Jul 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 99.9450 6.6953 1 125 99.9450 6.6953 INE532F14XL5 EDELWEISS FIN SERV 19D 20-Jul-16 99.8036 8.9784 2 300 99.8036 8.9784 INE804I14MW2 ECL FIN 16D 20-Jul-16 99.8036 8.9784 1 100 99.8036 8.9784 INE657N14GT2 EDELWEISS COMM. 20D 20-Jul-16 99.8036 8.9784 1 50 99.8036 8.9784 INE891K14AQ2 AXIS FIN 84D 29-Jul-16 99.6704 7.1001 1 150 99.6704 7.1001 INE691I14EF5 L AND T INFRAST FIN 28D29-Jul-16 99.6496 7.5497 1 50 99.6496 7.5497 INE148I14MC6 INDIABULLS HOUSING 85D 29-Jul-16 99.6427 8.1801 1 25 99.6427 8.1801 INE523E14PG3 L AND T FIN 192D 29-Jul-16 99.6519 7.5000 1 10 99.6519 7.5000 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 99.6538 7.4589 1 5 99.6538 7.4589 INE860H14VC9 ADITYA BIRLA FIN 90D 3-Aug-16 99.5739 7.0996 6 200 99.5739 7.0996 INE202B14HD4 DEWAN HOUSING FIN 91D 8-Aug-16 99.4775 7.1005 1 5 99.4775 7.1005 INE134E14741 PFC 89D 16-Aug-16 99.3758 6.5504 1 120 99.3758 6.5504 INE597H14EF6 TGS INVESTMENT AND 365D 23-Aug-16 99.0880 7.9987 1 6 99.0880 7.9987 INE950O14558 MAH RURAL HOUSING 90D 25-Aug-16 99.0981 7.5498 1 70 99.0981 7.5498 INE657N14GP0 EDELWEISS COMM. 60D 26-Aug-16 99.0233 8.0003 1 5 99.0233 8.0003 INE484J14913 GODREJ PROPERTIES 91D 2-Sep-16 98.9987 7.0994 1 100 98.9987 7.0994 INE001A14OX6 HDFC 184D 2-Sep-16 98.8713 8.1702 1 5 98.8713 8.1702 INE556F14CW5 SIDBI 80D 2-Sep-16 99.0725 6.7001 1 5 99.0725 6.7001 INE053T14311 ONGC MANGALORE 87D 2-Sep-16 99.0328 6.9897 1 5 99.0328 6.9897 INE647O14733 ADITYA BIRLA FASHION 78D 6-Sep-16 98.9630 6.8298 2 9 98.9630 6.8298 INE607M14012 TATA POWER RENEW 87D 9-Sep-16 98.8891 6.9497 1 150 98.8891 6.9497 INE445L14399 NABHA POWER 81D 9-Sep-16 98.8999 7.0001 1 5 98.8999 7.0001 INE110L14AA9 RELIANCE JIO INFO. 91D 12-Sep-16 98.9079 6.5003 1 50 98.9079 6.5003 INE202B14HU8 DEWAN HOUSING FIN 90D 15-Sep-16 98.6603 7.6251 1 5 98.6603 7.6251 INE891K14AZ3 AXIS FIN 90D 20-Sep-16 98.5951 7.4299 1 50 98.5951 7.4299 INE205A14FM4 VEDANTA 91D 26-Sep-16 98.3888 7.8647 1 50 98.3888 7.8647 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 98.3398 7.8000 3 125 98.3398 7.8000 INE756I14957 HDB FIN SERV 83D 29-Sep-16 98.4844 7.1102 3 100 98.4844 7.1102 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 97.9978 6.9049 1 200 97.9978 6.9049 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 97.3608 7.6699 1 25 97.3608 7.6699 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 97.1205 7.6750 2 250 97.1205 7.6750 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 97.0696 7.7056 2 3.5 97.0716 7.7001 INE651J14362 JM FIN CREDIT 365D 27-Jan-17 95.3079 9.0298 1 50 95.3079 9.0298 INE651J14370 JM FIN CREDIT 365D 1-Feb-17 95.1957 9.0297 1 41 95.1957 9.0297 INE688I14DN7 CAP FIRST 242D 28-Feb-17 94.8724 8.5399 1 100 94.8724 8.5399 INE027E14AS2 FAMILY CREDIT 365D 21-Mar-17 94.5698 8.3499 1 5 94.5698 8.3499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com