Jul 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14733 PFC 57D 15-Jul-16 99.9819 6.5925 3 240 99.9819 6.6077 INE140A14KM3 PIRAMAL ENTERPRISES 86D 15-Jul-16 99.9822 6.4982 1 60 99.9822 6.4982 INE481G14519 ULTRATECH CEMENT 60D 15-Jul-16 99.9822 6.4982 1 55 99.9822 6.4982 INE657N14GT2 EDELWEISS COMM.20D 20-Jul-16 99.8528 8.9679 3 750 99.8528 8.9679 INE532F14XL5 EDELWEISS FIN SERV 19D 20-Jul-16 99.8687 7.9979 1 500 99.8687 7.9979 INE114A14CU8 SAIL 78D 22-Jul-16 99.8545 6.6481 1 45 99.8545 6.6481 INE657N14GQ8 EDELWEISS COMM.27D 28-Jul-16 99.7235 7.2296 2 75 99.7234 7.2314 INE651J14354 JM FIN CREDIT 188D 28-Jul-16 99.7154 7.4411 1 25 99.7154 7.4411 INE531F14CB2 EDELWEISS SECURITIES 27D28-Jul-16 99.7234 7.2314 1 25 99.7234 7.2314 INE866I14QR2 INDIA INFOLINE FIN 90D 28-Jul-16 99.7227 7.2497 1 10 99.7227 7.2497 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 99.7315 6.5511 2 95 99.7315 6.5511 INE161J14CK1 BILT GRAPHIC PAPER 50D 29-Jul-16 99.5546 10.8866 1 50 99.5546 10.8866 INE804I14ME0 ECL FIN 77D 29-Jul-16 99.7208 7.2995 1 30 99.7208 7.2995 INE804I14ME0 ECL FIN 77D 29-Jul-16 99.7029 7.2510 1 10 99.7029 7.2510 INE476M14582 L AND T HOUSING FIN 28D 29-Jul-16 99.7246 7.1999 1 5 99.7246 7.1999 INE514E14KZ3 EXIM 63D 1-Aug-16 99.6829 6.4505 1 100 99.6829 6.4505 INE657N14FU2 EDELWEISS COMM.91D 8-Aug-16 99.5068 7.2364 1 50 99.5068 7.2364 INE945G14HE5 RELIGARE SECURITIES 60D 9-Aug-16 99.3061 9.8094 1 20 99.3061 9.8094 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 99.4248 7.8208 1 1 99.4248 7.8208 INE945G14HD7 RELIGARE SECURITIES 59D 12-Aug-16 99.2258 9.8203 1 50 99.2258 9.8203 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.1741 7.2372 1 100 99.1741 7.2372 INE950O14558 MAH RURAL HOUSING 90D 25-Aug-16 99.1500 7.4502 1 25 99.1500 7.4502 INE556F14CX3 SIDBI 77D 31-Aug-16 99.1801 6.4199 1 5 99.1801 6.4199 INE556F14CW5 SIDBI 80D 2-Sep-16 99.0822 6.9000 1 5 99.0822 6.9000 INE001A14PL8 HDFC 82D 6-Sep-16 98.9219 7.3666 1 10 98.9219 7.3666 INE742F14763 ADANI PORTS AND 363D 8-Sep-16 98.9415 7.0997 1 5 98.9415 7.0997 INE155A14JT8 TATA MOTORS 87D 9-Sep-16 98.9374 7.0003 1 5 98.9374 7.0003 INE481G14576 ULTRATECH CEMENT 61D 12-Sep-16 98.9365 6.6500 1 5 98.9365 6.6500 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 98.5594 7.0198 2 75 98.5594 7.0198 INE959P14176 SURAKSHA REALTY 86D 29-Sep-16 98.3801 7.8052 1 90 98.3801 7.8052 INE296A14KD2 BAJAJ FIN 92D 30-Sep-16 98.5386 7.0302 1 25 98.5386 7.0302 INE404K14BK5 SHAPOORJI PALLONJI 217D 6-Oct-16 98.2099 7.9202 1 25 98.2099 7.9202 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 97.4701 6.8651 3 200 97.4647 6.8801 INE245A14495 THE TATA POWER 175D 29-Nov-16 97.4934 6.8499 1 50 97.4934 6.8499 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 97.2247 7.5500 1 100 97.2247 7.5500 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 97.1478 7.6001 1 2 97.1478 7.6001 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 97.2484 6.7500 2 25 97.2484 6.7500 INE931S14336 ADANI TRANSMISSION 335D 22-Dec-16 96.7977 7.5000 1 100 96.7977 7.5000 INE742F14AZ8 ADANI PORTS AND 295D 10-Mar-17 95.4266 7.3500 1 50 95.4266 7.3500 INE742F14AX3 ADANI PORTS AND 302D 15-Mar-17 95.3350 7.3500 1 375 95.3350 7.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com