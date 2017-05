Jul 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE155A14JF7 TATA MOTORS 61D 11-Jul-16 99.9299 6.4008 3 200 99.9299 6.4011 INE481G14519 ULTRATECH CEMENT 60D 15-Jul-16 99.8621 6.3004 1 75 99.8621 6.3004 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 99.8457 7.0508 2 50 99.8457 7.0508 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 99.7495 7.0509 1 100 99.7495 7.0509 INE277L14040 FORTIS HEALTHCARE 49D 20-Jul-16 99.5752 11.9780 1 9 99.5752 11.9780 INE866I14QN1 INDIA INFOLINE FIN 88D 22-Jul-16 99.6825 7.7504 2 245 99.6825 7.7504 INE531F14CB2 EDELWEISS SECURITIES 27D28-Jul-16 99.5846 7.2502 1 45 99.5846 7.2502 INE531F14CB2 EDELWEISS SECURITIES 27D28-Jul-16 99.6045 7.2465 1 15 99.6045 7.2465 INE657N14FV0 EDELWEISS COMMOD 81D 29-Jul-16 99.5848 7.2467 1 50 99.5848 7.2467 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 99.6193 6.3403 1 25 99.6193 6.3403 INE556F14CB9 SIDBI 174D 02-Aug-16 99.5392 6.4989 1 5 99.5392 6.4989 INE657N14GI5 EDELWEISS COMMOD 63D 05-Aug-16 99.4473 7.2449 1 25 99.4473 7.2449 INE202B14HG7 DEWAN HOUSING FIN 91D 12-Aug-16 99.2463 7.6997 2 100 99.2463 7.6997 INE296A14KB6 BAJAJ FIN 88D 16-Aug-16 99.1902 7.4498 1 50 99.1902 7.4498 INE148I14NB6 INDIABULLS HOUSING 60D 30-Aug-16 98.8545 7.9802 1 25 98.8545 7.9802 INE261F14AM7 NABARD 90D 01-Sep-16 98.9754 6.8700 1 25 98.9754 6.8700 INE556F14CT1 SIDBI 90D 01-Sep-16 98.9754 6.8700 1 25 98.9754 6.8700 INE001A14OX6 HDFC 184D 02-Sep-16 98.8924 7.3000 1 25 98.8924 7.3000 INE140A14KT8 PIRAMAL ENTER 152D 26-Sep-16 98.3060 7.7650 1 90 98.3060 7.7650 INE140A14KL5 PIRAMAL ENTER 167D 27-Sep-16 98.2855 7.7647 1 70 98.2855 7.7647 INE931S14328 ADANI TRANS 305D 22-Nov-16 97.2426 7.4999 1 150 97.2426 7.4999 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 02-Dec-16 97.3014 6.8399 1 25 97.3014 6.8399 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 95.7402 8.0000 1 100 95.7402 8.0000 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 95.7201 8.0001 2 75 95.7201 8.0001 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 93.2157 8.2500 1 20 93.2157 8.2500 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 92.5098 8.2550 1 10 92.5098 8.2550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com