12.8 98.4618 7.9196 INE371K14357 TATA REALTY 343D 23-Sep-16 98.3414 7.6000 1 115 98.3414 7.6000 INE371K14357 TATA REALTY 343D 23-Sep-16 98.3615 7.6002 1 10 98.3615 7.6002 INE140A14KT8 PIRAMAL ENTER 152D 26-Sep-16 98.1622 8.1352 2 90 98.1622 8.1352 INE140A14KT8 PIRAMAL ENTER 152D 26-Sep-16 98.1826 8.1401 1 45 98.1826 8.1401 INE931S14443 ADANI TRANS 139D 28-Sep-16 98.2795 7.4300 1 130 98.2795 7.4300 INE742F14AM6 ADANI PORTS 142D 28-Sep-16 98.3831 6.9752 1 100 98.3831 6.9752 INE580B14FW7 GRUH FIN 90D 29-Sep-16 98.2127 7.6349 1 200 98.2127 7.6349 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 97.1442 7.2501 1 50 97.1442 7.2501 INE140A14LT6 PIRAMAL ENTER 180D 05-Dec-16 96.4495 8.7249 1 12 96.4495 8.7249 INE909H14IX7 TATA MOTORS FIN 196D 14-Dec-16 96.4467 8.2499 1 150 96.4467 8.2499 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 95.6336 8.2500 1 25 95.6336 8.2500 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 95.5768 8.1999 1 15 95.5768 8.1999 INE001A14OQ0 HDFC 364D 06-Feb-17 95.3720 8.2000 1 25 95.3720 8.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com