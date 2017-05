Jul 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14EU0 VEDANTA 69D 14-Jul-16 99.9814 6.7903 1 100 99.9814 6.7903 INE134E14733 PFC 57D 15-Jul-16 99.9639 6.5932 3 175 99.9638 6.6089 INE114A14CU8 SAIL 78D 22-Jul-16 99.8363 6.6498 2 395 99.8363 6.6498 INE245A14461 THE TATA POWER 89D 25-Jul-16 99.7818 6.6514 1 100 99.7818 6.6514 INE523E14PG3 L AND T FIN 192D 29-Jul-16 99.6897 7.1008 3 100 99.6897 7.1008 INE691I14EF5 L AND T INFRAST FIN 28D29-Jul-16 99.6897 7.1008 1 50 99.6897 7.1008 INE881J14KN1 SREI EQUIPMENT FIN 28D 29-Jul-16 99.6125 8.8742 1 0.5 99.6125 8.8742 INE110L14977 RELIANCE JIO INFO 62D 1-Aug-16 99.6657 6.4436 1 9 99.6657 6.4436 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 99.4545 7.1500 1 5 99.4545 7.1500 INE008I14EV9 COX AND KINGS 84D 19-Aug-16 99.1739 8.2172 1 3.5 99.1739 8.2172 INE371K14456 TATA REALTY AND 165D 23-Aug-16 99.1174 7.9273 1 25 99.1174 7.9273 INE148I14NB6 INDIABULLS HOUSING 60D 30-Aug-16 98.9640 7.9604 1 25 98.9640 7.9604 INE019A14718 JSW STEEL 90D 30-Aug-16 98.8984 8.6503 1 5 98.8984 8.6503 INE916D14VT2 KOTAK MAH PRIME 365D 31-Aug-16 99.0362 7.4002 1 1.55 99.0362 7.4002 INE001A14PL8 HDFC 82D 6-Sep-16 98.9020 7.3676 1 1 98.9020 7.3676 INE556F14CV7 SIDBI 90D 7-Sep-16 98.9651 6.9398 1 25 98.9651 6.9398 INE522D14EQ0 MANAPPURAM FIN 90D 7-Sep-16 98.7501 8.3998 1 5 98.7501 8.3998 INE628A14BH6 UPL 90D 8-Sep-16 98.9374 7.0003 1 5 98.9374 7.0003 INE891D14NE6 REDINGTON INDIA 88D 9-Sep-16 98.8438 7.4901 2 10 98.8454 7.4799 INE261F14AN5 NABARD 87D 9-Sep-16 98.9645 6.7002 1 5 98.9645 6.7002 INE178A14AL6 CHENNAI PETROLEUM 70D 19-Sep-16 98.8120 6.5498 1 50 98.8120 6.5498 INE891K14AZ3 AXIS FIN 90D 20-Sep-16 98.6572 7.1999 1 25 98.6572 7.1999 INE020E14GF1 STCI FIN 182D 21-Sep-16 98.5402 7.7246 1 50 98.5402 7.7246 INE729N14707 TVS CREDIT SERV 90D 27-Sep-16 98.3938 7.8399 1 50 98.3938 7.8399 INE535H14FK3 FULLERTON INDIA 339D 29-Sep-16 98.4122 7.5500 1 75 98.4122 7.5500 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 97.4007 7.6099 2 25 97.4007 7.6099 INE691I14CY0 L AND T INFRAST FIN 364 1-Feb-17 95.6638 8.1500 1 25 95.6638 8.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com