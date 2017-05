Jul 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705L14610 VODAFONE INDIA 365D 12-Jul-16 99.9822 6.4982 1 100 99.9822 6.4982 INE647O14634 ADITYA BIRLA FASHION 60D12-Jul-16 99.9822 6.4982 1 50 99.9822 6.4982 INE769M14192 VIACOM 18 MEDIA 90D 12-Jul-16 99.9822 6.4982 1 50 99.9822 6.4982 INE523H14WE7 JM FIN PRODUCTS 9D 13-Jul-16 99.9513 8.8921 1 190 99.9513 8.8921 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 99.9244 6.9037 1 175 99.9244 6.9037 INE657N14GT2 EDELWEISS COMM 20D 20-Jul-16 99.7882 8.6094 8 1875 99.8216 7.2480 INE532F14XL5 EDELWEISS FIN SERV 19D 20-Jul-16 99.7791 8.9786 6 1300 99.7791 8.9786 INE804I14MW2 ECL FIN 16D 20-Jul-16 99.7791 8.9786 2 500 99.7791 8.9786 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 99.8490 6.8998 1 350 99.8490 6.8998 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 99.8302 6.8980 2 275 99.8302 6.8980 INE523H14WF4 JM FIN PRODUCTS 17D 21-Jul-16 99.7572 8.8838 22 4010 99.7572 8.8838 INE879F14763 INFINA FIN PRIVATE 21D 25-Jul-16 99.6737 8.5350 5 2185 99.6737 8.5350 INE916D14YI9 KOTAK MAH PRIME 21D 25-Jul-16 99.6737 8.5350 4 1275 99.6737 8.5350 INE531F14CB2 EDELWEISS SECURITIES 27D28-Jul-16 99.6635 7.2492 1 25 99.6635 7.2492 INE975F14GI7 KOTAK MAH INVEST. 365D 28-Jul-16 99.6635 7.2492 1 25 99.6635 7.2492 INE909H14HT7 TATA MOTORS FIN 276D 29-Jul-16 99.6425 7.2753 2 150 99.6437 7.2508 INE476M14582 L AND T HOUSING FIN 28D 29-Jul-16 99.6278 7.5756 1 10 99.6278 7.5756 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 99.6805 6.4995 1 5 99.6805 6.4995 INE514E14LB2 EXIM 60D 29-Jul-16 99.6908 6.6593 1 5 99.6908 6.6593 INE556F14CN4 SIDBI 63D 29-Jul-16 99.6912 6.6507 1 5 99.6912 6.6507 INE774D14KC4 MAH AND MAH FIN 91D 1-Aug-16 99.5846 7.2502 5 240 99.5846 7.2502 INE860H14VM8 ADITYA BIRLA FIN 63D 5-Aug-16 99.4923 7.4502 2 125 99.4923 7.4502 INE742O14385 RELIANCE RETAIL 60D 5-Aug-16 99.5646 6.6507 1 5 99.5646 6.6507 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.3886 7.0167 1 10 99.3886 7.0167 INE957N14548 HERO FINCORP 91D 22-Aug-16 99.1500 7.4502 1 50 99.1500 7.4502 INE146O14165 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 23-Aug-16 99.0548 8.0998 1 100 99.0548 8.0998 INE560K14561 PTC INDIA FIN SERV 58D 31-Aug-16 98.8826 8.0874 1 17 98.8826 8.0874 INE556F14CT1 SIDBI 90D 1-Sep-16 99.0588 6.8000 1 5 99.0588 6.8000 INE091A14717 NIRMA 90D 6-Sep-16 98.9231 6.9710 1 55 98.9231 6.9710 INE027E14BE0 FAMILY CREDIT 91D 6-Sep-16 98.8194 7.6503 1 30 98.8194 7.6503 INE742F14763 ADANI PORTS AND 363D 8-Sep-16 98.9118 6.8061 1 100 98.9118 6.8061 INE140A14LW0 PIRAMAL ENTERPRISES 86D 8-Sep-16 98.7850 7.7402 1 5 98.7850 7.7402 INE916D14VW6 KOTAK MAH PRIME 365D 9-Sep-16 98.7902 7.4497 2 100 98.7902 7.4497 INE523H14VE9 JM FIN PRODUCTS 183D 22-Sep-16 98.4623 7.8086 1 30 98.4623 7.8086 INE144H14800 DEUTSCHE INVEST. 305D 26-Sep-16 98.3597 7.9051 1 1 98.3597 7.9051 INE916D14XY8 KOTAK MAH PRIME 153D 27-Oct-16 97.8066 7.6500 2 75 97.8066 7.6500 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 2-Dec-16 97.4136 6.7299 3 125 97.4136 6.7299 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 97.1866 6.7301 2 100 97.1866 6.7301 INE742F14AX3 ADANI PORTS AND 302D 15-Mar-17 95.2005 7.4499 1 25 95.2005 7.4499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com