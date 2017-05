Jul 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14LC2 PIRAMAL ENTERPRISES 59D 07-Jul-16 99.9641 6.5541 1 100 99.9641 6.5541 INE614G14168 RELIANCE POWER 8D 12-Jul-16 99.7895 10.9992 4 100 99.7895 10.9992 INE481G14519 ULTRATECH CEMENT 60D 15-Jul-16 99.8250 6.3987 2 235 99.8250 6.3987 INE134E14733 PFC 57D 15-Jul-16 99.8236 6.4500 1 50 99.8236 6.4500 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 99.8018 7.2487 1 25 99.8018 7.2487 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 99.7495 7.0509 1 50 99.7495 7.0509 INE140A14KP6 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 20-Jul-16 99.6804 7.8019 1 13 99.6804 7.8019 INE657N14GQ8 EDELWEISS COMMOD 27D 28-Jul-16 99.5455 7.2452 3 290 99.5457 7.2424 INE804I14MU6 ECL FIN 27D 28-Jul-16 99.5454 7.2474 3 95 99.5452 7.2505 INE531F14CB2 EDELWEISS SECURITIES 27D28-Jul-16 99.5455 7.2464 2 90 99.5452 7.2505 INE651J14354 JM FIN CREDIT SOL 188D 28-Jul-16 99.5418 8.0006 1 25 99.5418 8.0006 INE202B14HE2 DEWAN HOUSING FIN 84D 28-Jul-16 99.4962 8.8009 1 5 99.4962 8.8009 INE657N14FV0 EDELWEISS COMMOD 81D 29-Jul-16 99.5255 7.2508 2 140 99.5255 7.2508 INE523E14PG3 L AND T FIN 192D 29-Jul-16 99.4947 7.7232 3 65 99.4962 7.7008 INE027E14BM3 FAMILY CREDIT 28D 29-Jul-16 99.5022 8.3003 1 5 99.5022 8.3003 INE657N14FV0 EDELWEISS COMMOD 81D 29-Jul-16 99.4605 8.9993 1 5 99.4605 8.9993 INE774D14KC4 MAH AND MAH FIN 91D 01-Aug-16 99.4364 7.6629 3 355 99.4410 7.5993 INE556F14CB9 SIDBI 174D 02-Aug-16 99.4968 7.0999 1 5 99.4968 7.0999 INE033L14EA5 TATA CAP HOUSING 90D 03-Aug-16 99.4483 7.4995 1 50 99.4483 7.4995 INE860H14VM8 ADITYA BIRLA FIN 63D 05-Aug-16 99.3587 7.5995 3 195 99.3587 7.5995 INE657N14GI5 EDELWEISS COMMOD 63D 05-Aug-16 99.3880 7.2502 1 50 99.3880 7.2502 INE001A14PD5 HDFC 88D 05-Aug-16 99.3527 8.2001 1 5 99.3527 8.2001 INE657N14FU2 EDELWEISS COMMOD 91D 08-Aug-16 99.3292 7.2499 1 50 99.3292 7.2499 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.3046 7.1000 1 5 99.3046 7.1000 INE804I14MF7 ECL FIN 91D 12-Aug-16 99.1444 8.7497 1 5 99.1444 8.7497 INE414G14DF8 MUTHOOT FIN 90D 18-Aug-16 99.0311 8.1161 1 50 99.0311 8.1161 INE860H14VF2 ADITYA BIRLA FIN 91D 18-Aug-16 99.1016 7.5202 1 25 99.1016 7.5202 INE244L14693 INDIABULLS COMM 91D 22-Aug-16 98.9093 8.7499 1 5 98.9093 8.7499 INE404K14AZ5 SHAPOORJI PALLONJI 246D 23-Aug-16 99.0272 7.3176 1 2 99.0272 7.3176 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 98.9971 7.2503 1 100 98.9971 7.2503 INE423A14811 ADANI ENTERPRISES 60D 26-Aug-16 98.5631 10.2330 2 26 98.5631 10.2330 INE915D14992 CITICORP FIN (INDIA) 69D30-Aug-16 98.7942 8.2498 1 5 98.7942 8.2498 INE860H14VP1 ADITYA BIRLA FIN 60D 30-Aug-16 98.8447 7.9002 1 5 98.8447 7.9002 INE202B14HQ6 DEWAN HOUSING FIN 90D 31-Aug-16 98.7721 8.2501 1 5 98.7721 8.2501 INE556F14CX3 SIDBI 77D 31-Aug-16 98.9621 6.9601 1 5 98.9621 6.9601 INE261F14AM7 NABARD 90D 01-Sep-16 98.9525 6.8997 1 5 98.9525 6.8997 INE306N14HV0 TATA CAP FIN SERV 91D 01-Sep-16 98.7650 8.1502 1 5 98.7650 8.1502 INE140A14LR0 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 02-Sep-16 98.7280 8.2502 1 5 98.7280 8.2502 INE001A14PL8 HDFC 82D 06-Sep-16 98.7069 7.5899 1 50 98.7069 7.5899 INE523H14VV3 JM FIN PRODUCTS 90D 08-Sep-16 98.6068 7.9339 1 75 98.6068 7.9339 INE931S14450 ADANI TRANSM 122D 09-Sep-16 98.6866 7.3602 4 100 98.6866 7.3602 INE202B14HU8 DEWAN HOUSING FIN 90D 15-Sep-16 98.4828 7.8099 1 15 98.4828 7.8099 INE053T14386 ONGC MANGALORE 90D 19-Sep-16 98.6343 6.6498 1 25 98.6343 6.6498 INE891K14AZ3 AXIS FIN 90D 20-Sep-16 98.4363 7.5301 1 125 98.4363 7.5301 INE020E14GF1 STCI FIN 182D 21-Sep-16 98.3615 8.0002 1 75 98.3615 8.0002 INE725H14194 TATA PROJECTS 87D 26-Sep-16 98.4012 7.1451 1 75 98.4012 7.1451 INE140A14KT8 PIRAMAL ENTER 152D 26-Sep-16 98.1837 8.1351 1 45 98.1837 8.1351 INE144H14800 DEUTSCHE INVEST 305D 26-Sep-16 98.2177 7.9801 2 35 98.2177 7.9801 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 98.2441 7.6748 1 75 98.2441 7.6748 INE931S14443 ADANI TRANS 139D 28-Sep-16 98.2992 7.4298 2 50 98.2992 7.4298 INE742F14AN4 ADANI PORTS 140D 29-Sep-16 98.3837 6.9726 1 200 98.3837 6.9726 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 98.2257 7.6667 2 75 98.1954 7.7998 INE850M14380 IFMR CAP FIN PRIVATE 90D29-Sep-16 97.9122 9.0500 2 50 97.9122 9.0500 INE916D14XY8 KOTAK MAH PRIME 153D 27-Oct-16 97.5623 7.9999 2 75 97.5623 7.9999 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 96.8540 7.9040 3 51 96.8555 7.9000 INE306N14IE4 TATA CAP FIN SERV 178D 26-Dec-16 96.3321 8.0800 1 75 96.3321 8.0800 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 95.2735 8.1200 2 75 95.2735 8.1200 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 95.2130 8.1199 1 75 95.2130 8.1199 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 94.9884 8.1599 1 100 94.9884 8.1599 INE774D14JW4 MAH AND MAH FIN 364D 02-Mar-17 94.9729 8.0501 1 100 94.9729 8.0501 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 93.1764 8.2500 2 75 93.1764 8.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com