Jul 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020E14GH7 STCI FIN 91D 11-Jul-16 99.9446 6.7441 1 150 99.9446 6.7441 INE233A14HD1 GODREJ INDUSTRIES 90D 12-Jul-16 99.9321 6.2001 1 50 99.9321 6.2001 INE134E14733 PFC 57D 15-Jul-16 99.8812 6.2019 2 100 99.8812 6.2019 INE481G14519 ULTRATECH CEMENT 60D 15-Jul-16 99.8755 6.4999 1 25 99.8755 6.4999 INE804I14MU6 ECL FIN 27D 28-Jul-16 99.6049 7.2392 1 30 99.6049 7.2392 INE476M14582 L AND T HOUSING FIN 28D 29-Jul-16 99.5658 7.5797 1 70 99.5658 7.5797 INE523E14PG3 L AND T FIN 192D 29-Jul-16 99.5692 7.5201 1 50 99.5692 7.5201 INE909H14HT7 TATA MOTORS FIN 276D 29-Jul-16 99.5589 7.7007 2 50 99.5589 7.7007 INE110L14977 RELIANCE JIO 62D 01-Aug-16 99.5777 6.4497 1 55 99.5777 6.4497 INE556F14CB9 SIDBI 174D 02-Aug-16 99.5568 6.4995 1 5 99.5568 6.4995 INE001A14PD5 HDFC 88D 05-Aug-16 99.4103 7.7328 2 400 99.4103 7.7328 INE085A14AV2 CHAMBAL FERTILISERS 60D 05-Aug-16 99.4978 6.5796 1 5 99.4978 6.5796 INE261F14AK1 NABARD 90D 08-Aug-16 99.4552 6.4497 1 190 99.4552 6.4497 INE688I14DC0 CAP FIRST 88D 12-Aug-16 99.1585 8.8501 1 5 99.1585 8.8501 INE148I14MS2 INDIABULLS HOUSING 69D 16-Aug-16 99.1754 8.4300 1 5 99.1754 8.4300 INE514E14KY6 EXIM 91D 22-Aug-16 99.1747 6.7498 1 5 99.1747 6.7498 INE019A14726 JSW STEEL 88D 29-Aug-16 98.7780 8.6836 1 25 98.7780 8.6836 INE085A14AW0 CHAMBAL FERTILISERS 60D 30-Aug-16 99.0435 7.0499 1 5 99.0435 7.0499 INE236A14GA2 HCL INFOSYSTEMS 60D 30-Aug-16 98.5433 10.1803 1 2 98.5433 10.1803 INE036A14DK2 RELIANCE INFRAST 90D 01-Sep-16 98.4790 10.2500 1 100 98.4790 10.2500 INE134E14774 PFC 90D 06-Sep-16 98.8958 7.1497 1 5 98.8958 7.1497 INE523H14UX1 JM FIN PRODUCTS 205D 07-Sep-16 98.7064 7.8418 2 20 98.7064 7.8418 INE134E14758 PFC 120D 16-Sep-16 98.7510 6.5950 3 100 98.7510 6.5950 INE018A14EF8 LARSEN AND TOUBRO 120D 23-Sep-16 98.6094 6.6848 3 100 98.6094 6.6848 INE144H14800 DEUTSCHE INVESTMENTS 30526-Sep-16 98.2969 7.9050 3 89 98.2969 7.9050 INE713G14010 VODAFONE MOBILE 83D 28-Sep-16 98.4735 6.9001 2 500 98.4735 6.9001 INE975F14GZ1 KOTAK MAH INV 359D 28-Sep-16 98.3430 7.4999 1 50 98.3430 7.4999 INE094O14753 DAIMLER FIN 364D 29-Sep-16 98.2683 7.7495 3 100 98.2683 7.7495 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 02-Dec-16 97.4136 6.7299 1 100 97.4136 6.7299 INE523H14VM2 JM FIN PRODUCTS 298D 06-Mar-17 94.3997 8.9850 1 5 94.3997 8.9850 INE306N14II5 TATA CAP FIN SERV 364D 06-Jul-17 92.1210 8.6000 1 50 92.1210 8.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com