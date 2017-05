Jul 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE248U14091 IIFL WEALTH FIN 16D 20-Jul-16 99.9754 8.9750 11 1150 99.9754 8.9812 INE866I14QX0 INDIA INFOLINE FIN 19D 20-Jul-16 99.9754 8.9675 5 800 99.9755 8.9447 INE148I14MG7 INDIABULLS HSG FIN 72D 20-Jul-16 99.9818 6.6442 6 495 99.9818 6.6442 INE114A14CU8 SAIL 78D 22-Jul-16 99.9462 6.5492 1 200 99.9462 6.5492 INE804I14MU6 ECL FIN 27D 28-Jul-16 99.8374 7.4307 1 50 99.8374 7.4307 INE657N14GQ8 EDELWEISS COMM 27D 28-Jul-16 99.8185 7.3742 1 25 99.8185 7.3742 INE027E14BM3 FAMILY CREDIT 28D 29-Jul-16 99.8086 6.9995 1 50 99.8086 6.9995 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 99.8195 6.6002 1 5 99.8195 6.6002 INE033L14EA5 TATA CAP HSG FIN 90D 03-Aug-16 99.7173 6.8985 1 50 99.7173 6.8985 INE140A14LA6 PIRAMAL ENT. 91D 03-Aug-16 99.7208 7.2995 1 5 99.7208 7.2995 INE134E14725 PFC 90D 04-Aug-16 99.7295 6.6000 1 5 99.7295 6.6000 INE573A14193 JK TYRE 60D 05-Aug-16 99.6433 7.6860 1 5 99.6433 7.6860 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.5952 6.4501 1 5 99.5952 6.4501 INE597H14EF6 TGS INVST. 365D 23-Aug-16 99.2400 7.9864 1 12 99.2400 7.9864 INE560K14546 PTC INDIA FIN SERV 78D 25-Aug-16 99.1716 8.2403 1 75 99.1716 8.2403 INE657N14GP0 EDELWEISS COMM 60D 26-Aug-16 99.2505 7.4496 1 5 99.2505 7.4496 INE442K14083 INDUS TOWERS 47D 31-Aug-16 99.2343 6.5497 1 350 99.2343 6.5497 INE134E14774 PFC 90D 06-Sep-16 99.1290 6.5451 2 200 99.1290 6.5451 INE134E14774 PFC 90D 06-Sep-16 99.1473 6.5398 1 200 99.1473 6.5398 INE261F14AP0 NABARD 61D 06-Sep-16 99.1201 6.7503 1 5 99.1201 6.7503 INE607M14012 TATA POWER 87D 09-Sep-16 99.0293 6.8804 1 50 99.0293 6.8804 INE001A14PH6 HDFC 184D 16-Nov-16 97.6437 7.3400 1 25 97.6437 7.3400 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 97.6038 7.3450 1 100 97.6038 7.3450 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 97.6214 7.3499 1 25 97.6214 7.3499 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 97.3326 7.3551 3 100 97.3308 7.3601 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 02-Dec-16 97.5466 6.7501 2 100 97.5466 6.7501 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 97.3499 7.3601 1 25 97.3499 7.3601 INE020E14GN5 STCI FIN 179D 02-Dec-16 97.0686 8.1049 1 10 97.0686 8.1049 INE261F14AQ8 NABARD 203D 31-Jan-17 96.3823 6.9899 1 40 96.3823 6.9899 INE140A14MS6 PIRAMAL ENT. 344D 23-Jun-17 92.5995 8.6049 3 3.25 92.5995 8.6049 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com